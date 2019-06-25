靠程式交易複製高手成功模式

【整理：編輯部】

一聽到「程式交易」，許多投資人在還沒了解狀況前就已經先卻步了，因為他們多半心想，「我又不是相關科系畢業，更不會寫程式，程式交易跟我一點關係都沒有。」然而，事實真的是如此嗎？

《自學也能輕鬆上手的程式交易：Multicharts基礎、實戰與釋疑》作者陳宏傑用自身經驗，打破了一般投資人對程式交易的偏見，因為歷史系畢業的他，從2013年就開始自學程式交易語言——Multicharts，而他在學習過程中領悟到，程式交易的重點並非在「程式」，而是交易的邏輯與方法，只要投資人具備基礎的財經知識，就有機會成為程式交易的高手。

「程式交易」是指運用程式的輔助，在交易市場下單，進而獲得低買高賣的報酬，而程式的輔助是什麼意思呢？簡單來說就是投資人使用電腦設備獲取歷史資料，並且透過程式進行量化分析，以決定進場的多空方向。投資人在了解交易風險的前提下，透過券商提供的API來串接下單，達到不必盯盤也能在股市裡交易。

不過，陳宏傑強調，程式交易的重點絕對不是在「程式」，如果程式寫得好，應該進入Google、Apple或台積電（2330）、鴻海（2317）等大型電子公司。程式交易的重點在交易，也就是說，使用者必須要了解什麼是交易、什麼是低買高賣、什麼是多頭趨勢、什麼是震盪盤整等財經知識。了解股市的竅門，才是程式交易者應該要具備的基本技能。

對於輔助之用的程式，陳宏傑認為，挑選原則在於容易上手、夠用又好用，因為想要學習程式交易的投資人，其實有一大半都不是「程式」本科系出身。像他本身是歷史系畢業，會選擇學習Multicharts，是因這個程式交易軟體，可讓人運用數據源串接報價，並且透過內建的軟體，使用Power Language這種簡單的程式語言，來編寫屬於自己的指標與訊號，同時自動執行下單交易，目前它是全台灣最多人使用的程式交易語言。

雖然Multicharts是付費軟體（有券商版與專業版），但是它在編寫語法的親民性、回測的績效報表、最佳化的運算、歷史資料的讀寫運用等功能，都讓使用者覺得方便使用。

另外，一旦投資人學會了程式交易，等於朝股市高手又邁進了一大步，因為在交易市場裡，高手或有錢人之所以成為裡面「80／20法則」的勝利者（20%的人贏走市場裡80%的錢），追根究柢的原因就是在於抱單的心態。散戶之所以難以賺到錢，不是因為他們的運氣差，而是他們怕賠錢。因為怕賠錢，所以只要賺一點點，他們就會想跑，明明可以有更好的出場點，卻出現各種理由，讓原本可能賺大錢的單沒有抱住，這才是散戶無法賺大錢的原因。

而有錢人做單的心態，往往是用日線，甚至週線、月線等長週期去判斷買賣點，盤中的震盪根本無所謂。不像散戶可能一有個風吹草動就準備出場，根本不敢長抱，因此散戶與大戶的差距愈來愈遠。

高手做單的心態就是紀律至上，進場前可能已經設定好出場的滿足點，錯的單不留戀，對的單也能以冷靜的心態去看待，而每一筆單的進出都有根據，其實就類似於券商自營部交易員面對交易時的心態。

由於在真實世界沒有模擬單這回事，模擬單的績效再好，意義都不大，因為模擬帳戶有1萬美元，跟你自己的帳戶有1萬美元，交易心態就是不一樣。可是多數人都不是大戶，沒有數不完的資金，因此大戶的「本多終勝」（意思是大戶本金豐厚，可以靠著拗單或加碼等方法持續投入，終究能等到行情回升），不是散戶能學習的方法。

但是，陳宏傑指出，程式交易不一樣，它是模仿高手的下單模式，讓每1口的單都有意義，讓你的下單邏輯，不會因為心情或盤中的變化而朝令夕改，導致績效不穩定。高手下單有其紀律與心法，這是散戶最難模仿的部分，可是程式交易則不然，它是將策略寫成程式碼，完美的下出每一筆單，不帶有任何情感，無論是你去開啟，或你的家人幫你執行自動交易，出來的結果都會是一模一樣。