親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

3.7億買屋惹議 兒福聯盟今電話響不停爆退捐潮！

「蔣經國讓我有工作！」 郭台銘：我要給蔣萬安站台

小資族靠存零股 養出金雞母

2019-12-03 15:34Smart智富月刊

【整理：鄭杰】

台股雖在2019年創下近29年新高，但是對於眾多小資族來說，根本完全無感，因為他們根本連1張股票都沒有。畢竟以台股來說，要買1張績優股，動輒數萬元，甚至數十萬元，一般小資族每個月能存下來的資金有限，根本拿不出那麼多錢來買股。

難道說收入少的民眾就不能投資嗎？其實，在Smart智富出版的新書《人人都能學會靠零股存千萬》中，就透過步驟式教學，讓小資族輕鬆學會做零股投資，就算只有1,000元也可以開始存股，幫自己種出1棵股利源源不絕的搖錢樹。

到底什麼是零股呢？

為什麼散戶很適合投資零股呢？《人人都能學會靠零股存千萬》一書中歸納出以下6大好處？

好處1》降低投資門檻，即時參與市場

零股指的就是不足1張的股票（1股～999股）。台股的交易主要是以「張」為單位，而1張股票就代表1,000股，也就是說，當台積電的股價是300元時，買進1張要花30萬元（300元×1,000股），資金要求相對高，多數小資族難以負擔。

所以，透過零股，投資人的投入金額可降到1/10、1/100，就算是小資族也能盡早參與市場，買進大立光(3008)、台積電等股價在百元、千元之上的優質好股，早領股利、早享漲幅。

好處2》分散投資標的，降低整體風險

對於手邊資金有限的散戶而言，買1張股票除了要存很久的錢之外，即使終於存到了，可能也只能買1檔股票，等於是把雞蛋放在同一個籃子裡，所有投資資產都跟著1檔股票起伏。

假設你花了半年的時間存了2萬5,000元，頂多只能買1張股票，等於是將所有投資風險都壓在1檔股票上。但是，如果透過零股的話，就算只有2萬5,000元，就可以分別買進數家例如150股的遠傳（4904）、50股的全家（5903）、130股的中鋼，以分散風險。如此一來，就算有1家公司股價大跌，也不至於讓你的整體投資損失太慘重。

好處3》分批布局，避免套牢窘境

當可用的資金有限，而且又只有買進1整張的股票，往往一次就把投資資金耗盡。如果不小心買在股價高點，更增加了投資風險，因為一旦股價開始下跌，就算你看好股價後市而想要加碼攤平，恐怕也沒有多餘的資金。

如果從零股著手，你可以不用一次將資金都投入，而可以選擇分批布局，也就是將資金分散多次買進。這樣做的好處是，就算一開始買在高點，一旦股價下跌，你也還有本錢可以進場攤平，以達到平均成本的效果，不至於被套在高點。

好處4》股利更勝定存利息，報酬率高

在這個薄利的時代，將錢存在銀行，年利率頂多1.3%（編按：以市面上最高利率，臺灣中小企業銀行2年期定存機動利率1.3%為例），相較之下，台股上市公司的殖利率較定存高出許多，以2019年9月為例，台股平均殖利率有4.24%，而統計台股中5年平均殖利率超過5%的公司，在今年10月就有395家！如果投資時間拉長，放定存與存股利之間所累積的財富差距，將會更為顯著。

好處5》利用零股試手感，了解操作「眉角」

許多人因為本金不夠，所以認為就算投入股市，獲利也不高，因此會等存夠本金再進場。不過，如果你是股市新手，初入市場時，風險控管能力尚不足，一旦市場出現意外風險，而你的應對策略又不夠完善，就容易進退失據，導致嚴重虧損。

