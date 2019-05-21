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用目標日期基金累積退休金

2019-05-21 10:44Smart智富月刊

【撰文：王儷玲】

很多人都想存退休金，卻常因投資市場起伏波動，無法把錢穩穩存下，甚至因投資損失，造成退休金縮水。老實說，上班族退休理財最大盲點就是「無法克服人性弱點」，以致錯失長期投資的買賣點，導致無法靠時間累積高報酬。

為了「克服人性弱點，讓退休理財變得更自動化、簡單化」，資產管理業者設計出「目標日期基金」（Target Date Fund）。這種產品為了解決不懂退休理財者的困境，會按預先擬定的投資策略，依投資人年齡自動調整股債比率，愈接近退休，股票投資比重愈低，債券及固定收益型資產比重愈拉高，希望透過「早期增值、晚期保值」的投資觀念為投資者累積到足夠的退休金。

在全球基金市場中，目標日期基金因為能與退休金制度配合，在投資人做退休規畫時備受青睞，已成為近10年基金規模成長最快速的基金。美國在2006年通過《退休金保護法案》（Pension Protection Act），讓目標日期基金成為預設基金選項，也就是沒有選擇或不知道如何選擇標的的企業員工，直接投資這種基金。這項立法使得目標日期基金已成為美國401（k）制度下，員工退休投資選擇最多的標的。

根據美國投資公司協會（ICI）統計，到2018年底止，在美國401（k）制度下，目標日期基金累計規模已達1兆1,000億美元，是最吸引年輕世代的退休準備工具。美國20多歲、30多歲的工作者中，分別有47.6%、33.5%的人，選擇以目標日期基金累積退休金。

雖然目標日期基金一直是國外退休理財的主流商品，但國內市場卻是近幾年才發酵。目前國內只有貝萊德與富蘭克林華美2家投信發行6檔不同到期日的目標日期基金。儘管基金成立均未滿2年，但自成立以來的波動度均控管得宜，波動風險皆低於相對應的MSCI世界指數和S&P目標日期指數。

另外，私校退撫儲金的自主投資計畫也已將目標日期基金設為第4種「預設方案」，讓未選擇個人儲金的教職員工，按年齡配置預選人生週期組合。

此外，剛起跑的基富通「全民退休投資專案」也將目標日期基金納入，作為退休理財專屬商品，這次3家入選的投信公司，將由安聯投信與群益投信預定發行目標風險基金、國泰投信則發行目標日期基金。唯一的小遺憾，就是目標日期基金只有1檔，未趕上世界趨勢。

因應高齡社會，建議大家一定要重視自己的退休準備，若你不知道如何規畫，可以考慮用目標日期基金為工具，靠長期投資累積出足夠的退休金。(本文作者為《Smart智富》月刊專欄作家、國立政治大學副校長及中華民國退休基金協會理事長)

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

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