靠2套技術指標操作法年賺30%

【撰文：呂郁青】

許多投資人最困擾的就是，雖然知道好股票，但是不知道何時要買、何時要賣，然而，這個問題可以靠技術面解決。擁有「K線捕手」稱號的楊忠憲表示，絕大多數的股票都能透過「型態目標滿足法」與「支撐跌破法」來找出適當的買賣點。

楊忠憲指出，散戶們缺的不是標的與資訊，反而是太多標的，卻不知道何時買進、何時賣出。基本面、籌碼面都是股票的分析系統，只有技術面才能找出股票買賣的價位帶，是決定進出的重要依據。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

從創業達人晉升為投資達人，楊忠憲近3年操作過的股票，高達400檔～500檔，出場勝率超過8成，創造出平均約30%的年化報酬率。他透露，自己就是透過2套技術面的買賣系統，來創造高報酬。

第1套》型態目標滿足法

挑打底、做頭完成標的

「型態目標滿足法」主要是要找出底部或頭部（做空）型態，已經完成或接近完成的股票。以作多為例，底部型態包括頭肩底、雙重底、多重底與弧形底。用型態計算滿足點（股價），在股價完成型態時買進，在達到滿足點時賣出。實際操作步驟如下：

步驟1》底部型態完成時買進，

達等距漲幅滿足點時賣出

當看好的標的底部型態接近完成時，投資人就可以預先列入觀察名單，並且畫出頸線，當股價漲過頸線時，代表已經完成底部型態，此時就可以買進，同時藉由型態的等距漲幅滿足點，計算出目標價。

以股市常見的W底為例，當股價已經走出底部型態，從頸線向下計算到最低點的距離（例如10元），再從頸線向上計算出同等距離（也就是10元），就會是標的預期上漲的目標價，等到股價漲到目標時就應該賣出。

步驟2》買進後觀察4個籌碼指標

投資人買進股票後，不是放著不管。雖然預期標的會漲到漲幅滿足點，但是，如果籌碼面變差，也又可能提前結束行情，因此，買進後要隨時觀察籌碼面是否一路變好，才能安心抱到目標價。一旦籌碼面變差，就可以用「支撐跌破法」來找賣點。至於籌碼面要觀察哪些指標，楊忠憲建議如下：

1.法人持股：外資、投信與自營商（三大法人）同時買進是最扎實的多頭訊號，如果法人彼此間不同步，至少外資或投信之一要有積極的買盤，因此，楊忠憲會直接看總計的「法人持股」。

2.融資與融券：代表散戶的融資最好是減碼，因為籌碼穩定才有利標的後市上漲。不過，投資人要留意的是，如果是在漲勢的末升端，融資的增加也可能再噴出一小段。另外，融券最好增加，因為當股價發動攻擊後，融券回補將會是接下來的重要買盤。

3.買賣家數：買賣家數愈集中愈好，代表籌碼由少數人買進、籌碼集中。紅色柱狀體是家數增加、綠色柱狀體是家數減少，因此，綠色柱狀體愈多愈好。

4.主力持股：有些股票除了法人認養之外，市場主力也會認同。如果主力也同步買進，代表籌碼面極佳。

從底部型態來設定目標價的做法，只能找出底部剛起漲的股票，不過，許多基本面改變或市場的熱門飆股，底部起漲後往往不只漲了1倍，甚至過了目標價後又再漲1倍，這個時候就可以透過「支撐跌破法」來進行買賣交易系統。

第2套》支撐跌破法

以均線、K線型態找訊號

「支撐跌破法」比起「型態目標滿足法」更複雜，需要每天觀察，透過短天期均線、長紅K棒或長黑K棒、缺口等數據，設定移動式停利，「遇到飆股又想掌握大漲波段，只能辛苦點，每天觀察。」楊忠憲解釋。實際操作步驟如下：

步驟1》找買進訊號

由於沒有型態滿足的買進訊號，因此投資人只能靠均線、K線型態來判斷短期買點。買進訊號大致上可以分成3類：

1.積極首次買進訊號：站上5日均線，並且5日均線上揚。5日均線是技術指標中相對快速的訊號，是最短線的買進點位，買進股票的成本最低。不過，楊忠憲提醒，5日均線相對來說是風險較高的買進點，因為飆股動得快，如果要等到訊號更明確的時候才進場，價格可能已經走了一大段。因此，買得快，停利或停損的動作也要快。

2.保守買進訊號：突破盤整區，而且均線糾結後上揚。股價突破盤整區，此時的K線最好是中長紅，同時成交量增加。如果是以跳空長紅的方式突破盤整區，則是更強烈的買進訊號。

3.加碼訊號：股價整理後再度突破盤整區。飆股很少一路上漲不休息，往往漲一段後會盤整幾天。當標的休息幾天後，看到股價向上突破盤整區，當天將會是不錯加碼點。

步驟2》找出場訊號

「支撐跌破法」的出場訊號也是依靠均線、K線來判斷。楊忠憲解釋，「支撐跌破法」常會用在末升段的股票。投資人追買在高檔的股票，風險往往大於利潤，因此要謹慎盯盤，留意各種賣出訊號。楊忠憲會設立許多賣出訊號，只要一出現就立刻減碼。

依照短線到長線的出場訊號，可以分為下面5類：

1.股價跌破5日均線，而且5日均線下彎，是最短線的賣出訊號。

2.出現向下的跳空缺口、中長黑K棒。

3.跌破10日均線，而且10日均線下彎，同時5日均線和10日均線呈現死亡交叉。

4.跌破前一波突破盤整區後的第1根上漲中長紅K棒的中間值。

5.反彈後無法突破10日均線，甚至續跌，並且跌破20日均線，而且20日均線下彎。

楊忠憲表示，賣出訊號比買進訊號更多，就是希望可以嚴格執行出場。另外，他還提醒，不少投資人因為抱過飆股的大漲甜蜜段，所以經常捨不得賣股，但是超漲的飆股，回檔的速度往往也會很快，如同煙火般快速漲完後就下跌，因此，出場訊號一出現就要果斷減碼，才不會把帳面獲利又吐回去。另外，要留意的是，20日均線下彎的股票，絕對不做多，而且如果是追買在高點，風險會大於利潤，價位愈高時加碼金額應該愈少。