學頂尖投資人 可賺超額報酬

【整理：編輯部】

許多人宣稱個人投資人要打敗大盤是不可能的，但電機工程博士弗雷德里克．范哈弗貝克（Frederik Vanhaverbeke），利用嚴謹的方法分析全球頂尖投資人的投資哲學，並將其應用於個人股票投資組合，過去十年的報酬表現大幅超越市場。

在范哈弗貝克最出版的中譯書《超額報酬：向全球頂尖投資大師學習如何打敗大盤》裡，將他的發現描繪出一幅可供按圖索驥的藍圖，既讓投資人一窺傳奇投資人的投資心法，也能看清投資人無意間常犯的錯誤，是如何阻礙投資獲利。

「股票市場是激發人們想像力的地方！」范哈弗貝克說，人們普遍認為這是輕鬆致富的終極捷徑，普通人只要選對股票，也能搖身一變為百萬富翁。但實際上，極少有人知道某人確實做到這項成就。

而他根據一份又一份研究指出，極少人贏得過市場這個事實，是某些學者提出市場效率很高，以至於只能靠運氣才能贏過它的原因之一。這些所謂的效率市場假說（Efficient Market Hypothesis，EMH）支持者認為，投資人無法利用價格異常而牟利，因為每個異常都會被市場上尋找便宜股的諸多聰明人瞬間消除。

此外，效率市場假說顯然排除了透過任何特定方法，能夠贏過市場的可能性。但是，許多跡象顯示效率市場假說並沒有適當描述市場的行為，而且市場不總是有效率。

不同的投資學派聲稱，可以利用特定的投資方法贏過市場。例如，有些交易人試著依據價格走勢，試圖智取市場。趨勢追隨者（trend followers）或動能型交易者（momentum traders）則試著跟隨價格動能操作。另一方面，有些投資人聲稱可以藉由關注基本面，例如評估公司的價值、管理階層、財務狀況，以及總體經濟等而贏過市場。

有些投資人分析這些基本面因素，並試著在價格便宜時買股，價格昂貴時賣股。有些投資人只看量化資料，而其他的投資人則在評估股票時加入質化指標。還有一些總體投資人（macro investors）認為，根據總體經濟因素投資全球的多種資產，表現可以優於市場。

為證實投資人能透過某些風格贏過市場，范哈弗貝克追蹤許多著名的投資人的年複合報酬率，且至少追蹤10年，就發現有不少投資人一直能以相當大的幅度贏過市場。

范哈弗貝克指出，在過去大半個世紀期間，有些投資人還是能夠維持超過5%的超額報酬率。最令人驚訝的紀錄，無疑是巴菲特（Warren Buffett）在54年的時間裡，每年贏過市場驚人的13個百分點。

巴菲特在1950年代初和1957年之間，以壓倒性的幅度贏過股市。1957年到1968年間，他管理的投資合夥事業，扣除各項費用前，年化報酬率是31.6%。1968年結束合夥事業後，他把全部的心力完全投入多年來一直在合夥事業投資組合中的特定公司，也就是波克夏海瑟威。他將波克夏海瑟威轉變成投資工具，並在1968年到2012年間，使其帳面價值以每年20%的複合率成長。

巴菲特出色的操作紀錄不只時間長得驚人，也因為他管理的資產即使激增到超過1,000億美元，表現始終如一。巴菲特在5年和10年的期間，每年表現幾乎總是高於標普500指數5個百分點——即使他管理的資產激增。

因此，范哈弗貝克研究世界上一些最出色的投資人如何成功贏過市場是有道理的。藉由觀察他們的投資方法，投資人可望從他們所做的事情學到一些東西，並設法應用到自己的投資上。

范哈弗貝克也發現，頂尖投資人採用的實務和方法，和一般投資人截然不同。更重要的是，很奇怪，他們的投資方法有驚人的相似之處。許多十分優秀的投資人在相同的地方找便宜股；他們用同樣的方式勤於調查研究；他們的買賣紀律相同；而且他們認為同樣的一套態度、技能和行為，對於在市場中成功而言至關重要。