親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

超夯打卡書店，是「房地產炒作」的新寵？

影／遊客踩踏海龜劣行全都錄 小琉球依野保法送辦首例

用台股ETF連結基金自動化投資

2019-06-11 14:09Smart智富月刊

【撰文：呂郁青】

小資族想投資ETF（指數股票型基金），卻礙於資金不夠，又沒有時間盯盤，現在有了新選擇，元大投信推出國內首創台股ETF的連結基金，可以透過基金平台定期定額投資，最低門檻只需要3,000元，可以設定加減碼、停利／停損，還可幫你把配息自動再投入。

元大投信共推出3檔ETF的連結基金，連結標的各為元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）與元大富櫃50基金（006201）。

元大台灣50是台股上市公司市值最大50檔股票的ETF，每一季會自動為投資人汰弱留強，留下最強的50檔股票，適合想追求長期成長的投資人，若在2003年6月25日成立買進1萬元持有至今，在配息配股的加持下，現在已經變成2萬2,541元，報酬率高達225.41%。

而元大高股息則是從台灣50和中型100成分股中，挑出30檔標的，預估1年現金股利殖利率，由高到低排名選出前30的股票，並用殖利率決定權重，適合想領息的穩健投資人，從2008年以來，平均每年現金股息殖利率4.45%，比起目前1年期定存1.04%，高出3倍多。

元大台灣50、元大高股息這兩檔老牌ETF受益人數分別都接近10萬人，也是許多存股族最愛的標的。不過，對小資族來說，買進1張的門檻不低，元大台灣50股價78.2元（2019年5月20日收盤價），1張要7萬8,200元，而元大高股息股價25.7元（2019年5月20日收盤價），較為親民，但1張仍要2萬5,700元。

元大富櫃50基金是櫃買指數中市值最大的50檔股票，2011年成立，股價11.78元（2019年5月20日收盤價），是訴求想投資上櫃股票，又不知道怎麼挑選股票的投資人。

投資人直接在證券市場買進1張ETF，資金門檻較高，因此元大投信推出ETF的連結基金，讓投資人可以從基金平台買進，把門檻降得更低，單筆投資只需1萬元，定期定額投資則降低到3,000元，就算是小資族也有辦法投資。

ETF連結基金的意思是，該檔基金只投資1檔ETF，基金要有90%以上的資金投入該檔ETF，剩下約10%則是因應投資人申贖的現金，所以買進ETF的連結基金等於是買進這檔ETF。

投資人最擔心的是，連結基金只有90%投資ETF，績效會不會變差？透過連結基金投資ETF會不會多出一層費用？

元大投信解釋，90%是指下限，會視情況調整，只會增加不會減少。而且，當投資人買進連結基金，基金持有的ETF可以出借，會多出一筆借券的收入，加上法人大量買進的手續費成本會低於投資人自己買進，因此，對投資人來說，持有ETF或是投資ETF的連結基金，兩者的績效會非常接近，不會相差太多。

至於費用則可以拆成3塊來看，對投資人來說，不管是直接買進ETF或是投資ETF連結基金，共有3大類費用：1.經理費；2.保管費；3.手續費。

在經理費方面，ETF是從淨值內扣，而連結基金在投資ETF部分，不會再重複收取，因此兩者沒有太大差異。

保管費用則有2筆，一為0.035%，再加依據金規模收取0.01%～0.02%的費用，投資ETF連結基金略貴了一點。

至於手續費，因投資ETF是在券商平台下單，以0.1425%計費，而大多數電子下單都是5折，也就是0.0713%，再加上交易稅0.1%；但ETF連結基金是在銀行、基金超市平台或是投信購買，手續費則在0%～4%左右，依不同優惠方案而定，ETF連結基金與直接購買ETF互有高下。

