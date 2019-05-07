親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

自負盈虧比較好

2019-05-07 11:07Smart智富月刊

【撰文：朱紀中】

教育部管理的私校退撫儲金5月將發表10年改革成果。這個專為私校教職員退休撫卹設計的基金，當年和其他退休基金一樣面臨破產危機，如今，不僅舊制儲金的財務缺口已從500億元降至350億元，最讓人驚訝的是，每個月願意從薪水中自提4.2%（免稅上限，另強制提撥4.2%亦免稅）放入自主投資平台的私校教職員竟達35%。相較之下，勞動部管理的新制勞退基金，677萬名勞工中，願意每個月自提6%薪資（免稅上限）存退休金的比率卻只有5.5%。

為何私校退撫儲金能吸引這麼多教職員拉高退休儲蓄比率？私校退撫儲金監理會執行祕書賴俊男告訴我，關鍵在於「自主投資」的績效。

事實上，6年前，當自主投資平台按股債配置比例將基金分為「保守型、穩健型、積極型」供教職員挑選時，96%的參與者是選保守型，因為此類配置訴求有「保證收益」，但因近5年平均報酬率僅2.02%，遠不如另外兩類，甚至穩健型配置在去年市場全面下跌時，年報酬率竟比保守型還好，使得須自付盈虧的穩健型投資者明顯增加（選保守型者已減至71%）。

若把私校退撫儲金的改革當成一個實驗，實驗成果證明「自主投資、自負盈虧」的效果，絕對比期待政府的保證收益要好！

分享

Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

顏炳立：台商資金回流 帶動房市復甦？

2019-04-23 10:14

2019報稅新制上路 搞懂5大重點省荷包

2019-05-02 11:06

陶傳正：每天做好1件事 人生就沒白活

2019-04-25 10:01

簡單4步驟 用台指期當沖淘金

2019-04-18 13:55

解讀LINE營收成長關鍵下一步

2019-04-16 11:16

用3概念篩出貨真價實成長股

2019-04-11 14:15

稅改與你何干？

2019-04-09 09:50

保障更廣！3張優質旅遊綜合險保單出列

2019-04-03 10:44

主委的後悔

2019-04-02 10:07

跟著股神巴菲特 錢進美國銀行股

2019-03-28 11:03

利用線型「猜頭」 搶賺做空財

2019-03-26 10:19

高配息不等於高收入！

2019-03-21 13:34

開放勞退自選 才能創造三贏

2019-03-19 10:22

產品、連結標的更多元 Smart智富台灣基金獎新增債券ETF獎項

2019-03-14 12:46

以優異基本面選股策略 展現極佳防禦力

2019-03-12 10:39

國際級的在地化研究 復華、柏瑞二連霸

2019-03-07 10:56

投資環境險峻 Smart智富台灣基金獎得主3年績效照樣正報酬

2019-03-05 10:20

黃越綏傾畢生之力 照顧弱勢婦幼

2019-02-27 14:30

退休老本將被長照需求花光？

2019-02-26 10:21

進場前別隨便猜測高低點

2019-02-21 10:38

世界新工廠

2019-02-19 10:05

顏炳立：房市將落底 可以看房了！

2019-02-14 10:07

考量機會成本 創造最大財富

2019-02-12 09:54

貿易戰延燒 錢進美元資產避難

2019-02-01 12:39

用多空反轉股操作術 年賺30%

2019-02-01 12:39

顏炳立：選舉是房地產的利多？

2019-01-24 10:23

先提高「財務免疫力」再花錢

2019-01-22 09:51

推動安養信託 讓人安心終老

2019-01-17 10:01

陸客去哪兒？

2019-01-15 10:56

價格下跌 亞高收投資價值浮現

2019-01-10 10:35

2019債券投資該如何布局？

2019-01-08 11:12

未成年保單爭議的真正關鍵

2019-01-03 11:16

精挑定期意外險 用小錢補足風險缺口

2019-01-02 08:50

保險業應引進「逆景氣循環資本監理」

2018-12-27 10:23

開放異業合作 創新外溢保單

2018-12-25 09:44

刷卡送的旅平險保障足夠嗎？

2018-12-20 10:42

疾風知勁草

2018-12-18 11:32

房市將進入價格殺戮戰

2018-12-13 10:55

地牛頻翻身 如何檢視住家抗震力？

2018-12-11 10:52
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top