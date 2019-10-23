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正視人生財務的「代辦事項」

2019-10-23 08:45Smart智富月刊

【撰文：駱潤生】

日前媒體報導，以說鬼聞名的某知名作家，數年前遭電話詐騙，近日又傳與年齡差甚鉅的女性友人過從甚密，家人起了危機意識，先後做了預立遺囑及房產信託的安排。思及人一生努力，除了溫飽，自我實現外，最終期望家庭和樂，尊嚴無慮的完勝人生，其中重要的關鍵是「預先做好規畫及安排」。

幾年前看過一部日本紀錄片《多桑的待辦事項》，主人翁砂田知昭在公司打拼超過40年，退休不久即診斷出胃癌末期，時間不多的他，著手寫出自己的「終活筆記」。筆記中的「待辦事項」，包括和孫女玩耍、家族旅行、受洗、對老婆說人生第一次的「我愛你」、臨終前不斷跟親人說著「對不起」、「謝謝你」、「我愛你」簡單卻親情滿溢的詞語，令人動容。這部片也讓高齡化的日本，興起了一股「終活」風。

終活是正視死亡，令自己的人生可以貫徹始終而做的準備。「自己的餘生如果不好好規畫，往生後，家人會很困擾的。」片中金句，道盡日本禮儀文化中，「不可對他人造成困擾」的中心思想，很多長者存這種信念為自己身後事做準備。同樣面臨高齡化社會，日本人正面迎戰老化的積極心態，相對於台灣人較避諱談生死，值得我們借鏡。

終活有各種形式，而該片筆記中關於財務的「代辦事項」即財產的繼承權安排，也就是預立遺囑，其實是一種對自己負責及對親人的愛，因為任何人都無法掌握下一秒的事，且要在意識清楚的狀態所立，最好做公證的遺囑，日後較不會有爭議。預立遺囑有以下3點好處：1.清楚交代自身意願，並隨時可更改；2.向死而生，為人生做階段性盤點；3.事先安排財產分配，降低爭產紛爭。

若擔心財產繼承人年幼或是不善管理，可進一步安排「遺囑信託」。遺囑信託是由立遺囑人（委託人）訂立遺囑，在遺囑中載明將全部或一部分財產成立信託，委由受託人（自然人或法人）在委託人去世後依遺囑內容執行信託，完成遺產分配並照顧繼承人（受益人）。可說是從墳墓中伸出的一隻手，繼續委託人照顧遺族的意志。

「遺囑」及「遺囑信託」雖好，但也常發生遺囑有瑕疵而被挑戰爭訟，連帶信託也無法執行。因遺囑屬「要式行為」，須符合法定形式，若想確保生前所立遺囑效力，除思慮清晰時及早安排，並委請專業人士外，實務上也有先成立信託，再加上遺囑，可為另一種考量。(本文作者現為國際認證理財規畫顧問（CFP®）、台灣理財規畫產業發展促進會副理事長)

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。
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