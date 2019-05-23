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南科台積電5奈米18廠區再傳意外 兩人墜落命危

「三代保單」會產生哪些稅負？

2019-05-23 10:02Smart智富月刊

【撰文：駱潤生】

某大學的辦公室內，一位笑臉迎人的業務員，拿著「要保人身故或變更會被課稅」的新聞對大學老師建議：「您之前買的保單，是以小孩作為被保險人，目前保單價值已經累積了好幾百萬元。因為現今稅法的變更，若哪天您走了，這張保單的保單價值會成為遺產而被課徵遺產稅。您不妨先將這張保單解約，把資金轉換至目前這張新的保單上，如此一來可節稅唷！」

最近各大媒體常出現類似事件的報導，因為在金管會期望保險公司調降宣告利率的政策下，保險公司將業務目光轉移到變更要保人的相關商機上。但是，一知半解的錯誤規畫，往往會造成保戶重大的虧損。

首先，早期保單預定利率有高達6%以上的，保戶解約轉而投保預定利率不到3%的新保單，這樣真的划算嗎？再者，這樣真的能省到稅嗎？雖說人壽保險的死亡給付，以及年金保險的確定年金給付，於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依《保險法》第112條規定，不得作為被保險人之遺產，但如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或《稅捐稽徵法》第12條之1所定實質課稅原則課徵遺產稅。

此外，保單除了保險人（保險公司）以外，要保人、被保險人、受益人的安排至關重要。以坊間常見的「三代保單」來說，父親是要保人，兒子是被保險人及年金受益人，孫子是死亡理賠金受益人的安排，來看看會產生哪些稅負？如果父親先過世了，因保單屬於要保人的財產，該保單須以死亡當天的保單價值金計入父親遺產項目中的「其他資產」，申報遺產稅。

若兒子死亡，身故理賠金給付孫子，但保費由父親出資，屬於父親贈與孫子行為，該筆保險金加上父親當年度其他贈與金額，合計若超過當年度贈與稅免稅額220萬元，父親必須在30日內主動申報贈與稅。

另外，「最低稅負制」自2006年1月1日開始實施，人壽保險和年金保險在受益人與要保人非屬同一人的情況下，受益人所領到的保險給付，則要計入最低稅負基本所得額。上述關於孫子領到的死亡理賠金，以及兒子每年領的生存年金，符合受益人與要保人非屬同一人，都符合上述「最低稅負制」規定。

保險最大的功能除了保障外，尚有傳承與分配的功能，但相關的專業相對複雜，需要有經驗的從業人員協助做正確的規畫，而保戶也要評估自身解約的目的及結果，才不會得不償失。

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

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