陸股已成投資組合必要配置

【撰文：施斌】

至2019年11月止，滬港通開通已滿5年，不但提供外資一個更便捷投資中國的管道，更是中國金融市場對外開放的一個重要里程碑，帶領中國金融開放政策駛入快車道的行列。

攤開中國資本市場開放的時間軸來看，能看到中國政府一連串開放金融政策的作為：2014年11月推出滬港通後，陸續是2016年開放外資投資「銀行間債券市場」、2016年12月的深港通，再到2017年的債券通。

正因為有這一系列的金融開放舉措，最後有了MSCI在2017年6月將A股納入新興市場指數的結果。

對外國投資人而言，中國市場充滿投資機會，但是否具備投資價值，主要關鍵仍在於中國政府是否繼續採取對外開放的政策。

如果中國政府繼續推動開放政策，則中國市場將是一個極具有投資吸引力的市場；但若政府關起改革大門，則外國投資者應審慎看待中國市場的投資前景。

從中國政府目前的動作來看，官方對境內資本市場的開放腳步並未放慢，甚至有加快的趨勢，例如2018年進一步完善債券通交易結算制度，銀行保險業多項開放措施也陸續落地，乃至於2019年7月推出11條金融業對外開放措施，開放包括期貨公司、基金公司及證券公司的外資持股限制等等，中國政府的金融開放腳步明顯加快。

為何市場開放這麼重要？因市場開放，不僅為中國國內的企業帶來活力，更重要的是促進金融業的改革與進步。而市場愈開放的背後，則是要求愈嚴格的金融監理與規範，以及嚴謹的金融監管制度，有助改善中國企業的公司治理文化。這是加快中國金融業發展健全的一大動力，所以說滬港通在金融開放的過程中扮演領頭羊的角色。

滬港通除了在中國金融開放中扮演重要角色外，還帶動一個連鎖的效應：逐漸改變中國境內股票市場。

由於滬港通提供國外投資者直接進入中國境內股市的一個管道，使外國投資者能夠更輕易投資中國股票。有了便捷的投資管道，再加上前述的引入國際金融管理規範後，讓中國企業財務更透明、公司治理更接近國際標準，對外國投資人將會更具誘因。

舉例來說，外國投資人期望看到A股的上市公司都能依循國際標準，因此中國政府要求上市公司自2020年起須揭露公司的社會企業責任（ESG）報告，現在已能看到愈來愈多的公司發布ESG報告。

如果沒有滬港通的上路，以及其後一連串的金融改革，A股將難以這麼快地被納入MSCI和富時指數（FTSE）這類國際基準指數。而且，A股所占的比重還逐步被提高。

也正因為A股被納入這些國際基準指數，促使愈來愈多國際投資者著手布局A股。且隨著A股占這些國際基準指數比例不斷增加，國際投資者配置A股的比例也須跟著調整。

隨著國際資金流入中國股市的規模日益增加，對中國股市的影響力也逐漸提升；影響所及，中國股市的投資決策與行為，亦慢慢地轉為由基本面所驅動，而不再是以往受消息面影響的散戶市場。

根據MSCI最新研究顯示，包括股價淨值比（PB）或是營收來源的品質等基本面相關的數據，愈來愈受到投資人重視，而這又是國際投資者所樂見的，因為市場投資人的行為將因此變得愈趨理性，這將再為中國股市增添吸引力。

到目前為止，國際資金仍持續進入中國股市，舉例來說，滬港通在上路1週年後，交易金額突破人民幣1兆元，到2019年8月更來到人民幣16兆5,000億元，交易額迅速上升，再加計深港通金額則更為可觀。若是看港股通至2019年中，每日平均交易金額也已經達到港幣646億元，近3年成長超過3倍。

但即便如此，相較於A股在MSCI指數與富時羅素（FTSE Russell）指數中的占比，許多國際投資者還是相對低配中國股市，這意味著未來還有更多國際資金可望進入中國股市。

滬港通的開通宣示著中國市場對外開放，已讓中國股市的地位從新興市場股市的一部分，變成一個獨立的資產類別，如同日股和英國股市。也更因為中國持續進行改革、城鎮化題材，具領頭羊優勢的5G發展技術等，使得中國股市擁有眾多的投資機會，已經讓中國股市成為每個投資人的資產配置中，不可或缺的獨立資產類別。(本文作者為瑞銀中國股票投資團隊主管)