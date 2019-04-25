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陶傳正：每天做好1件事 人生就沒白活

2019-04-25 10:01Smart智富月刊

【撰文：傅瑋瓊】

2015年，陶傳正（陶爸）邁進人生的第70年。5月10日那天，他把2個兒子叫進辦公室：「爸媽想退休了，你們有什麼意見？」2個兒子默不作聲。

陶傳正是銷售嬰幼兒產品的奇哥公司創辦人，1974年，他28歲那年自創品牌成立奇哥，賣嬰幼兒產品，擔任奇哥董事長逾40年、太太應小萍（陶媽）當總經理也長達30年。

「你們誰當董事長？誰當總經理？」他接著問，2人仍靜默無語。「那哥哥當董事長，弟弟當總經理，有沒有意見？」看2兄弟均未表示異議，「那明天就交棒。」陶傳正當場拍板決定。

次日，陶傳正夫妻旋即卸任，正式把經營責任和壓力一併移交。他認為「沒有責任，就不會有壓力。」這樣的感觸，是他50歲前半生歲月換來的深刻體悟。

時間回到1971年，剛退伍的陶傳正，進入父親創立的家族企業國豐集團，別人視他為富二代、少主，但才25歲、位階僅是副理的他，不但扛下經營事業的重責大任，更還有高達15億元的負債。

這龐大的財務壓力，讓陶傳正奔波了14多年仍難以挽救；在他39歲時，決定狠下心讓公司跳票，重整集團財務，並——面對債權人償債，花了9年時間才把龐大的債務全數處理完畢。

陶傳正表示，在他高中時父親的事業快速崛起，沒有自有資金，卻瘋狂借高利急速擴張事業，終因債台高築而一敗不起。經過長達23年的負債經營，養成陶傳正不喜歡競爭、不愛出頭、保守為要的態度，因而創立奇哥以來，絕不負債經營、不大肆擴充，維持小小穩健的規模，以持盈保泰。

對往事感觸很深的陶傳正，突然想到曾被人問到：「如果人生可以重來，你想要怎麼過？」70多歲的他拉大嗓門說：「我才不想要人生重來，把這輩子的每一天好好過完就好。每一天做好一件事，就沒有白活。」

從自創品牌到46歲接下演戲的機會，結合熱愛音樂和自助旅行的興趣，成為廣播電視音樂節目主持人和旅遊專欄作家，至今73歲仍活躍在演藝界，為下半生寫出另一個精彩的篇章。

回顧一生，慶幸沒有白活，陶傳正瀟灑地說：「即使到另一個世界去，也不需要留下什麼。」豁達的他，早已交代孩子們，以後不要任何儀式，火化後撒在海裡就好了，因為沒有墓，不會有墓碑，更不會留下墓誌銘。

陶傳正用慣常的幽默輕鬆地說：「連骨灰罈都不必買，就用塑膠袋裝，骨灰撒完了，洗一洗還可以用。」

如此輕鬆笑談身後事，是因為14年前，陶傳正因心臟血管阻塞，裝了2根支架；3年前，又接受冠狀動脈繞道手術，但生性樂觀的他說：「吃藥、開刀能解決的都不是問題。」過去曾和太太經歷事業等憂慮和焦慮風暴，走過生命低潮，看盡人生各種風景，也體會不同的人生況味。

對於演戲，陶傳正仍有熱情和期待，但要拿到好的劇本、戲份吃重的角色，仍可遇不可求，遇到喜歡的戲就接；有機會旅行，就輕鬆地上路；或閒暇時和太太待在三芝的白丁農莊，愜意過生活。

對於即將進入退休階段的人，陶傳正建議，千萬不要再想要賺錢。因為「老本是保命錢，要把老本保好。利息低一點沒有關係，但要把錢藏起來。」他強調「要把自己照顧好，不要想讓孩子養你。」甚至「心要硬、要狠，活著的時候不要把錢給孩子，也不要借錢給孩子，更不要把房子拿去抵押。」

面對退而不休的生活，陶傳正開始學著放慢腳步，換個心情，不論旅行或演戲，都能盡情享受、樂在當下，欣賞人生百態。

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

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