總結上述3種費用，買進ETF連結基金會比直接買ETF多出約0.01%～0.02%的成本。

不過，透過基金平台申購卻有比直接從股市買進ETF所達不到的功能，以元大投信的基金平台為例，投資人可以事先設定加減碼條件，例如比前一次扣款的股價少1元就自動加碼，不用時時盯盤就可以自動逢低加碼，還可以設定停損、停利，當投資報酬率達到預設的比率，就自動幫你賣出。

另外，要達成複利效果，就一定要把配息再投入，ETF連結基金有提供「不配息」級別，就等於是幫投資人自動把配息轉買基金，滾出複利的雪球。

元大投信表示，雖然現在也有券商提供定期定額投資ETF，也有券商提供盤後零股買進，但是功能較為簡單，只能設定固定日期扣款，沒有提供加減碼、自動停損／停利，以及配息再滾入等功能。

分享

Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

相關新聞

用槓鈴策略賺取債券穩定收益

2019-06-06 10:56

為衰退做準備

2019-06-04 13:59

顏炳立：房市微溫 落底待放量

2019-05-28 15:46

「三代保單」會產生哪些稅負？

2019-05-23 10:02

用目標日期基金累積退休金

2019-05-21 10:44

學頂尖投資人 可賺超額報酬

2019-05-16 12:38

從財報、4指標篩優質銀行股

2019-05-14 09:43

用巴菲特準星 2招篩出績優股

2019-05-09 10:46

自負盈虧比較好

2019-05-07 11:07

2019報稅新制上路 搞懂5大重點省荷包

2019-05-02 11:06

陶傳正：每天做好1件事 人生就沒白活

2019-04-25 10:01

顏炳立：台商資金回流 帶動房市復甦？

2019-04-23 10:14

簡單4步驟 用台指期當沖淘金

2019-04-18 13:55

解讀LINE營收成長關鍵下一步

2019-04-16 11:16

用3概念篩出貨真價實成長股

2019-04-11 14:15

稅改與你何干？

2019-04-09 09:50

保障更廣！3張優質旅遊綜合險保單出列

2019-04-03 10:44

主委的後悔

2019-04-02 10:07

跟著股神巴菲特 錢進美國銀行股

2019-03-28 11:03

利用線型「猜頭」 搶賺做空財

2019-03-26 10:19

高配息不等於高收入！

2019-03-21 13:34

開放勞退自選 才能創造三贏

2019-03-19 10:22

產品、連結標的更多元 Smart智富台灣基金獎新增債券ETF獎項

2019-03-14 12:46

以優異基本面選股策略 展現極佳防禦力

2019-03-12 10:39

國際級的在地化研究 復華、柏瑞二連霸

2019-03-07 10:56

投資環境險峻 Smart智富台灣基金獎得主3年績效照樣正報酬

2019-03-05 10:20

黃越綏傾畢生之力 照顧弱勢婦幼

2019-02-27 14:30

退休老本將被長照需求花光？

2019-02-26 10:21

進場前別隨便猜測高低點

2019-02-21 10:38

世界新工廠

2019-02-19 10:05

顏炳立：房市將落底 可以看房了！

2019-02-14 10:07

考量機會成本 創造最大財富

2019-02-12 09:54

貿易戰延燒 錢進美元資產避難

2019-02-01 12:39

用多空反轉股操作術 年賺30%

2019-02-01 12:39

顏炳立：選舉是房地產的利多？

2019-01-24 10:23

先提高「財務免疫力」再花錢

2019-01-22 09:51

推動安養信託 讓人安心終老

2019-01-17 10:01

陸客去哪兒？

2019-01-15 10:56

價格下跌 亞高收投資價值浮現

2019-01-10 10:35
看更多

熱門文章

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

趕緊甩掉不然後悔莫及 這16大壞習慣你中了那些？

2019-06-10 08:40

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

破解5G經濟學難題 台灣還有機會迎頭趕上

2019-06-05 16:19

半導體淡季不淡 環球晶喊旺

2019-06-05 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top