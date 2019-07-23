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京阿尼縱火犯青葉真司住處髒亂 與鄰衝突被形容「鬼畜男」

學會與風險和平共處

2019-07-23 14:28Smart智富月刊

【撰文：吳士賢】

號稱百年一遇的全球金融海嘯，發生迄今已超過10年，全球股市已從當年重挫的谷底陸續起漲，紛紛創歷史或波段新高，市場上各種風暴將臨的預言甚囂塵上。雖然鑑古可以知今，但股市沒有永遠的多頭，也沒有永遠的空頭，但沒有任何一個人可以預測什麼時候會發生！

投資時，大家都知道雞蛋不要放在同一個籃子內，所以有人將資金配置在股票與債券、有人配置在不同國家、有人配置在不同區域，更有人配置在不同的類別。例如石油或黃金，就是希望透過不同屬性的工具來分散風險，不會因過度集中而面臨齊漲齊跌的風險。

但我們應該認真思考一件事，如果下一次的風暴與2008年金融海嘯一樣，屬於系統性風險，也就是全球性、全資產的風險，是否有可能連放著我們所有籃子的餐桌都翻覆了？這就表示沒辦法藉由不同屬性投資工具的比重配置降低波動度，可以更心平氣和等待風險過去及景氣復甦的時機來臨。

前一陣子看了在世界各地打破影史票房紀錄的《復仇者聯盟4》，除了讓我感受到漫威長達10年的劇情鋪陳及行銷功力外，也讓我想到，在投資上常常因為貪婪與恐懼，影響我們理性判斷的能力，讓與系統性風險無關的現金類資產（編按：包含現金及列為約當現金的3個月到期或清償之國庫券、商業本票、貨幣市場基金、可轉讓定期存單、商業本票及銀行承兌匯票等）比重失去平衡，導致買高賣低的非理性事件一再重演。

若投資配置沒有維持一定比重的現金類資產，在系統性風險發生時，就無法透過現金類資產進行投資的再平衡來降低波動度，為下一次景氣復甦做準備。

於是我們常聽到投資人的一種說法：「反正那是帳面上的虧損，沒賣就沒虧，撐久了就會回來的！」問題是有多少投資人能看著投資資產一路縮水下去，心理上可以承受而不為所動？

因此現金類資產比重的調整時機點，就如同石門水庫的中庄調整池（備用水庫）一樣，必須在平常供水無虞時先行蓄水，當颱洪期間石門水庫水濁度過高導致停水時，就能擔負起備援供水的重任。

過去10年是多頭市場，大部分投資人或多或少都有參與及享受到這段時間股市的上漲績效。現在就如同水庫供水充足無虞，正是最好且最有能力的時機點，可以來儲備我們的現金類資產。做最壞的打算，做最好的準備，才能與風險和平共處。(本文作者現為台灣理財規畫產業發展促進會理事)

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。
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