親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

日外館賀電烏龍 網友：這比遲到絕對嚴重百倍

台積電超越迪士尼 市值7.42兆晉升全球第23強

3方法挑對債券型ETF標的

2019-10-08 14:56Smart智富月刊

【撰文：鄭杰】

近3年來，債券ETF從產品發行量、資產規模成長幅度，都呈現爆炸式成長，而因全球降息風、寬鬆貨幣政策再啟，使報酬表現與股票不相上下，因而成為國內投資市場發展最為蓬勃的投資商品。

但因債券ETF在台灣發行不過3年，而近期價格又都在高檔，投資人在標的挑選、風險評估上要注意哪些原則？為此《Smart智富》月刊特別採訪精算達人怪老子、債券投資達人MissQ、富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益，以及國泰投信債券ETF經理人林盈華等債券ETF投資專家來為投資人解惑。

首先，對於標的挑選，專家們建議可採取以下3方法：

方法1》衡量自身需求 不只看殖利率

由於債券類型多元，受匯率、利率與信用評等風險影響落差大，因而專家一致表示，投資人要先由自身需求出發，再同時就債券ETF殖利率和產品的波動度來評估挑選。

「債券投資，回歸本質來說，最重要的收益仍是來自『配息』的收入。」林盈華表示，雖然投資債券也會有資本利得，但若長期投資，債券將有高達80%～85%的收益來自於債息，因此MissQ建議，「債券的殖利率就像是股票的股利率，挑債（ETF）時要挑一個自己能夠接受的水準。」一般來說，長天期的投資標的、平均投資評等愈低的債券ETF，將能夠提供更高的殖利率。

其次在波動度上，怪老子建議，可利用存續期間（Duration）跟殖利率來估算。所謂存續期間指的是，投資人持有債券的平均到期年限，也就是投資人回收本金跟利息的實際平均年限，可以反映一檔債券的價格對於利率的敏感度，當存續期間愈長，則利率變動對於債券價格的影響將愈大。

要了解一檔債券價格的變動比率受殖利率影響的程度，更常採用的是修正後的存續期間，也就是將存續期間除以「1＋殖利率」，就可以知道當殖利率變動時，債券價格會變動多少。

方法2》流動性越佳、規模越大　越可降低清算性風險

在選定符合自己風險承擔度的債券ETF類型後，在有眾多投信發行同類型標的中，粘瑞益建議，要挑流動性夠好者，以確保投資人在次級市場買賣債券ETF時，都能夠有足夠的承接量來交易。而要觀察流動性可以觀察債券ETF每日交易時的上下5檔價位，看價格是否連續、掛單量是否足夠。

接著可看債券ETF的規模，規模愈大者遭到清算的風險愈低，且較能發揮規模經濟效果，能夠相對壓低ETF追蹤指數的費用。

最後還可檢梘債券ETF追蹤指數的能力，可利用「追蹤差距」和「追蹤誤差」兩項指標，前者代表的是ETF報酬和追蹤指數報酬的差距，而後者則是代表在投資期間，ETF走勢相對追蹤指數的偏離程度，兩者數值都是愈小愈理想，代表ETF追蹤指數的能力愈優異。

方法3》出現殖利率倒掛時　可改布局短天期債券

在今年債券價格普遍走揚下，現在還能進場投資債券ETF嗎？手中持有的債券ETF又是否需要停利？專家一致認為，現在仍是投資債券的時機，最重要原因就是降息循環開始。

「降息現在才剛開始而已，只要市場持續有降息氣氛，債券就可以續抱。」MissQ說。她在臉書上有經營「MissQ退休理財園地」粉絲頁，當她去年底、今年初，觀察到美國聯準會升息已到頂跡象，市場開始轉向降息氣氛時，就已經向讀者建議可布局債券ETF。

而如今聯準會雖然已經降息2次、累積降息2碼，持續降息的可能性仍未散去，林盈華指出，觀察過去聯準會的降息紀錄，共有2次採取預防性降息，2次累積降息幅度皆為3碼，就歷史紀錄來看，接下來仍有降息空間。

在寬鬆貨幣環境之下，雖有利債券投資，不過，林盈華也提醒，現在景氣循環處於「Late Cycle」（景氣循環後段），違約風險提高、市場波動加大，已持有的高收益債、新興市場債等風險偏高債券ETF，可先調降部位，而以投資等級債跟公債ETF為主，其中又以投資等級債因風險低、債息較公債高，屬於進可攻、退可守的選擇。

