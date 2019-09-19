顏炳立：全面放量才是真落底

【撰文：顏炳立】

多年來，我深入、觀察市場，無論多空頭，陳述事實、講真話是我一貫的立場。多年前我對房市看多而與空頭教授論戰，大受業界支持；如今市場轉空，我仍講真話，但易擋業者財路而不討喜。

8月初的一個假日，我挑戰攀登三峽的五寮尖山，此山雖傳說難度有如攀岩等級，但基於「凡事因了解而放心，因不清楚而小心，稍不專心就可能墜入深淵而從此不起」的態度，我順利登頂。登頂後巧遇一位山友，不但長期追蹤我在《Smart智富》月刊專欄，也因掌握房市方向，著實發了一筆財。而8月8日在我的一場公開演講中，有一位聽眾則因10年來根據我的房市分析，在低點投資、在近年出場了結獲利也發了大財。

我能掌握市場，是因我從價、量、買氣來看市場溫度，再從土地、商用不動產，到全國移轉棟數來剖析市場現況與未來。以量來看，除了土地放量以外，其他兩者也只是微溫而已，並非是落底量，土地市場爆量但未追價，是誰在供應籌碼？又是誰在提供金援？「人是英雄、錢是膽」，是政府提供重劃區的平價土地，洗出市場上建商過多浮濫的資金，是浮濫的資金提供了建築商的膽量，這是市場的美麗與哀愁！

「價不降、量不出，量不出、不見底」，今年上半年累積的移轉棟數約16萬棟，估計到年底也差不多在28萬棟左右，不熱沒量的房市，無法說房市的春天來了！我的專業判斷加上數字統計，這只是觸底後的緩慢回溫，價修有量、任性無量。但就像8月9日政府因應利奇馬強颱放了颱風假但卻風雨有限，有再多數據與科技分析，仍然無法提供精準的判斷。決策定了，事實存在沒有對錯，只有輸贏和利弊，颱風與房地產市場皆是如此。

目前房市仍處於低利率下的不景氣，投資人仍須戒急用忍，別「傷在期待、死在無量」，今年放量才是真落底，而土地市場放量是建商對政治及房市未來的賭注與卡位，以小搏大再賭4年，只要漲10%就贏了，而這種機率的研判，正是目前台灣土地市場放量的結果！(本文作者現職為香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理)