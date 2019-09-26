用「第一天」精神 續航創新力

【整理：編輯部】

25年前從網路書店起家的亞馬遜（Amazon），多年來即使商品線從書籍、影音跨到消費性電子產品，業務從會員、倉儲拓展到物流，許多大型製造商如索尼（Sony），還有華爾街的分析師皆不看好；如今亞馬遜已躍為全球電商龍頭，到底亞馬遜是如何成為做什麼都成功的企業典範？

曾擔任亞馬遜企業服務經理的約翰．羅斯曼（John Rossman），在工作期間親身見證到創辦人暨執行長傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）的經營策略、管理技巧和方法，便撰寫出《亞馬遜管理聖經：亞馬遜為什麼那麼成功？揭開全球電商龍頭的14條領導準則》，最近中譯本在台出版，讓台灣讀者可一窺這一個電商市場霸主內部運作、獨特企業文化的堂奧。

約翰．羅斯曼表示，對於高階領導人，亞馬遜的期望不只是「做出對的決策」，也期望他們是不同領域的專家。因此領導人要持續學習新知，保持好奇心，找到讓事情順利進行的方法，並保有初學者心態。

約翰．羅斯再以一個實際案例說明，亞馬遜如何建立領導價值和能力。「現在是網路的第一天（Day 1），我們還有許多事情需要學習。」傑夫．貝佐斯不厭其煩地向投資人、員工和業界其他人士灌輸這個訊息。正因為傑夫不斷宣揚這個基本信念，亞馬遜將西雅圖總部的兩座大型建築，命名為第一天北棟（Day 1 North）和第一天南棟（Day 1 South）。

傑夫想以「第一天」為座右銘提醒他們，儘管事業發展在初期階段，也擁有各種可能，優秀的領導人必須保持著「好奇與求知心」，停止學習便是停下創新步伐。

金柏莉．洛伊特（Kimberly Reuter）曾經是負責關務和法律遵循業務的亞馬遜前領導人。她在多家大型的貨運代理公司累積超過15年的資歷，熟稔國際物流和法律遵循領域的大小事務。

亞馬遜延攬金柏莉為客戶以及第三方賣家開拓海外市場業務，便是看中她在關務和法律遵循業務領域的專業知識。金柏莉也很自然地認為，亞馬遜的新工作不只要運用她的專業技能，還有她在職場無往不利的流程和程序。

金柏莉的經驗和前輩告訴她，關務和法律遵循是一套既定程序和規範。成功的法律遵循領導人的工作，就是掌握合適的流程和規範，以便為進出口交易做申報和清關。

亞馬遜提供接任全球供應鏈與法律遵循經理的金柏莉，更大規模的流程和程序。金柏莉長久以來視為有效率和快速的心智模型（mental model），對亞馬遜來說太過緩慢，也過於事務性。

成為專家並掌握法令只是開始，她不僅要了解法規，也必須適應數百萬筆交易在頃刻間發生的規模。金柏莉說：「這一切真的讓人迷失方向，我在頭幾個月說了無數次『不，這不可能。』」

亞馬遜一名資深領導人，同時也是金柏莉的良師益友，給她上了重要的一課。

金柏莉說：「我剛進公司時感到相當沮喪，沒有人會聽我的決定，我的決策大部分都被否決。」

當金柏莉向良師尋求建議時，他告訴她在亞馬遜說「不」的後果。

「我的導師讓我坐下，並告訴我在亞馬遜沒有不可能的事。如果我想要克服難關，不論事情有多複雜，就必須找出解決辦法，而且我還必須加快腳步。」金柏莉表示。

除此之外，金柏莉的職責也包括維護流程和程序。如果她要創新，她必須拿出方案或選項，衡量利弊得失和說明發展機會。

為此，金柏莉必須結合多年的經驗與「初學者心態」。初學者的心態是開放、好奇，而且謙遜。

「我必須完全拋開我的心智模型，重新開始。我也要拋棄自以為是的自負，再次點燃好奇心。我鞭策自己盡可能考慮到每一件事。」金柏莉接受了第一天心態。第一天心態防止先入為主的心態和專業知識成為創新與進步的絆腳石。

驕傲是許多社會、企業和領導人衰敗的原因。透過不斷學習、保持好奇心、經常問「為什麼」，以及在不尋常之處尋找機會和競爭威脅，來保有初學者心態，能讓成功的團隊免於驕傲自滿，和避開之後必然出現的悲劇性失敗。

約翰．羅斯指出，在亞馬遜類似「第一天」的價值和能力訓練非常多，每個訓練都是從概念、設立計畫進而執行並取得進展。這些通常能夠產生新的創新和其他利益，但先決條件是保持適度的疑心和不斷追求進步，是亞馬遜的優先要務和領導價值。