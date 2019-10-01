掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

【撰文：林帝佑】

往往都是在股價上漲後，投資人才會發現這是市場資金追捧的主流股，但是，創新高的過程不敢買、跌下來卻去接刀子！到底投資人要如何低檔布局，成為領先的羊群呢？有「產業隊長」之稱的張捷，總是比別人搶先一步看對趨勢、抓到飆股，他一開始用70萬元進入股市，10年後累積了逾3,000萬元的資產。

張捷今年操作績效最高的代表作之一，就是散熱模組廠泰碩（3338），他從7月中開始分批布局，到8月底，累計漲幅逾7成。能夠抓到這檔飆股，靠的是觀察趨勢、研究產業、資產配置、找尋買賣點等步驟。其中，抓對趨勢是投資獲利最關鍵的起點，而善於從生活中抓趨勢的他，歸納出以下5大心法：

原則1》跟隨世界級CEO

領導者之所以成為領導者，往往都是因為看得比多數人遠，因此，世界級CEO（執行長）的話，可以用來觀察趨勢。例如：在十多年前，微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）就曾經在他的著作中預測，自動比價服務會問世，可以讓消費者輕鬆找到最便宜的產品，如今確實能在Google、亞馬遜（Amazon）等網站上找到不同價格的商品，也有比價訂房網等。

此外，阿里巴巴創辦人馬雲、台積電創辦人張忠謀、股神巴菲特（Warren Buffett）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）等世界級CEO的話，張捷也相當重視。

原則2》從生活中觀察

「問問看老婆最近買哪些東西要排隊？」張捷說。從生活中觀察趨勢，簡單又有效，例如：全球瘋珍奶時，連鎖餐飲集團六角（2732）就飆漲數倍；發生豬瘟時，飼料暨肉品大廠卜蜂（1215）就看漲，此外，美妝精品百貨寶雅（5904）等，都是生活必需品，獲利穩定、股價表現當然不差。

原則3》實地訪查、大量閱讀

想要知道公司的實際狀況，投資人可以透過實地訪查、大量閱讀來「接地氣」。除了親自拜訪公司、與發言人聯繫之外，張捷說，他也曾經為了要知道某個排隊商品的銷售情形，而實地站在店家旁邊觀察人數；此外，產業分析報告、法人報告也要多閱讀，看看不同法人怎麼評估，然後再獨立思考。

原則4》類股股價齊揚

當類股股價齊揚，張捷認為，這就是在告訴投資人，「這件事是對的！」它代表趨勢成形，而且股價開始發動。一旦趨勢成形，往往整個類股都會被帶動，而不是只有零星個股起漲，天天看當日的強勢類股也是重要的必修課。

不過，類股股價齊揚才進場，肯定比領先布局的獲利少，因此，若能認真做好研究，就能讓資訊的價值發揮出最大效益，張捷就是因為常領先市場挖掘主流股，所以才被稱為「產業隊長」。

原則5》終端產品的導入狀況

所謂的「終端產品」，舉例來說，這幾年iPhone從搭載雙鏡頭到三鏡頭，意味著更大量的鏡頭需求。領導品牌形塑潮流，創造新的趨勢，投資人也能在其中找到投資的機會，而且不需要內線，每天看報紙就能從中看出端倪。

用上述5大原則，張捷從去年開始，就當握到5G的發展趨勢，而近期衛星產業、智慧醫療等主流趨勢。接著他會針對趨勢看好的產業深入研究，從供應鏈上、中、下游各階層業者的毛利率、財務表現、公司承受市場及景氣衝擊能力等，挑選出爆發力強的好股，他就會將資金集中火力投入5～6檔股票，每檔股票的約略總市值會接近。

而在資金投入上，張捷會分3批買進同一檔標的。第1批資金會在研究完後，若股價距離目標價還有3成以上的空間，就會在隔天直接買進，如果技術面很差，那他會待技術面稍微整理後再進場；第2批資金則視情況進場，如果第1批資金進場後，股價持續盤整、未發動攻勢，而先前研究的所有狀況都未轉變，就在盤整區間的低點再進場，或股價突破平台區時投入；第3批資金則待股價突破平台或過前高時進場，表示市場也對這檔股票投予信任票。

當股價達到目標價時開始減碼，不過，一旦遇到下列5個狀況，張捷也會出場或減碼：基本面或當初買進理由改變、大盤崩跌、突發事件使股價出現長黑K線且出大量、股價跌破支撐、股價修正1成停利。