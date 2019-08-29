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週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

斜槓是挽救青年低薪的良藥

2019-08-29 11:46Smart智富月刊

【撰文：蔡秀卿】

小健從國立大學畢業後到大企業擔任業務工程師。月薪3萬5,000元，另還有獎金，他省吃儉用，每月存2萬5,000元，覺得自己夠厲害了！但有一天，小健仔細算了一下，卻感到萬分挫敗，因為他發現在毫無娛樂與生活品質下，10年後雖然能存到300萬元，但是目前台北市房價1坪平均62萬元，只買得起1間5坪的廁所！

小健開始懷疑，要繼續過這種沒社交生活、沒品質的生活嗎？看到這裡，我想多數人大概都有同感，照傳統規畫已經行不通，因此必須多一種思考，那就是「斜槓」。

職場教練洪雪珍說：「找一份工作，不如找多份收入。」斜槓可以滿足的是收入、興趣、視野各個角度，畢竟能夠真正做自己喜歡的工作機會，並沒有想像中多。因此下班之餘，不就更應該去做喜歡的事，來滿足身心靈嗎？

有興趣的事，才會有動力做，認真做，可能成為第2事業，在有機會變現以後，也可以緩衝經濟壓力，更不用怕中年失業、老來求職的危機，而且會做得更快樂、更有成就感，兼具物質及精神上的滿足。因此，早點開始斜槓，至少有以下4個好處：

1.增加收入：假如1個月能多賺6,000元，1年能多存7萬2,000元。然後再將此筆存款投入年化報酬率6.5%左右的投資工具，10年後複利滾存的結果，接近百萬元。

2.增加技能：有助於發展出第2及第3專長，比10年前多出至少1項～2項收入。

3.增加選擇性：有後盾可以評估要不要繼續原來的工作。不必擔心若是辭掉工作，無法靠興趣養活自己。

4.增加安全性：當職業生涯走下坡或出現危機時，斜槓收入除了能減輕負擔，也能拉出第2曲線，緩解如被資遣所帶來的沉重負擔。

不過，上了一天班很累還要在下班後做斜槓，有體力嗎？所以我的建議：1.斜槓要做有興趣的項目；2.時間要有彈性，可以掌握與調配；3.斜槓與上班有互補性，例如上班用腦力、下班就用體力，像是上班做設計、下班教瑜伽。

看到這裡，也許你會想：「斜槓就是兼職啊！」事實上，斜槓與兼職不同。斜槓是微創業，用經營事業的概念與心態，在知識、經驗與人脈上都有所累積。

之所以鼓勵上班族要做斜槓，是因為斜槓背後的意義不僅僅代表一份收入，更是一項保險、一個希望。在未來，透過斜槓，不再成為朝九晚五的受僱階級，而能夠成為時間自由的自僱一族。(本文作者為國際認證理財規畫顧問（CFP®）)

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

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