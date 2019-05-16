親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

不平和的天安門：生而為人的選擇

學頂尖投資人 可賺超額報酬

2019-05-16 12:38Smart智富月刊

【整理：編輯部】

許多人宣稱個人投資人要打敗大盤是不可能的，但電機工程博士弗雷德里克．范哈弗貝克（Frederik Vanhaverbeke），利用嚴謹的方法分析全球頂尖投資人的投資哲學，並將其應用於個人股票投資組合，過去十年的報酬表現大幅超越市場。

在范哈弗貝克最出版的中譯書《超額報酬：向全球頂尖投資大師學習如何打敗大盤》裡，將他的發現描繪出一幅可供按圖索驥的藍圖，既讓投資人一窺傳奇投資人的投資心法，也能看清投資人無意間常犯的錯誤，是如何阻礙投資獲利。

「股票市場是激發人們想像力的地方！」范哈弗貝克說，人們普遍認為這是輕鬆致富的終極捷徑，普通人只要選對股票，也能搖身一變為百萬富翁。但實際上，極少有人知道某人確實做到這項成就。

而他根據一份又一份研究指出，極少人贏得過市場這個事實，是某些學者提出市場效率很高，以至於只能靠運氣才能贏過它的原因之一。這些所謂的效率市場假說（Efficient Market Hypothesis，EMH）支持者認為，投資人無法利用價格異常而牟利，因為每個異常都會被市場上尋找便宜股的諸多聰明人瞬間消除。

此外，效率市場假說顯然排除了透過任何特定方法，能夠贏過市場的可能性。但是，許多跡象顯示效率市場假說並沒有適當描述市場的行為，而且市場不總是有效率。

不同的投資學派聲稱，可以利用特定的投資方法贏過市場。例如，有些交易人試著依據價格走勢，試圖智取市場。趨勢追隨者（trend followers）或動能型交易者（momentum traders）則試著跟隨價格動能操作。另一方面，有些投資人聲稱可以藉由關注基本面，例如評估公司的價值、管理階層、財務狀況，以及總體經濟等而贏過市場。

有些投資人分析這些基本面因素，並試著在價格便宜時買股，價格昂貴時賣股。有些投資人只看量化資料，而其他的投資人則在評估股票時加入質化指標。還有一些總體投資人（macro investors）認為，根據總體經濟因素投資全球的多種資產，表現可以優於市場。

為證實投資人能透過某些風格贏過市場，范哈弗貝克追蹤許多著名的投資人的年複合報酬率，且至少追蹤10年，就發現有不少投資人一直能以相當大的幅度贏過市場。

范哈弗貝克指出，在過去大半個世紀期間，有些投資人還是能夠維持超過5%的超額報酬率。最令人驚訝的紀錄，無疑是巴菲特（Warren Buffett）在54年的時間裡，每年贏過市場驚人的13個百分點。

巴菲特在1950年代初和1957年之間，以壓倒性的幅度贏過股市。1957年到1968年間，他管理的投資合夥事業，扣除各項費用前，年化報酬率是31.6%。1968年結束合夥事業後，他把全部的心力完全投入多年來一直在合夥事業投資組合中的特定公司，也就是波克夏海瑟威。他將波克夏海瑟威轉變成投資工具，並在1968年到2012年間，使其帳面價值以每年20%的複合率成長。

巴菲特出色的操作紀錄不只時間長得驚人，也因為他管理的資產即使激增到超過1,000億美元，表現始終如一。巴菲特在5年和10年的期間，每年表現幾乎總是高於標普500指數5個百分點——即使他管理的資產激增。

因此，范哈弗貝克研究世界上一些最出色的投資人如何成功贏過市場是有道理的。藉由觀察他們的投資方法，投資人可望從他們所做的事情學到一些東西，並設法應用到自己的投資上。

范哈弗貝克也發現，頂尖投資人採用的實務和方法，和一般投資人截然不同。更重要的是，很奇怪，他們的投資方法有驚人的相似之處。許多十分優秀的投資人在相同的地方找便宜股；他們用同樣的方式勤於調查研究；他們的買賣紀律相同；而且他們認為同樣的一套態度、技能和行為，對於在市場中成功而言至關重要。

