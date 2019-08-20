身障保險應是政策保險！

【撰文：彭金隆】

總統選舉開跑，五花八門的政見陸續出籠。某位候選人提出要籌措「100億元身心障礙人士（以下簡稱身障人士）保險基金」，為身障人士開辦保險。對此構想，贊成與反對意見都有，究竟這方法是否可行？

過去身障人士若要投保商業保險，常會覺得受到不友善對待，不是直接被保險公司拒保、就是會被加很多費用。但不少保險公司已經推出多款為身障人士專門設計的商品，金管會也跳出來說明，我國保險業歷年來都有承保身心障礙消費者，有效契約件數總計近20萬件，另外也透過微型保險供身障人士投保，累計承保的身障人士亦達8萬6,000人。

事實上，監理機關很早就規定，不可以針對特定投保對象，或僅因是身障人士就不予核保。老實說，主管機關已經很賣力了，但身障人士投保商業保險的人數仍屬有限，為什麼會有這樣的落差？我認為，主因是社會普遍有一種期待：希望商業保險公司不要唯利是圖，必須擔負一些社會責任。如果身障人士的風險條件與一般民眾相同，商業保險公司應該不會無端拒保才對。但是若是風險程度真的較高，保險公司基於本身利益及公平對待其他客戶，勢必會在費率或承保條件上反映，很難用一般條件承保。實務上，身體狀況較差者，若要購買保險，保險公司一樣會拒保或加保費，因為這是讓商業保險能夠運作的基本原則。當然，政府可以針對某項政策目的，透過立法建立相關政策保險制度，這種「政策保險」通常會強制相關人士購買。

雖然政策保險與商業保險都強調公平性，但是兩者重點完全不同。商業保險強調個人費率的公平性，例如風險高者費率相對會高；政策保險則強調社會公平性，例如全民健保、農保或學保，高風險不一定就要高費率，目的是做到不論性別、身分或財富，都可以享有相對公平的保障。

就身障保險來看，應該明顯屬於政策保險範圍，強力要求商業保險配合不是沒有效果，只是效果終究比較有限。如果真如該位候選人所說政府財源不是問題，我倒覺得將其列為政策保險，不失為一個可以思考的解決辦法。(本文作者為國立政治大學風險管理與保險學系專任教授兼系主任)