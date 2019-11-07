用「保單活化」補足退休金缺口

【撰文：王儷玲】

台灣已邁入高齡社會，有超過8成民眾擔心退休金準備不足，主因在於低估了退休需求費用，除了生活開銷外，還有醫療與長照等費用都頗高。然而，民眾若到了65歲或70歲才發現準備的退休金不夠用，就已不容易再籌措資金。

有鑑於此，金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）在2014年推出「保單活化」政策，民眾可將現有的傳統型終身壽險保單，轉換為同一壽險公司的醫療險、長照險或遞延年金險，以支付高齡退休後發生的醫療、長期照顧及生活等支出，也就是將原本的壽險身故保險金轉換成生前的養老金，再依自己需求重新分配既有的保險和保單資源。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

保單活化政策立意雖良好，但目前成效仍不顯著，主要原因除了過去高利率保單盛行，民眾不想轉換之外，許多民眾不了解保單轉換之效益。為了體現保單活化的精神，金管會除了規定在轉換後3年內，可以將保單再次轉回舊保單之反悔期設計外，同時也允許民眾「部分轉換」，保戶可以考量實際需要，自行決定轉換方案，可以選擇一張終身壽險保單全數轉換，也可以部分保價金轉換為一張或多張的年金險、健康險、長照險。例如，擁有高利率保單的民眾，可以選擇部分轉換，將一部分的保單依照需求進行轉換，同時仍繼續保有部分高利率保單。不過，早期的高利率保單在轉換後，利率可能會變低、保費成本變較高，保戶可比較保單解約和保單轉換的效益，有些保單透過解約並扣除稅額之後，有可能比保單轉換更划算。此外，由於保單轉換是依據舊保單所累積的保單價值準備金（以下簡稱保價金）來評估，在轉換過程中，若保價金累積的金額不大，那轉換的效益也會隨之減少。同時，如果保單轉換橫跨2項險種的轉換，根據理賠範圍與條件、給付方式等不同，也可能導致領到之金額不同，民眾在保單轉換的評估上都需要格外注意。

目前市場共有9家保險公司開辦保單活化，業績排名前5名分別為新光人壽、國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及臺銀人壽，有高達8成是轉換為健康險。金管會已規畫從降低保費、放寬轉換為實物給付保單、適格年金機制3大方向做放寬，未來申辦條件與誘因更多元後，將有助於活化龐大的壽險保價金。

此外，很多人尚未購買失能險或長照險，民眾在購買新保單前，可多了解保單活化的內容，以重新檢視自身保單所需後，再善用保單活化以提升退休生活的保障。