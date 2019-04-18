簡單4步驟 用台指期當沖淘金

【撰文：呂郁青】

靠著追籌碼在台股賺1億元的麥克連（化名），除了擅長波段操作之外，也會透過期貨、選擇權等衍生性金融商品，在不同的盤勢中交叉使用。例如：當股市從多頭進入盤整時，由於局勢不明、波動加大，因此，麥克連除了會降低現股多頭持股之外，還會透過台指期來當沖避險。

麥克連解釋，「多頭做多、空頭做空」，是順勢交易者常說的一句話。但是，從多頭市場轉變成空頭市場時，盤勢不會一夕翻盤，一定會經過一段盤整震盪期，這個時候，波段操作者的手上通常還會有多單部位，如果他們學會用當沖做空，就可以在盤勢下跌時，透過當沖台指期的方式，為多頭部位避險。而麥克連執行當沖的方法有以下4個步驟：

步驟1》台股盤前觀察國際股市

全球主要股市都有一定程度的關聯性，而美股與台股的開盤時間不同，因此可以作為台股漲跌的領先指標。麥克連每天盤前都會同時觀察美股的3大指數。因為道瓊工業平均指數會影響當天台股傳產族群的權值股、那斯達克指數會影響中小型電子股、費城半導體指數會影響以台積電（2330）為主的半導體類指數。

如果美股3大指數都大漲，台股當天就很有機會開高；如果美股3大指數都下跌，台股當天的盤勢就容易開低。投資人可以觀察美股3大指數中哪個漲最多，台股當天開盤後，有可能由該指數相對應的產業帶動上漲。如果美股3大指數漲跌互見，台股當天的盤勢也容易在漲跌互相抵消下，僅有小幅波動。

步驟2》台股開盤後觀察3大指標

台股開盤前先參考國際股市的走勢，現貨開盤後，麥克連則會檢視權值股的表現、電子期金融期及台指期的強弱，以及走勢領先台指期的摩台期等3大指標，以便觀察盤中的多空方向。

步驟3》觀察MACD與KD訊號

在觀察上述指標後，通常麥克連對當天台指期的多空已經有一套的定見；接著，他會透過技術指標，進一步找出台指期的進場點。麥克連會使用1分K線圖與5分K線圖，並且設定MACD與KD兩個技術指標。

如果當天台指期偏多，麥克連就會等到1分K線圖加上5分K線圖中，MACD與KD兩個技術指標同時出現轉多訊號時才進場。這4個指標中，1分K線圖的反應速度會比5分K線圖快，而KD又比MACD快。如果只使用快速的指標進行操作，容易出現過度交易的問題，導致手續費成本拉高，因此，麥克連在進場時會希望4個技術指標都呈現同方向，代表偏多或偏空的趨勢確定時才進場。而MACD轉多的訊號是指OSC由綠柱轉為紅柱，或紅柱面積持續增加；KD轉多的訊號是指黃金交叉，也就是K線由下往上穿越D線。

如果當天台指期偏空，麥克連就會等到1分K線圖與5分K線圖中，MACD與KD兩個技術指標同時出現轉空訊號才進場。MACD轉空訊號是指OSC由原先紅柱轉為綠柱，或綠柱面積持續增加；KD轉空訊號為死亡交叉，也就是K線由上向下穿越D線。

步驟4》指標偏弱就先落袋為安

麥克連觀察技術指標進場，同樣也是觀察技術指標出場，而他的原則是進場要保守。以做多為例，麥克連會等到MACD與KD同時轉強才進場，不過，只要MACD或KD其中一項轉弱，就可以先落袋為安。

舉例來說，在1分K線圖與5分K線圖中，MACD與KD兩個技術指標同時出現轉多訊號才進場做多，也就是看到1分K線圖與5分K線圖的MACD由綠柱轉紅柱，再加上KD呈現黃金交叉時才進場。但是出場時，只要看到1分K線圖的MACD由紅柱轉為綠柱，當時KD通常已經死亡交叉，而5分K線圖的KD只要死亡交叉，不用等到MACD由紅柱轉為綠柱，即可出場。

麥克連解釋，因為1分K線圖的反應速度會比5分K線圖來得快，而KD的反應速度又比MACD來得快，如果用1分K線圖的KD出場，可能會過度頻繁交易，而如果等到5分K線圖的MACD由紅柱轉為綠柱，指數通常可能已經下跌一段，導致獲利縮水，所以，麥克連才會採取看1分K線圖的MACD與5分K線圖的KD作為出場條件；做空則相反。