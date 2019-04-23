顏炳立：台商資金回流 帶動房市復甦？

【撰文：顏炳立】

台商資金正在回流中？在有租稅天堂之稱的英屬維京群島（BVI）、開曼群島及百慕達等地區，因自今年起要求所有境外公司須具實質經濟活動，違者除會遭罰，還可能註銷資格，使得在這些地區獲利達逾3兆元的台灣上市櫃公司，勢必要調整資金運用。而就我所知，有不少資金已轉回台灣的工業土地、辦公室及豪宅市場，似乎為台灣低迷的房市帶來一線曙光。

戴德梁行總經理顏炳立。聯合報系資料照／記者游智文攝影 分享 facebook

由於台灣房市的預售屋已在下修，連帶把新成屋、中古屋價格和買氣往下拉，僅存的剛性需求，只撐得住低總價、低貸款和低自備款的物件。

即使是台北市的豪宅也面臨價格挑戰，東區、信義計畫區直接跌破190萬元，讓附近即將完工後的豪宅無以為天，只能夠靠時機來尋找有緣的自用型買家；而大直地區更傳出1年前以每坪160萬元成交的豪宅，近期以不到140萬元殺出，這一方面證明，現階段要肯讓利、降價才賣得掉，也驗證了我年初所說的「2019年是認虧保命年」。

當市場還對投資行為有希望時，其實應認虧殺出。因只要全年交易量沒有衝過30萬戶以上，市場都不會熱，不熱就只在看跌的速度快或慢而已。市場上若釋放的是點狀型利多，即小案成交、小量成交，都是曇花一現無法燎原。

今年看起來有些地區房價會下修。但當蛋白區房價下修到已經符合居住在此區的中產階級可以負擔的能力時，就可以開始看房子了；價格合理到自己舒服的價格，就可以開始買進，畢竟相對3、4年前，價格已降很多時，沒有理由不買。至於，那些任性的賣盤不願意認命，仍然堅持高價，才會不好賣。

當地段好、產品對、價格下修時，台灣的強勁買盤仍然會介入，圓自用購屋的夢，這時市場就會慢慢健康。新的一年多屬點狀型交易，而自用型產品仍然是今年市場成交的主力，也會讓這個緩跌市場帶來一線曙光，儲備了房地產未來再漲的動能！