分享

Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

相關新聞

從財報、4指標篩優質銀行股

2019-05-14 09:43

用巴菲特準星 2招篩出績優股

2019-05-09 10:46

自負盈虧比較好

2019-05-07 11:07

2019報稅新制上路 搞懂5大重點省荷包

2019-05-02 11:06

陶傳正：每天做好1件事 人生就沒白活

2019-04-25 10:01

顏炳立：台商資金回流 帶動房市復甦？

2019-04-23 10:14

簡單4步驟 用台指期當沖淘金

2019-04-18 13:55

解讀LINE營收成長關鍵下一步

2019-04-16 11:16

用3概念篩出貨真價實成長股

2019-04-11 14:15

稅改與你何干？

2019-04-09 09:50

保障更廣！3張優質旅遊綜合險保單出列

2019-04-03 10:44

主委的後悔

2019-04-02 10:07

跟著股神巴菲特 錢進美國銀行股

2019-03-28 11:03

利用線型「猜頭」 搶賺做空財

2019-03-26 10:19

高配息不等於高收入！

2019-03-21 13:34

開放勞退自選 才能創造三贏

2019-03-19 10:22

產品、連結標的更多元 Smart智富台灣基金獎新增債券ETF獎項

2019-03-14 12:46

以優異基本面選股策略 展現極佳防禦力

2019-03-12 10:39

國際級的在地化研究 復華、柏瑞二連霸

2019-03-07 10:56

投資環境險峻 Smart智富台灣基金獎得主3年績效照樣正報酬

2019-03-05 10:20

黃越綏傾畢生之力 照顧弱勢婦幼

2019-02-27 14:30

退休老本將被長照需求花光？

2019-02-26 10:21

進場前別隨便猜測高低點

2019-02-21 10:38

世界新工廠

2019-02-19 10:05

顏炳立：房市將落底 可以看房了！

2019-02-14 10:07

考量機會成本 創造最大財富

2019-02-12 09:54

貿易戰延燒 錢進美元資產避難

2019-02-01 12:39

用多空反轉股操作術 年賺30%

2019-02-01 12:39

顏炳立：選舉是房地產的利多？

2019-01-24 10:23

先提高「財務免疫力」再花錢

2019-01-22 09:51

推動安養信託 讓人安心終老

2019-01-17 10:01

陸客去哪兒？

2019-01-15 10:56

價格下跌 亞高收投資價值浮現

2019-01-10 10:35

2019債券投資該如何布局？

2019-01-08 11:12

未成年保單爭議的真正關鍵

2019-01-03 11:16

精挑定期意外險 用小錢補足風險缺口

2019-01-02 08:50

保險業應引進「逆景氣循環資本監理」

2018-12-27 10:23

開放異業合作 創新外溢保單

2018-12-25 09:44

刷卡送的旅平險保障足夠嗎？

2018-12-20 10:42
看更多

熱門文章

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 15:56

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 07:00

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:16

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

2019-05-15 11:24

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:07

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10

2030年私人汽車絕跡！

2019-05-13 08:53

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

台商投資可望回流5000億？郭董：我來拚經濟 5兆都可以回來

2019-05-10 15:08

漫威找上韓國瑜？說好的名人、企業都沒來 網友列16項跳票史

2019-05-14 12:57

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:39

《新新聞》最新民調 賴神被小英追上

2019-05-16 09:08

鴻海接班人「世紀之謎」的背後 透露出什麼隱憂？

2019-05-13 12:06

波音一堂價值百億美元的道歉課

2019-05-13 08:53

AirPower無線充電難在哪？ 讓蘋果不得不取消

2019-05-10 10:01

民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

2019-05-16 09:06

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

顯卡廠微星、技嘉再次發功

2019-05-16 13:13

藍牙耳機小革命大商機

2019-05-09 13:20

柯P選總統 機率接近百分百

2019-05-16 12:42

川普的25%魔咒

2019-05-09 13:17

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-10 16:46

按讚追蹤的副作用

2019-05-13 08:53

韓國瑜首度鬆口：黨徵召我就選 選上就在高雄上班

2019-05-14 15:46

用巴菲特準星 2招篩出績優股

2019-05-09 10:46

為了生活的美好而努力 宋慧喬期待與優秀華語導演合作

2019-05-15 14:20

一次搞懂海外所得匯回怎麼課稅

2019-05-09 15:24

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47

專家破解迷思 多喝水有益健康？小心孩子水中毒！

2019-05-13 10:39

深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

2019-05-10 10:11

同志伴侶圓育兒夢 我們當爸爸了

2019-05-14 09:26

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:11

當美國的小弟還是中共的肉票？郭董跟台灣人民都想清楚了嗎？

2019-05-15 13:16

利多放送 拉高臺商回流心動指數

2019-05-09 11:09

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-10 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top