2019報稅新制上路 搞懂5大重點省荷包

【撰文：陳佩儀】

5月報稅季開跑！2018年立法院三讀通過《所得稅法》修正案後，今年是第1次適用新制報稅，共有5項重點。不管你是首報族或是報稅老手，趕快來看看有哪些新制上路，幫你的荷包多省一點錢。

重點1、調升4大扣除額，多數受薪階級受惠： 綜合所得稅（以下簡稱綜所稅）標準扣除額從9萬元調升至12萬元（有配偶者加倍扣除）；薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額從12萬8,000元調升至20萬元；幼兒學前特別扣除額則從2萬5,000元大幅調升至12萬元，讓許多人不用繳稅的額度大幅提高。

不過，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理王瑞鴻提醒，因幼兒學前特別扣除額有排富條款，經減除幼兒學前特別扣除額後，納稅義務人全年綜合所得稅適用稅率在20%以上（即所得淨額超過121萬元），或基本所得額超過扣除額（2018年為670萬元）者，不得扣除幼兒學前特別扣除額。

重點2、調降最高稅率，盼望留住投資人才： 綜所稅課稅級距，由6級修正為5級，刪除綜合所得淨額超過1,031萬元部分、適用45%稅率級距，最高稅率由45%調降為40%，繳稅大戶成為最直接的受益族群。財政部表示，調整後希望藉此將投資人才留在台灣，提高國際競爭力。

重點3、股利所得合計或分計，納稅人可擇優選擇： APPC中華民國個人財產規劃人員協會祕書長吳鎔任表示，「股利所得合併計稅」或「單一稅率分開計稅」的計稅與特點如下：

(1)股利所得合併計稅，適合綜所稅率低者：股利維持併入綜合所得總額課稅，並按股利之8.5%計算可抵減稅額，抵減應納稅額每一申報戶可抵減稅額以8萬元為限。也就是說，如果全年股利所得不超過94萬1,176元（＝8萬元／8.5%），每一塊錢的股利都有8.5%可抵稅，最高可以有8萬元的可抵減稅額。適合原稅率級距已低於20%者，因再納入8.5%可抵減稅額後，實質稅率將更低。

(2)單一稅率分開計稅，適綜所稅率高者：股利不併入綜合所得總額課稅，按28%稅率分開計算稅額，不得減除免稅額與各項扣除額，再與其他類別所得計算之應納稅額合併申報及繳納稅款。對於綜所稅適用稅率級距為40%者，選擇此方式可獲得較大的節稅效益。但實際稅額建議採用國稅局提供軟體試算（網址為www.etax.nat. gov.tw/etwmain/front/ETW158W1）。

重點4、調高基本生活費，一般薪資所得者皆可申報： 吳鎔任指出，今年報稅時，除了每人基本生活所需費用上調至17萬1,000元之外，基本生活所需費用總額的比較基礎，除原有的免稅額與標準或列舉扣除額外，在特別扣除額部分，納入身心障礙、教育學費、幼兒學前與儲蓄投資等4項，並將薪資所得特別扣除額排除在外。也就是說，一般薪資所得家庭在2018年度有比較大的機會，可以申報減除基本生活費差額。

重點5、列舉父母健保扣除額，不再強制須同一申報戶： 今年初，財政部發布新令，明定以眷屬身分投保者，無論與被保險人是否為同一申報戶，其健保費均得由納稅義務人申報扣除。因此，納稅人只要有申報扶養的事實，不限是否在同一申報戶，就能列舉健保費扣除額。而根據《所得稅法》第17條規定，納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬之人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍、公、教保險之保險費，每人每年可列舉2萬4,000元人身保險費，全民健康保險費則不受金額限制。