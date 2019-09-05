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先存滿3桶預備金 再進場投資

2019-09-05 11:00Smart智富月刊

【整理：黃嫈琪】

根據基金投資平台「基富通」於2019年6月發布的「好享退——退休需求與理財準備調查」結果顯示，雖然有9成的受訪者知道退休金不能靠政府，但是仍然有7成的受訪者還沒有開始執行退休金理財。

理財新手該投資什麼標的？要從哪裡開始起步？人氣理財部落客「效率理財王」，在新書《高效率理財術 教你存滿1000萬》中提到，一般人的收入有限，首要之務是妥善支配金錢，而不是急著把錢全部拿去投資，而且要遵守「儲蓄歸儲蓄、保險歸保險、投資歸投資」的原則，才能達到最高效率。

效率理財王指出，沒有理財經驗的新手，剛開始理財時，通常都很「急」，急著買股票、買基金、買房地產等。接下來呢？急著看股價漲跌、急著看淨值高低、急著看房市行情，什麼都急，深怕慢了一步，就會錯過行情，卻沒有事先想清楚：「那是正確的理財『順序』嗎？」

因此，效率理財王提醒，在投資前要先準備一筆儲蓄，以避免遇到緊急事故，導致原本的投資計畫被迫中斷。至於儲蓄的金額要多少呢？他建議，可以從3類進行規畫：

第1桶預備金》自用醫療保險預備金

台灣人民享有全民健康保險（簡稱全民健保）的保障，但是，全民健保並非替病患負擔全部的費用，病患仍然得負擔一小部分。

根據衛生福利部2017年所發布的資料顯示，國人平均「1年」門診與住院的醫療費用合計，部分負擔的金額大約1,546元。再根據同一年度內政部統計處的資料，國人全體平均壽命為80.39歲。因此，我們可以粗估，每人「一生」的健保部分負擔費用，平均值約12萬4,283元。

一定會有人比平均值高，也會有人比平均值低。因此，效率理財王取20萬元當成「自用醫療保險預備金」的目標金額。這筆錢要專款專用，但因實際提用以致預備金短少了，就要每個月繼續從薪水提撥一定比率，直到再度存滿20萬元為止。

假設罹患癌症等重大傷病，20萬元很可能不夠用，普通上班族恐怕無法獨自負擔高額的醫療費；為了轉嫁高額的醫療風險，我們可以同時購買商業保險來解決。

第2桶預備金》緊急預備金

「緊急預備金」是一定要存的第2桶預備金，主要用途是：失業或放無薪假時，可以支付家庭必要開銷，至於要準備多少呢？如果你的職業具備高度專業性，例如：醫師、律師等，離職後很容易能找到新工作，可能只需要儲備3個月就足夠。其他沒那麼容易找到新工作的職業，就多準備一點！效率理財王建議，以3個月的生活費當成「基本目標」；行有餘力可以把1年的生活費當成「理想目標」。

針對單身族而言，若每個月的生活開銷共2萬元，則要準備的「緊急預備金」，以3個月生活費計算，就是6萬元；以1年生活費計算，則是24萬元。至於若是4口之家、每個月的生活開銷合計為10萬元。這個家庭至少要準備30萬元的「緊急預備金」；如果以1年的生活費計算，則是120萬元。

雖然每個家庭的經濟能力和開銷需求不同，但效率理財王建議，家庭的緊急預備金至少要以20萬元為底限。因為除了失業之外，總有一些家庭修繕、汽車維修等突然要用錢的項目。有一筆20萬元存在銀行，會比較安心。由於「緊急預備金」是以家庭為單位，因此家中有工作收入、負擔開銷的人，都要依收入比率共同分攤。

第3桶預備金》計畫花費預備金

計畫花費指的是「未來3年內」打算要花用的錢，例如：2年後要買房、1年後要買車等。這些本來就打算要花的錢，都要放在銀行，當成「計畫花費預備金」，一樣是專款專用，不可以把買房買車的頭期款，挪去作為投資股票或基金等其他用途。

而且短期內（2年～3年）要用到的錢，單純的放在銀行儲蓄就好。5年、10年後才要用到的錢，例如幫小朋友存大學的教育基金，才能拿去投資。當然，如果3年內沒有數萬元以上的大額計畫花費，第3桶預備金可以不必準備，有需要時再存就好。

綜合上述，理財的第一步就是存錢（儲蓄），先存好2桶或3桶預備金，每人至少40萬元的「應備存款」（依個人狀況不同），之後方能安心投資。這樣才是正確的理財順序。

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

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