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男孩揭韓的國王新衣 唐湘龍：年輕支持者消失原因在此

台灣機器人理財須再進化

2019-06-20 14:19Smart智富月刊

【撰文：王儷玲】

金管會自2017年8月開放自動化投資顧問業務，機器人理財如雨後春筍般推出。機器人理財對一般民眾最有吸引力的部分在提供「三低」服務：低投資門檻、低管理費和低手續費，讓資產管理與投資不再只是有錢人的專屬服務。

台灣目前除了王道銀行、中國信託、大拇哥投顧、瑞士銀行最早開始發展機器人理財外，近期包括國泰世華、富邦證券、復華投信、野村投信、元大投信、富蘭克林投顧也都陸續推出相關理財服務。

全球機器人理財的資產管理規模在2017年底已超過2,000億美元，市場預測2018年到2022年理財機器人管理的資產將以每年成長37.5%的速度遞增，到2022年的資產規模將達1兆4,400億美元，可見機器人理財隱含龐大商機。

但台灣到2018年7月止，機器人理財管理資產規模只有5億元，相較於國際市場仍有相當大成長空間。台灣發展機器人理財進程較晚，在加值服務上仍有相當多應借鏡國外之處。

事實上，民眾對使用理財機器人的效益剛開始一定存疑，因此除了訴求可以享有比理專更「便宜」的服務之外，理財機器人應該提供更多客製化服務，可是這部分功能目前並不明顯。例如，市面上既有的智能理財平台投資組合多以ETF（指數股票型基金）為主，投資種類不夠多元，加上台灣ETF檔數還不夠多，導致無法配置出最有效率的資產配置組合。

以美國受到好評的機器人理財平台Wealthfront為例，其最大吸引力除了簡單易用、低投資門檻、低管理費率與投資標的多元外，平台還提供投資人「自動再平衡」與「節稅」等多樣化服務，獲得客戶青睞。

台灣的機器人理財必須強化AI功能導入，透過自我學習歷程，降低機器犯錯率，分析市場動能訊號，更精準掌握買賣時點，在風險控管上，也要能透過標準化停利、停損機制控管風險，如此才能真正做到自動化智慧導航機制。

未來的投資市場「人機協作」已是必然趨勢，金融機構可透過理專結合理財機器人，為客戶提供財務分析、風險評估、投資組合建議等服務，同時幫助理專更即時、有效地追蹤客戶的財務狀況，幫助客戶更有效率地實現理財目標。

此外，考量高齡社會的發展，台灣亟需更好的全方位AI退休智能理財平台，協助民眾以定期定額方式進行退休理財。透過與AI機器人互動，為民眾量身試算所有的退休理財方案，並回答退休金制度相關問題，讓消費者更容易執行自己的退休理財計畫。(本文作者現為國立政治大學副校長暨金融科技研究中心主任、中華民國退休基金協會理事長)

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

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