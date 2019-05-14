從財報、4指標篩優質銀行股

【整理：林帝佑】

國內的金融股，因現金殖利率高、股價穩定，受到很多存股人喜愛。可是，金融股有很多種，從銀行類、保險類、租賃類、票券類、證期類到特別股，你知道要存哪一種、怎麼存嗎？

在最新出版的《人人都能學會存到100張金融股全圖解》一書中，就針對5大類金融股做剖析，以讓投資人透過財報、金融與景氣關聯性，掌握正確投資方式，就能加速無痛存到100張金融股的股票！

但金融股的財報要看哪些重點來選股？根據《人人都能學會存到100張金融股全圖解》在第2篇的圖解分析，金融股的挑選，最重要的是看其經營穩健度，也就是資產體質與安全性，而一般會由代表其資產品質指標的資本適足率、逾期放款比率、備抵呆帳覆蓋率及代表流動性的存放款比率等4大指標做檢視。而這4大指標分別檢視的面向如下：

指標1》資本適足率＝自有資本／風險性資產總額×100%

資本適足率是在定義銀行業冒險的程度，其目的在避免銀行操作過多的風險性資產以確保銀行的財務健全性。此比率愈高代表愈保守、愈低則愈冒險，為求保守健全，資本適足率取高者為宜。

指標2》逾期放款比率＝逾期放款／總放款×100%

逾期放款是指收不回來的錢，也就是大家常聽到的「呆帳」，是指銀行逾期放款占總放款的比率。逾期放款比率愈低，代表逾期放款占比愈少，也就是收不回來的錢占比小，所以該銀行的資產品質相對佳。

指標3》備抵呆帳覆蓋率＝備抵呆帳／逾期放款×100%

呆帳覆蓋就是指銀行為了收不回來的錢所做的準備，比率愈高代表該銀行為逾期放款所提列的準備金愈高，未來也愈有能力處理逾期放款。若呆帳真無法收回，比率高的銀行受到的影響也就較小，因此，備抵呆帳覆蓋率取高者佳。

指標4》存放款比率＝銀行放款／銀行存款×100%

存放款比率，就字面上來看，是指銀行所收到的存款用於放款的比率，即銀行總放款金額占總存款金額之比率。存放款比率是衡量銀行流動性風險的指標，存放款比率值通常小於1，此比率愈高，代表銀行的資產流動性愈低、流動性風險愈高，但過低則表示放款能力不佳，恐有「爛頭寸」之問題，資金無法有效運用。

我國銀行局會定期發布資本適足率、逾期放款比率與備抵呆帳覆蓋率等3項指標數據，投資人只需到銀行局的網站查詢，即可快速掌握銀行的資產健全度和經營狀況。

除了以上的指標外，投資人也能從金融機構的4大財務報表，檢視銀行經營的穩健度及績效。在檢視穩健度上，可從銀行的收入來源和放款對象，來觀察金融機構的收入穩定程度，以及對外放款的穩定性。

對銀行來說，最重要的收入來源非「利差收入」莫屬，因此在檢視銀行財報時，利差收入的成長與否，會是觀察的第1個重點。此外，銀行另外仍有其他像是手續費、投資收益或經紀等收入來源，此類非傳統利差收入若占比愈高，且有上升的趨勢，表示銀行創新能力較強，對於傳統利差收入的仰賴度較低，銀行的未來成長展望亦較佳，這部分是在觀察銀行財報時的第2個重點。

在了解如何應用指標檢視銀行經營穩健度和收入來源後，可再關注各家金融機構的股利政策，由於《銀行法》第50條規定，銀行在配息上是有限制的，簡單來說，銀行賺錢時，必須先提撥30%作為盈餘公積，只有70%可以拿出來發股利，且在「法定盈餘公積」未達到資本總額（股本）時，只能以股本的15%作為現金盈餘分配的上限。

這也就是為什麼常常看到銀行賺了很多錢，但每股只能配1.5元現金股利（資本總額15%），換言之，若法定盈餘公積達到資本總額，則可以就該年度的盈餘做更多的分配。

因此，在投資金融股之前，也不妨看看財報的法定盈餘公積是否大於股本，用以檢視銀行配發股息的能力，以求更高的股利與殖利率水準。幸運的話，還能抓到像上海商銀一樣因配息增加而上漲的銀行股。