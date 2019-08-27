區塊鏈技術讓理賠更便利

【撰文：王儷玲】

過去，民眾花錢買保險，從核保、確認身分、財力、繳保費到理賠，須耗費很長時間。未來，透過金融科技創新，最快10分鐘就能完成認證理賠，理賠金即可入袋，你還可以隨時檢查保單。

這樣的金融創新植基於被《經濟學人》稱為「信任機器」（Trust Machine）的「區塊鏈」技術，因為有「加密」、「可靠透明性」、「不可否認性」及「不可竄改」等特性，可用來解決資料傳輸與信任問題。

利用區塊鏈技術，醫院可以用數位化加密資料來傳遞相關保戶病歷與住院資料，加速保險公司確認醫療過程與判別理賠金額，達到即時理賠的效果，讓保險服務更貼近消費者需求。

目前國泰人壽已經導入這項創新服務，國泰人壽與全台29家區域指標醫院合作。當保戶因住院、開刀產生醫療費用後，不用先繳費給醫院，再向保險公司申請理賠，而是可以由國壽人壽直接「對接」付費給合作的醫院，抵繳後，若理賠金有剩餘，在出院隔日就會自動匯入保戶帳戶。

目前每月有逾400位以上保戶使用此功能，80%以上都不須再支付任何住院費。事實上，除了國泰人壽之外，南山人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽，也都開辦理賠金直接抵繳醫療費用的服務。

此外，大家出國幾乎都會購買旅平險或旅遊不便險。過去，遇到班機延誤等狀況，須層層申請延誤證明才能取得保險理賠。

現在，已有保險公司導入區塊鏈與智能合約技術，未來，若遇飛機延誤，系統會自動確認保戶班機是否符合理賠條件，並完成即時理賠申請。目前包括明台產物、兆豐產險、國泰產險等均已加入此類區塊鏈判讀技術的應用。

隨著區塊鏈技術在保險業的應用愈來愈廣，今年壽險公會成立「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平台」，就是希望能替所有保戶簡化這些繁雜的保險服務流程。

這個新平台將整合各家壽險業者的保單資訊，打造一個保單存摺帳戶，讓保戶未來用一組帳號密碼就可以投保不同保險公司的保單，也可以在單一平台看到自己所有的保單，讓保戶更了解保險理賠資訊、同時方便管理。

對有些人來說，或許對「區塊鏈」很陌生，但在保險領域，我們已可享用它的科技創新果實，未來在保險區塊鏈共享平台成立後，相信會有更多創新服務將拉近你與這項技術的距離。(本文作者為國立政治大學副校長暨金融科技研究中心主任、中華民國退休基金協會理事長)