因此，建議投資新手一開始可以利用零股作為股市投資的試金石，藉此了解市場的各種「眉角」，以及操作策略，同時也測試一下自己對於市場波動的承受度。

好處6》低成本領股東紀念品，回本速度快

零股投資另一個額外的樂趣，就是能用小錢當股東，同時還可以領取股東紀念品。許多股東會的紀念品都是相當實用的物品，領回自用，不無小補。2019年約有39家公司的股東會紀念品為「超商35元商品卡」，如果你在該年初的第1個交易日，以收盤價買進這39家公司的股票各1股，交易手續費以20元計算，共花費1,523元，至股東會時總共可以換得39份「超商35元商品卡」，價值1,365元，光是第1年就差不多回本了，第2年以後領到的都算是賺到了！

分享

Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

相關新聞

用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 10:28

蝴蝶效應

2019-11-21 13:50

靠2套技術指標操作法年賺30%

2019-11-19 16:02

善用勞退自提 無痛存退休金

2019-11-12 14:15

退休管理將成資產管理新戰場

2019-11-07 11:38

用「保單活化」補足退休金缺口

2019-11-07 11:38

顏炳立：5大中心匯聚 南港翻身黃金城

2019-10-24 11:56

正視人生財務的「代辦事項」

2019-10-23 08:45

用2大利器規畫正確退休藍圖

2019-10-17 13:52

5大盲點 恐讓樂活退休夢碎

2019-10-15 15:19

布局特別股 提高投資穩健度

2019-10-14 08:57

3方法挑對債券型ETF標的

2019-10-08 14:56

過期春藥

2019-10-03 11:28

掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

2019-10-01 15:59

用「第一天」精神 續航創新力

2019-09-26 11:14

房產繼承學問大 須留意2大關鍵點

2019-09-24 11:44

顏炳立：全面放量才是真落底

2019-09-19 10:05

循序建立孩子的「財富基因」

2019-09-17 13:54

安養信託讓退休保障更完善

2019-09-12 11:25

強調「保本」是對養老最大傷害

2019-09-10 12:56

先存滿3桶預備金 再進場投資

2019-09-05 11:00

債券泡沫

2019-09-04 13:33

斜槓是挽救青年低薪的良藥

2019-08-29 11:46

區塊鏈技術讓理賠更便利

2019-08-27 14:02

身障保險應是政策保險！

2019-08-20 12:45

顏炳立：台灣房市已放量升溫？

2019-08-15 11:44

降息空間大 新興市場主權債看好

2019-08-13 12:32

用基金養基金 每月坐領4萬元

2019-08-12 08:36

逾7成民眾低估失智照護開銷

2019-08-08 12:48

失智風暴

2019-08-06 11:15

顏炳立：投資房市仍須戒急用忍

2019-07-25 13:08

學會與風險和平共處

2019-07-23 14:28

養生村將是長照新選擇

2019-07-18 14:43

簡單6步驟 助你擺脫破產階段

2019-07-16 15:16

3原則挑成長股 輕鬆放大獲利

2019-07-12 08:56

年輕人愛買儲蓄險？

2019-07-09 12:03

股債平衡配置 安心累積資產

2019-07-04 10:57

匯市下半年變數多 美元短線仍走強

2019-07-02 10:34

靠程式交易複製高手成功模式

2019-06-25 10:27
看更多

熱門文章

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:32

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

托福單字書讓高雄女孩脫胎換骨 美國留學榮登畢業致詞代表

2019-11-29 16:19

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品都捧錢找上門

2019-11-25 09:32

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

梁孟松用台積電管理術 助中芯轉骨

2019-11-28 15:27

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:47

最紅的台積電設備股選誰？

2019-11-27 10:42

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

李雅雯用ROE選股法 成為股市常勝軍

2019-11-28 13:58

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

中共地方政壇 聚焦10位明日之星

2019-11-28 15:34

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

高資產族霸氣掃貨 台北豪宅動起來

2019-11-28 15:24

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

華勤搶下雙A代工的警訊

2019-11-28 11:02

用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 10:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top