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顏炳立：5大中心匯聚 南港翻身黃金城

2019-10-24 11:56Smart智富月刊

【撰文：顏炳立】

南港正在成為台北東區新門戶！20年來，因政府上位計畫的推動發展，南港從黑鄉翻身成為「站區、軟體、會展、文創、生技」5大中心匯聚的黃金城，吸引大量企業進駐。使得辦公市場需求強勁，因而推升租金躍過了A級辦公市場的門檻，房價更在2019年創下了每坪百萬元的新高紀錄。

土地面積夠大的南港，經過20年的發展，建設成熟，尤其三鐵共構的交通便利優勢，的確增加吸引力。但企業主的要求完美，近乎苛求的心態，且主導著房價上揚的基本條件必須「地段、環境、可及性」兼具，因此單單靠三鐵共構的優勢，南港仍難以取代信義計畫區。

房地產市場，當不夠深入、看不到、了解不夠時，就不會了解它的價值存在，當然就無法認同它的價格。在房市的交易裡，賣不動產沒有遠見，但買不動產就需要遠見。Hang Ten與Hermes，雖都是H開頭、都是做服飾產品，但因質感不一樣，價格當然就不一樣。地段可以形塑，環境可以改變，但土地材料必須具備可及性及可塑性才有價值，價格當然也會反映。

買賣成交就像男女婚嫁，要結婚就要經過密集的約會，了解彼此個性條件，互相的需求與誠意，才能圓滿順利。公平、公正、公開的企業交易市場中沒有人會是笨蛋，也不會有傻子，看對眼、雙方有心，有期許很重要，才能成就一樁寫下南港房價歷史的交易，也改寫了南港的辦公市場！「眾裡尋他千百度，驀然回首那人卻在燈火闌珊處。」自己需要的總部，「不是唯一不收藏」！

科技公司與傳統產業，在珍惜與擁有的情況下，量身訂做打造了南港新春天，63億元的總部大樓交易誕生，「聯強來了，南港發了，東區旺了，台北興了！」正在成為東區新門戶的南港，將是台北房市未來的新春天，未來房地產市場的方向。「好的買不到，價格不易降；壞的降價賣不掉。」南港，未來將會是「珍珠」而不是「彈珠」，是「Hinoki」（扁柏）而不是「相思樹」！(本文作者現職為香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理)

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。
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