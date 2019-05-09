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用巴菲特準星 2招篩出績優股

2019-05-09 10:46Smart智富月刊

【整理：周明欣】

美國股神華倫．巴菲特（Warren Buffett）在1965年接手管理的波克夏（Berkshire Hathaway），在過去55年，以市價計算的年化報酬率超過18%！

巴菲特的驚人佳績，讓全球投資人都想複製，但有多少人真的做到？現年48歲、通過CFA（美國特許財務分析師）證照Level 3考試的美股專職投資人Joseph，因全心研讀歷年波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）「致股東信」，從中歸納出巴菲特的選股邏輯，並運用在美股投資中，6年多來的年化報酬率達到13%。他是怎麼做到的？

Joseph表示，雖然坊間有許多關於巴菲特選股方法的書籍和討論，但巴菲特從來沒有說過：「各位股東，我們買進了某檔股票，因為符合了：1.近10年股東權益報酬率（Return On Equity，簡稱ROE）平均大於20%，且沒有任一年低於15%；2.稅前盈餘報酬率至少10%。」所以，他只有自己去找出巴菲特真正使用的方法的證據。

經過反覆研究驗證，Joseph終於找出他稱之為「巴菲特準星」的方法，在新書《美股達人Joseph揭密：巴菲特準星投資術》中有完整分析和成功案例的驗證。

像Joseph在新書第3篇指出，蘋果（Apple，美股代號AAPL）因符合「巴菲特準星」，而成為巴菲特在近年重點鎖定的投資標的，在2016年時持有蘋果的股數還只有6,124萬股，但在2017年竟增至1億6,671萬股，2年來花了209億6,100萬美元，是波克夏海瑟威歷史上在公開市場買股的最大一筆金額。蘋果的投資價值，是符合了「巴菲特準星」的2大標準：

1.選股標準「ROE」：波克夏海瑟威在2016年5月宣布買進蘋果，而當時蘋果過去10年（2006～2015年）的ROE平均為30%，遠高於20%；即使在2008～2009年金融海嘯時期，蘋果的ROE也沒有低於15%，符合「巴菲特準星」的選股標準。

2.評價標準「稅前盈餘報酬率」：依照蘋果2015年年報的資料，蘋果的稅前盈餘為725億1,500萬美元，在外流通股數為57億9,300萬股，由此可算出，蘋果的每股稅前盈餘為12.52美元（＝725億1,500萬美元／57億9,300萬股），巴菲特準星價以每股稅前盈餘報酬率10%計算，合理股價為125.2美元（＝12.52美元／10%）。

從波克夏海瑟威2016、2017年年報中可以看出，巴菲特在2016～2017年以每股115.8美元的價格買進蘋果股票，一路購入到每股131.5美元的價格，在每股平均成本達到125.7美元時停手。

當Joseph算出這些數字後，不禁讚嘆，巴菲特買進的平均成本，居然很神奇地與當初設定的10%稅前盈餘報酬率，也就是125.2美元，只相差0.5美元（＝125.7美元－125.2美元），精準地符合「巴菲特準星」的評價標準。

截至2017年年底，波克夏海瑟威持有蘋果1億6,671萬股，成本209億6,100萬美元，市價達282億1,300萬美元，報酬率約35%（＝（282億1,300萬美元／209億6,100萬美元－1）×100%）。

若以第1批公布買進的時間點（2016年5月）計算，到2017年底的短短1.5年之間，巴菲特買進蘋果的報酬率竟有80.5%（以2016年4月29日收盤價93.74美元、2017年12月29日收盤價169.23美元計算），遠勝同期SPDR標普500指數ETF（代號SPY）的29.3%（以2016年4月29日收盤價206.33美元、2017年12月29日收盤價266.86美元計算）。

除了蘋果，Joseph在書中還驗證了可口可樂等投資案例，他發現巴菲特在1988年和2016年所用的準星居然一模一樣，這表示巴菲特的選股邏輯近30年來，從未變過，而依此標準投資的績效也一直保持好表現，讓Joseph認為只要複製運用巴菲特準星投資術，可讓他投資的資產穩健成長。

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。
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