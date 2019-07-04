股債平衡配置 安心累積資產

【整理：黃嫈琪】

2019年以來中美貿易戰紛爭陷入膠著，投資人也不禁擔心所投資的公司獲利會受衝擊、股價會被拖累。股市的走向永遠難以預測，有沒有一套投資方法，可以抵抗國際經濟情勢的變動，讓我們能夠安心的累積資產？

已在50歲時提前退休的「複利達人」怪老子，在最新出版的《怪老子的簡單理財課——不必死命存，一樣變有錢》書中指出，想要安心的投資，必須先有扎實的理財觀念、做好收入的分配，並且將生活費與投資的資金分開管理。例如他在退休之後，也會先保留3年的生活費，其餘資金才放在投資部位。

許多人剛開始投資時，喜歡選擇較積極的股票或股票型基金；然而因為對於投資標的不夠了解，即使身上有大筆閒錢，也會將大部分資產放置在定存當中，不敢投入過多金額在股票資產。怪老子表示，這會造成一個問題，就是在多頭市場時，投資者的股票資產或許能夠產生很好的績效，但因為股票資產占整體資產比重太低，對於整體資產績效的貢獻不大。

每項資產都有其長期的平均報酬率，如果同時持有不同資產，按照持有比重，可計算出「整體資產加權平均報酬率」，假設股票資產1年可以獲利12%，但是僅占整體資產10%，其餘則是全部放在年利率1%的定存，整體資產的加權平均報酬率僅有2.1%（＝定存年化報酬率1%×配置90%＋股票型基金年化報酬率12%×配置10%）。

股票資產比重偏低，在空頭市場時如果發生虧損，雖然也能讓整體資產不至於受傷慘重，但是長期看來，整體資產的報酬率肯定不會太好，假設只有2.1%，或許能勉強維持資金的購買力，抵抗物價的上漲；但是以「72法則」估算，這麼低的年化報酬率要讓資產翻1倍，至少得等34年。

如果要提高整體年報酬率，勢必得增加股票資產的配置比重，相對的也會提高風險，該怎麼達到平衡呢？怪老子建議，可透過「資產配置」，設法讓報酬率最佳化，同時將風險控制在自己可接受的程度。

有些投資者認為，自己已經買了很多基金，像美國股票市場基金、歐洲股票型基金、新興市場基金⋯⋯等，應該已經做好了資產配置吧？怪老子分析，這種投資方法，雖然有分散投資不同的投資市場，但是它們全都屬於股票型基金，事實上並沒有做好資產的配置，也無法達到控制風險的效果。

風險指的是資產淨值的波動，當所有可投資部位都放在股票資產，需要有承受較大波動度的能耐。

多數投資人都會希望自己的投資部位，能夠長期扶搖直上，因此實際投資時，面對劇烈的波動，常常難以忍受，造成了很多人會在低檔認賠殺出，長期而言難以真正享受到股票資產成長的果實。真正的資產配置，理應是搭配不同性質的資產，適度降低整體年報酬率，以換取較低的波動度，在高低風險中取得平衡。

要如何挑選不同資產，讓波動度彼此抵銷呢？重點在於，資產之間的相關性愈低愈好，尤其是「負相關」最好。負相關就是當一個資產淨值上漲時，另一個資產淨值則有某種程度機率下跌；正相關則是一個資產上漲，另一個資產也有機會跟著上漲。

投資實務上，「股票型基金」與「債券型基金」（指持有標的為投資等級的公債及公司債的基金，不包含高收益債），長期以來呈現低度的相關性，甚至常常是負相關。因此只要同時持有這兩類資產，就可以降低波動。以投資等級債基金為例，長期報酬率雖然低於股票型基金，但是波動度也相對低，與無風險、低報酬率的銀行定存相比，是相對理想的資產，長期約可達到6.5%的年化報酬率。