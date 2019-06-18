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透過親子旅遊實踐理財教育

2019-06-18 14:14Smart智富月刊

【撰文：張佳瑩】

每年寒暑假許多家庭都安排海外、國內旅遊，創造屬於家庭成員間美好的回憶。身為財務顧問的我也喜歡旅行，同時因為我有2個學齡期的孩子，因此整理了一套能夠透過親子旅遊的過程，將理財概念融入成為生活體驗的一環，同時進行理財教育的方式。如何進行呢？我是這麼做的：

方式1》讓孩子明白旅行消費屬於「想要」

人生是一個選擇的過程，理財亦同。父母因為愛孩子，想要與孩子擁有更多豐富的生活體驗，因此願意帶著孩子旅遊，這也是父母因為愛而願意付出表現，並非父母「應該付出」，而是額外愛的表現，如此也可以讓孩子學習感恩。

方式2》讓孩子參與整體行程規畫

告訴孩子家庭旅遊的計畫，以及可能需要花費的預算，年齡較大的孩子甚至可以參與估算花費。目前我的孩子在國小階段，我便會用比喻的方式讓孩子了解金錢數字的比例，例如國內旅遊的家庭住宿一天平均約需花費3,000元，若平常一餐大概花費60元，住宿一天可以吃50餐，將近半個月。

而這筆錢是要額外支出的，因此為了旅遊支出，我們必須「避免想要的開支」與「節省需要的開支」。讓孩子學習透過不消費存下屬於自己的旅遊開銷，以上述住宿一晚3,000元為例，一家4口平均一人需750元，請孩子平常少買想要的東西，以及節省必要的支出來存自己的住宿費用。

方式3》旅行中讓孩子能夠擁有零用錢，

學習如何取捨

旅途中，許多家長會碰到孩子一直想買玩具、紀念品的狀況，甚至為此影響旅遊的興致。建議可以給孩子適當的零用錢，提早告知他們出國會有多少零用錢，透過網路資訊讓孩子知道，一個玩具或紀念品大約的金額，若孩子覺得零用錢不夠，讓孩子可以透過額外的勞力付出，賺取零用錢。

透過日常生活與孩子討論，區分哪些是「想要」、「需要」、「重要」，例如孩子成長時的食衣住行、學用品等屬於「需要」，雖為必要支出，但可一起思考如何能節省；而玩具、禮物屬於「想要」，不一定要買，學習克制欲望及如何花錢；父母的教育費用屬於「重要」，不是馬上需要，但是不準備未來可能會不夠用。

每個父母都想創造孩子的致富基因，但更重要的是給他創造財富、管理財富的能力。而理財的能力並非與生俱來，從理財教育的觀點「及早及時」是必要的，透過實際參與、一定限度的掌控權，才能讓孩子更能及早有管理財富的能力。(本文作者為國際認證理財規畫顧問（CFP®）台灣理財規畫產業發展促進會理事)

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

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