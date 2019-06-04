為衰退做準備

【撰文：朱紀中】

美中貿易戰再起，上證指數3週重挫11%，美股道瓊指數同期間僅下跌4%，MSCI世界指數則是在下跌4%後馬上反彈，跌幅縮減到2.3%。投資人似乎對美中後續談判深具信心，預期正在拼總統連任的川普（Donald Trump）應不至於硬幹到底；樂觀預期的另一個原因，則是美國5月中旬公布的總體經濟數據依舊樂觀，加上通膨溫和，都顯示第3季景氣仍應樂觀，可續抱風險性資產。

不過，回顧歷史，美股在金融市場出現利率倒掛現象後，平均11個月會見到波段最高點、18個月會見到景氣衰退。若以去年12月美國首次出現利率倒掛現象推算，迄今過去5個月，可以確定的是，我們與景氣衰退的距離已在拉近，此時建議大家應檢視一下投資組合。

根據國泰世華銀行投研團隊對於前3波美國景氣衰退時期各項投資商品的表現分析，發現在景氣衰退前後24個月，最能對抗金融市場震盪的商品是投資等級債，儘管在景氣衰退出現的前半年，投資等級債的利率也會飆升，但是隨著市場資金度過緊俏高峰，投資等級債將會率先見到利率下滑、帶進可觀的資本利得。因此，隨著景氣衰退時間逼近，若想安度衰退期，應逐步降低風險性資產，開始布局一些投資等級債券，為衰退做準備。