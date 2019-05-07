自負盈虧比較好

【撰文：朱紀中】

教育部管理的私校退撫儲金5月將發表10年改革成果。這個專為私校教職員退休撫卹設計的基金，當年和其他退休基金一樣面臨破產危機，如今，不僅舊制儲金的財務缺口已從500億元降至350億元，最讓人驚訝的是，每個月願意從薪水中自提4.2%（免稅上限，另強制提撥4.2%亦免稅）放入自主投資平台的私校教職員竟達35%。相較之下，勞動部管理的新制勞退基金，677萬名勞工中，願意每個月自提6%薪資（免稅上限）存退休金的比率卻只有5.5%。

為何私校退撫儲金能吸引這麼多教職員拉高退休儲蓄比率？私校退撫儲金監理會執行祕書賴俊男告訴我，關鍵在於「自主投資」的績效。

事實上，6年前，當自主投資平台按股債配置比例將基金分為「保守型、穩健型、積極型」供教職員挑選時，96%的參與者是選保守型，因為此類配置訴求有「保證收益」，但因近5年平均報酬率僅2.02%，遠不如另外兩類，甚至穩健型配置在去年市場全面下跌時，年報酬率竟比保守型還好，使得須自付盈虧的穩健型投資者明顯增加（選保守型者已減至71%）。

若把私校退撫儲金的改革當成一個實驗，實驗成果證明「自主投資、自負盈虧」的效果，絕對比期待政府的保證收益要好！