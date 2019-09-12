親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

裕隆人事大變動！陳國榮請辭獲慰留 集團不設副執行長

鄭人碩超猛！超商直擊單警對付毒蟲 立刻拔刀相助

安養信託讓退休保障更完善

2019-09-12 11:25Smart智富月刊

【撰文：王儷玲】

退休族如果想安養晚年，首要前提就是得保護自身財產安全。近3年，安養信託金額逐年攀升，有愈來愈多人透過成立安養信託自主規畫退休財產的安全。安養信託具有「財產保障、專款專用」特性，透過信託專戶來支付包括安養照護和醫療服務所需要的費用，可以保障高齡者與行動不便身障者的財產安全，避免被有心人詐騙或是被隨意挪用。

在先進國家，老人財產安全是退休規畫的重要一環。按現況分析，老人財產會損失，主要有3個原因：1.老人罹患失智；2.受到詐騙；3.親屬之間的巧取爭產。

根據衛福部報告，世界衛生組織（WHO）預測全球每3秒鐘就增加一名失智患者，台灣目前的失智者約逾28萬人，台灣進入高齡化社會後，預計失智人口會愈來愈多。老人因失智或判斷力差，容易被詐騙，或被有心人利用各種手段侵占財產，一旦產生鉅額損失，就會有「銀髮財務危機」，造成社會問題，這是年長者財產需要保護的首要原因。

信託財產具有「獨立性」，因此可以避免老年時財產遭到他人或是不肖子女的覬覦或是搶奪；而且透過信託契約可以保障被信託的財產能以有效、且尊重信託意旨的方式運用，例如支應每月必需的生活費、醫療費用或是安養機構費用等。

有人可能認為安養信託是「有錢人家」的專屬服務，必須要有一定的積蓄才可以承辦。事實上，以日本經驗為例，信託資產達1,000萬日圓（約合新台幣300萬元）即有信託的價值。而且安養信託所需費用分為簽約手續費和信託管理費，簽約手續費為單筆收取，從1,000元到1萬元不等，至於信託管理費則是依照信託財產的比率收取，大致在每年收取0.2%～1%，各銀行的方案略有差異。

此外，除了信託業務本身，金管會也鼓勵信託業者開發異業結盟的信託商品，例如：結合醫院醫療及社會福利、安養機構提供周邊服務等。目前安養信託在政府以及信託公會的鼓勵下，不論公私營銀行皆推出相關服務。到2019年第1季止，安養信託資產總額已衝破180億元，凸顯市場上對安養信託確實有相當的需求。

有鑒於安養信託需求逐漸成長，金管會正研擬從政策面補貼相關管理費用，讓信託業務能更普及化，讓民眾能便利又便宜地享受信託財產帶來的好處，建議可以多了解、運用。隨著愈來愈多機構投入，台灣能打造成一個舒適且財產安全的退休生活圈。(本文作者現為國立政治大學副校長暨金融科技研究中心主任、中華民國退休基金協會理事長)

分享

Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

相關新聞

強調「保本」是對養老最大傷害

2019-09-10 12:56

先存滿3桶預備金 再進場投資

2019-09-05 11:00

債券泡沫

2019-09-04 13:33

斜槓是挽救青年低薪的良藥

2019-08-29 11:46

區塊鏈技術讓理賠更便利

2019-08-27 14:02

身障保險應是政策保險！

2019-08-20 12:45

顏炳立：台灣房市已放量升溫？

2019-08-15 11:44

降息空間大 新興市場主權債看好

2019-08-13 12:32

用基金養基金 每月坐領4萬元

2019-08-12 08:36

逾7成民眾低估失智照護開銷

2019-08-08 12:48

失智風暴

2019-08-06 11:15

顏炳立：投資房市仍須戒急用忍

2019-07-25 13:08

學會與風險和平共處

2019-07-23 14:28

養生村將是長照新選擇

2019-07-18 14:43

簡單6步驟 助你擺脫破產階段

2019-07-16 15:16

3原則挑成長股 輕鬆放大獲利

2019-07-12 08:56

年輕人愛買儲蓄險？

2019-07-09 12:03

股債平衡配置 安心累積資產

2019-07-04 10:57

匯市下半年變數多 美元短線仍走強

2019-07-02 10:34

靠程式交易複製高手成功模式

2019-06-25 10:27

台灣機器人理財須再進化

2019-06-20 14:19

透過親子旅遊實踐理財教育

2019-06-18 14:14

顏炳立：美中貿易戰打熱台灣房市？

2019-06-13 10:46

用台股ETF連結基金自動化投資

2019-06-11 14:09

用槓鈴策略賺取債券穩定收益

2019-06-06 10:56

為衰退做準備

2019-06-04 13:59

顏炳立：房市微溫 落底待放量

2019-05-28 15:46

「三代保單」會產生哪些稅負？

2019-05-23 10:02

用目標日期基金累積退休金

2019-05-21 10:44

學頂尖投資人 可賺超額報酬

2019-05-16 12:38

從財報、4指標篩優質銀行股

2019-05-14 09:43

用巴菲特準星 2招篩出績優股

2019-05-09 10:46

自負盈虧比較好

2019-05-07 11:07

2019報稅新制上路 搞懂5大重點省荷包

2019-05-02 11:06

陶傳正：每天做好1件事 人生就沒白活

2019-04-25 10:01

顏炳立：台商資金回流 帶動房市復甦？

2019-04-23 10:14

簡單4步驟 用台指期當沖淘金

2019-04-18 13:55

解讀LINE營收成長關鍵下一步

2019-04-16 11:16

用3概念篩出貨真價實成長股

2019-04-11 14:15
看更多

熱門文章

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

中秋起義 郭韓宣戰

2019-09-12 09:16

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

50億曼都帝國女董座 用一枝珍奶冰棒翻新小美

2019-09-06 09:23

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

藍營新共主韓國瑜成大事只靠韓粉？

2019-09-12 09:16

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

獨家專訪香港90後股神黃兆祺：香港人有能力的都想走

2019-09-06 11:25

學霸謝佩芬接到「陌生人」電話 勸進她選立委

2019-09-12 09:14

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

PCB全面逆襲 高頻高速CCL為關鍵

2019-09-11 12:28

林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

2019-09-12 09:16

蘋果到底還行不行？ 從巴神與庫克持股進出找答案

2019-09-06 11:22

54歲石化廠做保鮮袋 台聚1,000天攻進好市多實錄

2019-09-06 09:26

看冰的日子

2019-09-09 13:55

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

穩懋PA需求旺 成5G大贏家

2019-09-05 11:02

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

短短36個字讓股東權益大加分 首例適用「大同條款」上市公司出爐

2019-09-11 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top