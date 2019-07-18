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養生村將是長照新選擇

2019-07-18 14:43Smart智富月刊

【撰文：王儷玲】

台灣高齡化和少子化已深深影響到許多不同產業，長照產業就是其中之一。由於長照人力未來將急速緊縮，維持老年生活品質將耗費大量心力。有鑑於此，養生村成為提供樂活退休的一種新選擇，有別於療養院或養老院的托老與醫療感，養生村更像一個家、一個多元社區，一個讓長者們能享受高齡樂活的友善環境。

過去台灣對家中長者入住養生村觀念較保守，養生村入住率偏低。然而隨著健康銀髮族的觀念日漸開放，現在已有愈來愈多長者願意入住養生村。

目前養生村不但提供專業醫療服務協助，也帶給銀髮族優質養老生活，包括健身房、運動場、文化教室、圖書館與餐廳設備等，提供精緻餐飲服務、各種學習課程與休閒活動，讓銀髮族退休生活可以過得精彩豐富。

長庚養生文化村就是國內規模最大的退休養護體系之一，村內有銀髮學園，提供各種休閒課程，讓入住長者藉由興趣拉近彼此距離。建立社區式交往，避免長者陷入孤獨漩渦。

另外也有社區大學讓長者能夠持續終身學習，安排住戶中學有專長者擔任教學工作，貢獻傳承人生經驗。除了各項活動外，也鼓勵長輩走向戶外，每日提供接駁車前往市區或醫院。今年長庚養生村更結合科技，建立病房室內科技、公共區域防盜監測，不斷新增許多友善多元服務，希望養生村能成為長照的新選擇。

從國際經驗來看，日本政府從2013年起催生多元銀髮住宅興建，包括高齡住宅、多機能安養機構、特別養護老人院、失智症照護咖啡廳等，並且透過介護（編按：指的是看護、照顧）等級來提供不同入住服務，日本將安養機構的服務用「碎片化方式」，創造更多分類，讓長者可以依照需求自由選擇。

歐洲荷蘭的霍格威村則是全球第一個失智村，入住者都是失智症患者，霍格威村希望翻轉醫院治療環境，讓村內居民如身在家中，且對居民進行分組，安排相同興趣、生活經驗的患者同住一房，為居民建立完整社交體系。

從日本與荷蘭的經驗，可以發現它們都是將長者分類，日本是按服務分類，荷蘭則是將對象分類，讓長者可以依據自己的狀況、興趣，選擇真正需要的服務，而不只是入住一個大型綜合機構。

由於專業的養生村價格較高，民眾在進行退休理財規畫時，應先將入住養生村的費用納入考量，這樣才可以讓自己在退休後享有更自在多元的退休環境與生活。(本文作者現為國立政治大學副校長暨金融科技研究中心主任、中華民國退休基金協會理事長)

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

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