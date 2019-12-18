你一定要知道的退休關鍵數字

【撰文：王儷玲】

在軍公教年改與勞保的財務缺口、7年後台灣進入「超高齡社會」等狀況下，你的退休金準備好了嗎？想做好退休準備，你一定要知道以下的退休金關鍵數字。

依衛福部最新公布的「老人狀況調查」，台灣有高達55.4%的老人退休後必須靠自己。在全靠自己的情況下要準備多少退休金呢？根據行政院2018年度「家庭收支調查報告」顯示，55歲以上的退休族群平均每月基本消費支出至少需要1萬5,000元～2萬元，若要有適足的退休生活，平均每月最好準備3萬元～4萬元。

根據統計，台灣平均退休年齡為61.1歲，以退休後平均餘命為23.5年計算，在不加計通貨膨脹和其他醫療支出的情況下，至少需要準備846萬元～1,128萬元的退休金。

再看政府年金的統計資料，勞保提供的退休年金，平均每月約1萬6,000元。而勞退新制因目前有92%勞工未自提，故只計雇主提撥的6%，以年平均報酬率3%計算，退休時勞退新制每月大約只有6,000元～8,000元，合計勞保和勞退，勞工每月退休金約2萬元～2萬5,000元。

由於未來年金改革後，勞保年金領取金額可能還會再變少。因此，建議勞工最好每月能再額外多準備1萬元～2萬元，換算下來，自行準備金額為282萬元～564萬元。

自行準備的最好方式是定期定額投資，而若能盡早準備、提升投資報酬率，就可用最少的本金達到最大效益。建議民眾最好從30歲～35歲開始，每月至少提撥5,000元～8,000元，透過定期定額基金或投資型保單準備退休金。

以長期平均報酬率4%計算，退休時就可存至少400萬元～600萬元；如果提升到6%，更有可能存到500萬元～900萬元。可見定期定額儲蓄與時間複利加乘效果，是降低退休理財成本的最佳利器。

除了日常生活費用準備外，老年人所需的醫療費用比一般人更高，退休後的醫療費用約為一般人的3倍～4倍，若加計慢性疾病等長期照護需求，將更為可觀。

根據統計，國人一生中長照需求時間約7年～9年。而長期照顧期間，每月開銷至少需要3萬元～5萬元，加上其他照護設備等項目，平均在長照費用的支出最少每年60萬元～80萬元，照護需求估計需要準備600萬元。

因此，建議在40歲前就規畫購買醫療保險與長期照顧險，否則就算你有準備退休老本，也會很快地被長照需求用光，造成退休金嚴重不足。(本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長)