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用槓鈴策略賺取債券穩定收益

2019-06-06 10:56Smart智富月刊

【撰文：鄭杰】

今年以來，市場降息預期不斷，美國10年期公債殖利率也持續下壓。聯準會下一步究竟會怎麼走？在中美貿易戰衝突再升級之下，追求穩定收益的債券投資人又該採取什麼策略？

針對這些問題，擁有20多年市場經驗、被譽為債券天王接班人的法盛盧米斯賽勒斯債券基金經理人馬修．伊根（Matthew Eagan）認為，升息循環尚未結束，美國景氣仍將持續擴張。但他也強調，目前景氣循環進入後期，許多資產價格已偏貴，建議選債採取「槓鈴策略」（Barbell）來平衡收益與波動。

伊根於今年4月下旬來台接受《Smart智富》月刊記者的獨家專訪。伊根目前與債券天王丹．法斯（Dan Fuss）以及另一位經理人伊蓮．史多克（Elaine Stokes）共同操盤兩檔債券基金：法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金、法盛盧米斯賽勒斯債券基金，這兩檔基金不僅都是Smart智富台灣基金獎的常勝軍，也常橫掃國內外各大基金以及經理人獎項。近3年，這兩檔基金分別繳出26.05%以及13.18%的總報酬率（截至2019年5月15日），分別在同組別基金中稱冠。

自從聯準會今年態度明顯轉向鴿派以來，市場即開始出現對於聯準會在今年底之前降息的預期，5月中美貿易戰火再起，更拉高市場對於降息的預期，根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場預估聯準會年底降息的可能性已經拉高至6成以上。

不過，伊根認為談聯準會降息，仍是言之過早。中美貿易戰的確是威脅全球景氣前景最大的風險，也增加了聯準會以降息對抗經濟衰退的可能性。然而，關稅拉高，通常也會導致短期內通膨壓力增加，因此若是通膨壓力上升，聯準會恐怕也難更偏向鴿派。

就目前的趨勢判斷，伊根認為仍不能放棄中美兩國達成貿易協定的可能性，因此將維持聯準會今年會持續維持利率不變的看法，未來對於升息也將非常謹慎，在真正看到通膨加速的證據之前，聯準會將不會輕舉妄動。

伊根強調，美國此次的景氣循環擴張期注定將會是有史以來最長的一次，只要中美貿易戰不要擴大衝突，有望再拉長2～3年，最主要的原因就是在通膨明顯拉升之前，聯準會會持續保持寬鬆。

根據菲利浦曲線理論（Phillips Curve），失業率與通膨呈現反向關係，也就是說，當勞動市場火熱時，伴隨而來的將會是高漲的物價。過去聯準會為避免物價飆漲失控，當失業率出現走低跡象時，就會提早升息以抑制通膨，但是，如此一來通常也就終結了景氣擴張。

然而，儘管目前美國的失業率為近半世紀以來的低點，但是通膨仍未有蠢動上漲的跡象，核心消費者物價指數（PCE）年增率仍是低於聯準會的2%目標以下。

伊根分析，這樣的狀況不僅讓聯準會無須急於升息以抑制通膨，甚至讓聯準會願意承受通膨達到某種程度的超漲，而在聯準會明顯無意積極升息的狀況之下，美國景氣循環可望持續延長，「這波景氣的終結不會是在聯準會手中。」伊根強調。

不過，伊根也提醒，聯準會此舉也可能將會帶來後遺症，也就是當這波升息循環告終時，為了抑制屆時超漲的通膨，最後利率可能會比市場預期的都要高。因此伊根判斷，聯準會下一步動作必將是升息，可能的時間點則是在2020年中之後。

儘管看好景氣擴張尚可持續，但是伊根不諱言，當前已接近景氣擴張的尾聲，資產價格普遍已經高漲，上漲空間受限，加之中美貿易戰等風險事件干擾，因此投資人在布局上應採用「槓鈴策略」，一方面加重持有美國國庫券來增加投資組合的安全性，另一方面則增持高收益債券來提升收益來源，同時兼顧安全與收益，才能避免當市場波動時承受太大的損失。

而當市場動盪加劇，伊根亦希望提升類現金部位，並且採取短存續期間策略，一方面是為了降低未來升息所帶來的債券存續期風險，另一方面，則是因為希望當市場出現大跌時，具有更多的彈性，把握買進機會。

以法盛盧米斯賽勒斯債券基金為例，其目前持有的一年內到期債券部位高達28.6%，法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金一年內到期債券部位也高達27.2%。

「雖然我們不擔心景氣要結束，但是有許多貿易、政治相關風險存在，因此我們想要抱持資產彈性，以便在市場價格下跌時，進場撿便宜。」伊根表示。

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Smart智富月刊

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