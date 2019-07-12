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3原則挑成長股 輕鬆放大獲利

2019-07-12 08:56Smart智富月刊

【撰文：呂郁青】

成長股達人蕭非凡不到40歲就辭掉老闆，靠著挑選中小型的成長股賺進8位數資產，達到財富自由。蕭非凡說，「看懂趨勢，長抱，就能輕鬆從股市中獲利。」

不過，這道理蕭非凡並非一開始就懂，他從就讀研究所時期就開始投資股票，但當時投資沒有系統、沒有專業能力，每天只會盯著股價，看到有獲利就趕快賣，在2000年網路泡沫化前追高買進記憶體（DRAM）大廠華邦電（2344），追高買到股價將近100元，急跌時卻慌了，抱到30、40元才停損賣掉，這是他第1次在股市重傷。他笑說，還好當時有工作收入，不然就沒飯吃了。

原在電子公司擔任行銷企畫的蕭非凡，在2000年轉職到創投業，成為他在股市投資的轉捩點。由於創投業就是需要不斷找到有潛力的新公司投資，蕭非凡對產業研究開始產生興趣，也從中學習到要如何去觀察、評斷一家公司的潛力，加上蕭非凡非常認真鑽研很多書，2002年開始把創投看公司的方法，應用在台股投資上。

這段期間，蕭非凡著重在股本較小的公司，這類公司若處在產業成長的階段，較有爆發力。蕭非凡靠著這套中小型成長股的選股法，順利度過2003年的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情、2004年的「兩顆子彈」事件，在股市幫自己累積了不少身價，因此，蕭非凡在2006年出了第1本書《股海奇兵》。

2008年金融海嘯，蕭非凡雖然選對了股票，但是操作面卻沒做好，在股價漲了1倍沒賣掉後，遇到海嘯等級的系統性風險，所有的股票紛紛開始大跌，但他在股價跌了一半時卻沒停損，加上那時蕭非凡使用融資重押，股票被斷頭之餘還要補錢，讓他大傷元氣，這是他第2次在股市大挫敗，現在回想起，他笑說，「還好沒死，還留著一口氣在。」

蕭非凡痛定思痛檢討，認為在操作面有2大部分要改進：第1，在判斷產業趨勢與個股時，不能過度樂觀，要用保守的原則去評估；第2，停損要愈做愈精緻。例如，跌10%後，要問自己還不賣的理由是什麼，這會逼著自己更勤勞、更嚴謹地追蹤基本面；第3，資金水位要隨著成長股的階段調整。

經歷過海嘯洗禮，蕭非凡精進操作面後，現在每年都可以從股市穩定提款，蕭非凡分享挑選成長股的3大原則：

原則1》產業趨勢成長向上

產業趨勢向上，意思是指產業還有成長動能，可以從產業技術的創新度，或是需求面來分析接下來是否還會再成長。

另一種判斷產業趨勢是否向上的方法，就是看同類股的營收或股價（有時股價會提前反應），若是同一類股中公司都不錯，代表這個產業趨勢已經啟動。

原則2》公司體質好

蕭非凡只要看到不錯的公司，都會詳細閱讀整份財報，其中，蕭非凡最重視的「體質好」，意指是否具備競爭力與成長力，主要可以從毛利率以及營收成長的力道來分析，兩者數值皆是愈高愈好。

原則3》股價具吸引力

蕭非凡最常使用當年預估EPS與本益比，來估算股價是否具吸引力，由於蕭非凡偏好的是一年比一年成長的中小型成長股，通常市場會給予15倍到20倍的本益比，因此，若目前的股價只在10倍本益比附近，就是非常便宜的價格。

蕭非凡另一個判斷低點的方式是直接看K線圖，用週K線與月K線，觀察股價是否處在長期的相對低檔區。

蕭非凡提醒，在操作的部分要判斷是否處於成長初期、主升段或是末升段，調整介入的資金水位，則可以從數字變化的幅度來判斷，若營收忽然暴漲又忽然暴跌，很可能是成長初期還不順利。而當營收可以持續3成以上高成長，很可能已經進入主升段，末升段則需要搭配營收與獲利的成長幅度與股價綜合判斷。

若投資新手不會細微調整資金水位，蕭非凡建議，投資新手只要用上面3個挑選成長股原則，找營收、獲利已明顯成長的股票，介入成長最大的階段，較為簡單，獲利也最大。

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。
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