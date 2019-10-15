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5大盲點 恐讓樂活退休夢碎

2019-10-15 15:19Smart智富月刊

你知道自己是「銀髮月光族」的高風險族群嗎？在長壽趨勢下，你的退休計畫完備嗎？

長期關注國人退休準備狀態的中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠指出，國人在面對退休準備時普遍有以下5大盲點，若能及早對症下藥，改造好退休計畫，安心樂活去。

盲點1》低估退休生活費

在中國信託銀行進行多年的「台灣家庭理財暨樂活享退指數大調查」中，楊淑惠觀察指出，有超過7成的國人，預估退休後的現金流在3萬元以下，「這樣的預估值明顯偏低。」楊淑惠說。

她以世界銀行建議說明，退休後所得替代率至少要有7成水準，也就是退休後的穩定收入應該是退休前的70%，而以行政院主計總處的家庭收支調查報告所揭露的台灣平均每戶消費支出來比較，台灣所有家戶每月的平均消費是6萬3,303元，70%的替代率為4萬4,312元，顯示國人明顯低估自己的退休現金流需求水準。

盲點2》理財工具偏保守

根據調查顯示，無論哪個年齡層所挑選的退休理財工具，多數認為只需要利用保險或是定存即可。楊淑惠表示，這一類理財工具因長期報酬率在1%～2%左右，「連通膨都無法擊敗，更遑論達到退休金目標」。

尤其是年輕族群，因對理財工具缺乏認識，也就市場波動容易沒信心，才會在選擇退休工具時傾向保本產品。但她提醒道，「年輕就只談保本，對收益欠缺考慮，結果就是累積不了資產」。

盲點3》醫療規畫不足

由於台灣有全民健保制度，許多人認為靠健保就足以應付退休後所面對的醫療需求。但楊淑惠分析，有許多重大疾病、癌症的治療都需自費，而若需長照，政府能提供的給付也很有限。更何況醫療支出的長期趨勢在逐步攀升，以衛福部最新統計數據，2017年平均每人每年在醫療上的花費為4萬2,213元。凡此自費醫療項目多、支出逐年成長，加上餘命日益延長，退休後的醫療規畫勢必要準備得更多。

盲點4》年金改革風險

台灣已經啟動公教人員的年金改革，降低其所得替代率，楊淑惠指出，勞保年金目前雖然尚未改革，日後是否會更動也仍是未知數，但隨著人口趨勢老年化、少子化，退休金給付問題勢必將愈來愈嚴重，準備退休金時千萬不能忽視這個風險。

盲點5》拖延退休準備

楊淑惠指出，對於準備退休金的重要性，現在國人普遍有認知，然而卻不見及早行動。根據他們的調查，對於30世代的人而言當前最重要的事項為「財富累積」，10年後最重要的事項則為「準備退休」；但是40世代的人則表示當前最重要的事項為「子女教育金」，「準備退休」則列為更次之的選項，「他們永遠沒有行動，籌備退休金總是以後的事，永遠延後處理」。一直選擇延後準備退休金，最大的問題就是浪費了時間複利，會讓準備退休金的難度愈來愈高。

要避免因以上5大盲點造成的問題，楊淑惠建議，可遵循「SMART」策略，來做退休準備。1.儲蓄優先（Saving）：當有收入先扣掉儲蓄（包含投資），其餘才是可支出的部分，利用收支管理把錢留下來。2.預算管理（Managment）:畢竟收入總額有限，想要多存些退休金就需要從「必要」、「需要」、「想要」區分，盡量降低欲望才能多留下資金。3.諮詢規畫（Adviser）：建議可以尋求專業幫忙，計算各種資金，如退休、育兒、醫療等缺口部位並諮商可行計畫。4.持續紀律投資（Repeat）：持續紀律投資是累積退休金的關鍵，千萬不可以因為看到市場稍微的波動就退出市場，她建議ETF和長期績優的共同基金都是不錯的投資入門工具。5.時間愈早開始愈好（Time）：畢竟時間就是金錢，愈早投入才能享受到更大的複利效果，退休金的準備才會更輕鬆。

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。
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