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顏炳立：投資房市仍須戒急用忍

2019-07-25 13:08Smart智富月刊

【撰文：顏炳立】

台灣名模林志玲與言承旭傳戀多年，但在今年6月和日本放浪兄弟Akira閃婚，說明了時間改變出嫁的條件，對的時間、對的人出現了，就該把握緣分。人生如此，房地產市場亦然。

多年來，我有個知名的妙喻，就是台灣豪宅與一般房屋地段、行情，有如志玲與如花。市場時機好時，如花的地段與產品，也有可能賣到志玲的行情；但在市況不好時，就算再厲害的專業房屋銷售高手，也無法硬是把如花嫁給金城武或劉德華。

因此，當持有物件地段差、產品不對，在大家追捧行情時，一有對的買家出現就果斷出脫，一旦猶豫想等更高價，可能下一刻就回到原本的起漲點。畢竟，漲上去的房價，並不是經濟成長帶來的，僅是商品供需炒作的結果。房地產市場氣溫千變萬化，該買沒買，該賣沒賣，房市如人與人之間的情緣，不把握就稍縱即逝！

6月初酷熱的台北，在端午連假與友人看土地，順便驅車前往合歡山登奇萊北峰，以台北的氣溫，自然無法想像夏天裡會有冬天的情境，人不能鐵齒，抵達北峰登山口時狂風大作，霧聚霧散，冷風挾雨而來，氣溫驟降，從山下的熱度頓時變成寒冬，從僅穿T恤到換穿雪衣，山下35度，山上6度，令人無法想像，若是裝備不足就登山必掛無疑。

台灣房市2011年先臨春天，再經過幾年長夏，容易讓投資人從「忘了我是誰」到「自我感覺良好」。以為夏天過後必有秋天來臨，不必擔心冬天，仍有應變時間與空間，沒料到市場直接跳到冬天，如無備糧，就無法等到下次的風再起，這就是房地產市場的殘酷！

2019上半年土地市場有量、有溫度，但移轉棟數仍處於微溫，並沒有達到追漲時的酷熱，仍然處於緩跌落底的盤，成交量的多寡代表著房市的溫度，不熱的市場，就別期望「明天會更好」，投資人仍須戒急用忍，練身等風、備糧等風、等雞啼！(本文作者現為香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理)

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。
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