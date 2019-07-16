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簡單6步驟 助你擺脫破產階段

2019-07-16 15:16Smart智富月刊

【整理：編輯部】

你是否曾為了面子，勉強自己出席聚會、甚至大方埋單，事後對此懊悔不已？你是否因為不知如何理財，只好盲目地追著錢跑？當你處在破產邊緣，若再不採取行動，恐怕將會失去一切，包括財富、自由與人生，就像《承認吧！你需要更多錢——6步驟拉近你和夢想的距離，變成有錢人》作者麥特．馬尼（Matt Manero）的大舅子一樣，帳戶空空、罹患癌症、沒有保險，死後無法留下任何東西給妻兒，徒留遺憾。

很多人自以為有收入、有存款，就不會面臨破產危機。但依傳統學理定義，若一個人沒有足夠的錢付清帳單，而不管他想不想要付清帳單，都必須去工作。從現實來看，在他的世界停止運轉之前，沒有薪水，就可能無法生活超過1週，這樣的人就是處於「破產階段」。

但麥特．馬尼的定義更嚴格：如果一個人沒有存下至少5萬美元的流動現金，仍然是屬於破產階段。在美國有高達69%的人，存款帳戶金額不到1,000美元，是麥特‧馬尼非常擔憂的問題。因此他提出以下6個步驟，讓他們可增加20%～50%所得，以擺脫破產，進入累積財富階段：

1.承認你已經破產：你必須正視自己，承認你真的沒有錢，因此你沒有任何自由。不論你的理由是什麼，那些都是過去式，你想要改變，現在就是改變破產命運的時候了。對自己坦承，丟掉那些說服自己與他人的所有鬼話。直到有足夠的金錢之前，你都屬於破產階段。

2.削減全部的支出：麥特．馬尼並不是指削減生活的必要支出，請繼續付房租或房貸、公用事業費用與家庭開支，而是精緻餅乾、新鞋子等，任何不屬於基本食衣住行的支出，都要降成零。在這一點上，不要太過輕易地放過自己，因為你「可以」消費，並不意味著你「應該」消費。削減花費到零，而且不要追憶，這個短期的犧牲會帶給你龐大的長期獲利。

3.不要使用信用卡：把它們剪掉。信用卡是人們無法擺脫破產最大的原因。為什麼？因為信用卡不是用來保護你的應急工具，而是讓你亂花錢的工具。它們在你的錢包和財務自由上燒出洞，快把那些骯髒的小東西剪掉，立刻動手。別想著保留「1張」，現在就放下這本書，把信用卡從錢包裡拿出來，然後剪掉。

4.把東西賣掉：再說一次，任何不是基本必需品的東西都要丟掉。麥特．馬尼承認，這聽起來很極端，但這是非常正確的。丟掉它們，車庫拍賣、eBay等，應該都能賣掉那些使用過的皮包、腳踏車（除非那是你的交通工具）、額外的家具與電腦，為了創造更多、更必要的現金與動力，一定要去做。

5.存5萬美元：沒錯，就是5萬美元。你也許正想著：「這個叫麥特的傢伙真是個怪人，我已經無法付清帳單，他還要我存5萬美元。」但麥特．馬尼表示，他的步驟和方法，讓他的存款帳戶從零變成7位數字。所以在銀行帳戶裡沒有5萬美元的流動現金之前，你都沒有脫離破產階段。

不過，從零開始存到5萬美元或許會讓你感覺良好，但麥特．馬尼提醒，這只是不會破產而已，但這個過程最重要的是，你擁有了流動現金，你的能力達到了新的階段，麥特．馬尼會讓你有信心能達到下一個階段。

6.開始賺更多錢：你沒有了支出問題，但你還有收入問題。在確實執行削減支出，並漸漸脫離破產階段時，就長期而言，你應該要更關注「賺更多錢」，而非「削減支出」。

賺更多錢是脫離破產階段、進入累積財富階段，且最終能達到有錢階段的門票。在你開始賺更多錢之後，支出不要同步增加也很重要，所有額外收入都應該進入你的儲蓄帳戶。

做你必須去做的任何事，現在就開始這個賺更多錢的流程，如此一來，當麥特．馬尼在新書裡告訴你如何多賺幾萬美元的方法時，你會更有感覺。請記住，擺脫破產階段是最簡單的。

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

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