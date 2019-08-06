失智風暴

【撰文：朱紀中】

「這不是一個家庭的事，是整個社會的事！」《Smart智富》月刊7月舉辦了一場關懷失智症患者的活動，現場一位年輕官員提出這樣的呼籲。失智人口很多嗎？為什麼照護失智患者要動員整個社會參與？

來看看台灣失智症協會的統計：2018年底，台灣失智總人口數為28萬2,000人（比嘉義市總人口還多），12年後（2031年）預計會增至46萬5,000人（比新竹市總人口還多），總計未來40年內，平均每40分鐘就會新增1名失智患者、每天增加38人，屆時失智人口會是去年底的3倍、達到全國總人口的4.48%。

這數字比起日本算是輕微，因為日本估計6年後失智人口就會占全國總人口的7%，先不談照護這些失智人口要花多少錢，單是這些失智患者因為罹病、被變相凍結的金融資產就高達143兆日圓（約合新台幣41兆元），直接衝擊日本經濟的增長動能。

日本面對的失智風暴，台灣同樣會經歷，不過，按照我們配合此次活動所做的網路調查發現，儘管不分年齡層、超過85%的受訪者都擔心自己會罹患失智症，但有為失智照護開始準備經費的人竟只有18%。建議大家至少先了解可能造成失智的原因，並從日常生活開始預防，讓這場風暴的衝擊程度盡量降低。