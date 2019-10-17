用2大利器規畫正確退休藍圖

根據調查，國人平均壽命已來到80.4歲，以勞工平均退休年齡為61.1歲來看，退休後約有近20年的時間，要如何準備退休金，才能在這收入銳減、支出驟增階段，仍能享有理想生活。

在台灣，一般勞工的退休金主要來源為「勞保老年給付（俗稱勞保）」與「勞工退休金（俗稱勞退）」，但現行制度沒有給國人太多自主規畫的選擇，勞保破產年限又不斷提前，因此大家應要再另闢財源，而歸納專家看法，可透過以下2大利器來規畫：

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利器1》年金險活到老、領到老 退休後仍有穩定金流

為支應退休生活，臺銀人壽精算部經理陳宏傑說，因年金險可「活到老、領到老」，且不限身體狀況都可投保等特性，很適合做為退休後長期穩定的現金流工具。

在年金險中，有「即期年金」與「遞延年金」兩類。即期年金險是民眾躉繳一大筆保費後，保險公司會依照投入的金額算出年金金額，保戶可選擇年給付或月給付領取，適合手邊有一筆資金可投入的退休人士；遞延年金則是民眾分期交付保費直到一定的年齡，保險公司才開始給付年金。

陳宏傑指出，一般來說，大多數人無法躉繳一大筆保費，因此規畫退休金時會以遞延年金為主。在年金遞延期間，保單價值會依預定利率或宣告利率增值，到年金給付年齡時，保戶可選擇一次領回年金或年金化，若選擇年金化，保險公司會依照累積的金額，計算每年或每月可領取多少年金。

對於年金給付方式，陳宏傑建議年金化會比較符合打造穩定退休金流的初衷，「一次領回固然可以馬上得到一筆不小的金額，但要確定這筆錢會妥善作為退休用途，而不會被挪為他用。不過年金化的缺點是，每年或每月可領取的年金額無法更改，也無法辦理保單借款或解約。」

利器2》長期照顧險支應老年醫療費 保額建議為3萬～5萬元

除了有穩定金流外，也要避免退休金被醫療、看護費用侵蝕。陳宏傑說，生活需求可以用年金險滿足，健康照顧需求則要用健康險來及早規畫，在所有險種中，能提供老年長期照顧需求的，只有長期照顧險（以下簡稱長照險）。

他指出，長照險的保障範圍涵蓋疾病、意外及自然老化，一旦經專科醫師診斷確定符合「長期照顧狀態」，並於免責期屆滿時仍持續符合者，就能獲得理賠。目前市面上熱賣的失能扶助險，保障範圍僅限疾病或意外造成的失能，但老化過程不一定會符合失能等級，因此長照險較適合補足老年照顧需求。在評估長照險投保金額時，可以月給付金額為考量，目前申請外籍看護，每月可能需要3萬元的基本花費，本籍看護至少5萬元，保額會建議在3萬～5萬元。

不過陳宏傑也說，長照險保費相對較高，建議40歲或50歲就及早規畫，如果預算有限，保額可以不用太高，或是將繳費年期拉長至30年，降低保費負擔，等到經濟能力許可再增購保額。以投保臺銀人壽「優活人生長期照顧健康保險」為例，男性40歲保額1萬元、繳費年期30年，年繳保費為5,480元。

他強調，要考慮到繳費選擇一繳就是10年以上，保額一定要在自身財力負擔得起的狀況下去建構，如果沒有辦法長期負擔，保額不要一次性建構太高，以免中途繳不出保費而導致保單失效。