粘瑞益則建議，現階段可轉向布局短天期債券ETF。他指出，今年以來長短天期債券殖利率屢屢出現倒掛現象，造成殖利率曲線平滑，短天期債券殖利率還有可能高於長天期債券，就收息角度來看的話，兩者差距不大，甚至布局短天期債券還更有利。同時，今年債券殖利率至9月，已經走到一個相對低檔的位置，短期內再大幅走低的可能性不大，縮減手中部位的存續期間，反可降低債券殖利率反彈時造成的波動風險。

分享

Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。
【橘世代全新上線】不管幾歲都要美！微笑 + 自信 + 閱讀 方季惟的美麗心法

相關新聞

過期春藥

2019-10-03 11:28

掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

2019-10-01 15:59

用「第一天」精神 續航創新力

2019-09-26 11:14

房產繼承學問大 須留意2大關鍵點

2019-09-24 11:44

顏炳立：全面放量才是真落底

2019-09-19 10:05

循序建立孩子的「財富基因」

2019-09-17 13:54

安養信託讓退休保障更完善

2019-09-12 11:25

強調「保本」是對養老最大傷害

2019-09-10 12:56

先存滿3桶預備金 再進場投資

2019-09-05 11:00

債券泡沫

2019-09-04 13:33

斜槓是挽救青年低薪的良藥

2019-08-29 11:46

區塊鏈技術讓理賠更便利

2019-08-27 14:02

身障保險應是政策保險！

2019-08-20 12:45

顏炳立：台灣房市已放量升溫？

2019-08-15 11:44

降息空間大 新興市場主權債看好

2019-08-13 12:32

用基金養基金 每月坐領4萬元

2019-08-12 08:36

逾7成民眾低估失智照護開銷

2019-08-08 12:48

失智風暴

2019-08-06 11:15

顏炳立：投資房市仍須戒急用忍

2019-07-25 13:08

學會與風險和平共處

2019-07-23 14:28

養生村將是長照新選擇

2019-07-18 14:43

簡單6步驟 助你擺脫破產階段

2019-07-16 15:16

3原則挑成長股 輕鬆放大獲利

2019-07-12 08:56

年輕人愛買儲蓄險？

2019-07-09 12:03

股債平衡配置 安心累積資產

2019-07-04 10:57

匯市下半年變數多 美元短線仍走強

2019-07-02 10:34

靠程式交易複製高手成功模式

2019-06-25 10:27

台灣機器人理財須再進化

2019-06-20 14:19

透過親子旅遊實踐理財教育

2019-06-18 14:14

顏炳立：美中貿易戰打熱台灣房市？

2019-06-13 10:46

用台股ETF連結基金自動化投資

2019-06-11 14:09

用槓鈴策略賺取債券穩定收益

2019-06-06 10:56

為衰退做準備

2019-06-04 13:59

顏炳立：房市微溫 落底待放量

2019-05-28 15:46

「三代保單」會產生哪些稅負？

2019-05-23 10:02

用目標日期基金累積退休金

2019-05-21 10:44

學頂尖投資人 可賺超額報酬

2019-05-16 12:38

從財報、4指標篩優質銀行股

2019-05-14 09:43

用巴菲特準星 2招篩出績優股

2019-05-09 10:46
看更多

熱門文章

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:24

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

戒可樂讓她17天瘦9公斤 還催生這家年營收31億的果汁水公司

2019-10-04 09:50

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

「不打算比現在更努力」 全球爆反升遷浪潮 僅9％員工想晉升！

2019-10-04 10:22

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

港人遊行抗議「禁蒙面法」 黎智英：若我們不反抗將失去一切

2019-10-07 10:12

台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:32

股市重挫5300點竟逆勢狂升80％「海底撈」股價漲不停 原因是...

2019-10-08 10:31

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-02 16:23

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

2019-10-08 13:02

張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 14:53

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-02 16:26

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:32

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:02

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

美國管控華爾街 要與中國公司劃清界線

2019-10-03 14:59

大選年的兩岸關係：台灣的風險與蔡英文的機遇

2019-10-07 09:23

退休不妨任性一回 葉金川勇登百岳、自在壯遊

2019-10-07 09:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top