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撐不下去！中連貨運裁員九成 大幅解雇上千名員工

解讀LINE營收成長關鍵下一步

2019-04-16 11:16Smart智富月刊

【整理：編輯部】

看到「讀財報」，就害怕了嗎？《矽谷創業家教你看懂新經濟公司財報》絕對大大顛覆你的想像！本書作者柴田尚樹（Naoki Shibata）善於用最淺顯易懂的方法，或是以一條簡單的公式，解析Facebook、Yahoo!、Amazon、LINE等當紅新經濟公司財報，快速掌握各類如電子商務、數位媒體、廣告、FinTech等企業財報關鍵指標，找出這些公司賺錢的祕密。

不論你的工作是否和財務相關，讀財報皆能提升工作技能與資歷。柴田尚樹在書中透過不同案例，從大幅提升比稿勝率的廣告業務、培養高度商業敏銳度的矽谷工程師，到成功轉換跑道的商務人士，讓讀財報不是財會人員的專利，而是你也可以善用的利器。

在書中的第4章，柴田尚樹就以LINE為例，分析其在上市前後的營收成長變化。LINE是在2016年7月於日本股票市場上市，而在上市前1個月推出了「程序化廣告」，亦即動態時報型廣告，使得LINE的整體營收大增。

根據財務中當時LINE全球合計的數據，柴田尚樹分析，每位使用者的月平均營收為72日圓，來自廣告的月平均營收則為26.6日圓。而在日本每位使用者的月平均營收為129.4日圓，其中來自廣告的月平均營收為47.9日圓；日本以外每位使用者的月平均營收為34.5日圓，其中來自廣告的月平均營收為12.8日圓。

比較Facebook在同期的表現，依全球合計數據分析，每位使用者的月平均營收為125.3日圓，其中廣告月平均營收為121.5日圓；其中在北美地區，每位使用者的月平均營收為473.7日圓，其中廣告月平均營收為453.8日圓；亞洲地區每位使用者的月平均營收為57.7日圓，其中廣告月平均營收為56.8日圓。

由上述分析發現，Facebook的營收幾乎全來自廣告，而LINE的營收則由溝通（貼圖等）、內容（手遊等）、廣告組成。Facebook是SNS（社群網路），LINE原本的事業則是Messenger（即時通），營收結構當然不相同。

不過，Facebook已涉入Messenger事業，LINE官方新聞App的使用者介面也導入動態時報做法，考慮到這一點，我想中長期來看兩者事業結構應該會互相趨近。接著我為比較兩者的ARPMAU(每位使用者平均營收)相差多少，我把數值以MAU（每月活躍使用者數）單位為百萬人，營收單位為億日圓填入。

先比較全球的數字。Facebook每位使用者的月平均營收為125.3日圓，LINE則為72日圓，相差1.7倍；再比較「日本LINE」和「北美Facebook」，Facebook每位使用者的月平均營收為473.7日圓，LINE則為129.4日圓，相差3.7倍。之所以比較日本和北美，最主要的原因是Facebook沒有日本地區的資料，另一個原因是智慧型手機市場的「每位使用者收費金額」，日本凌駕北美，所以我想北美地區的資料應該最近似日本。

接著比較「日本以外的LINE」和「亞洲Facebook」，Facebook每位使用者的月平均營收為57.7日圓，LINE則為34.5日圓，相差1.7倍。比較只有廣告事業的ARPMAU，Facebook是LINE日本國內的9.5倍，甚至是LINE合計的4.6倍，取得壓倒性勝利。

光看這些資料，如果LINE的動態時報化順利，可以達成的最大數字如下：全球數字可能達目前的1.7倍，日本則可能達目前的3.7倍左右。就LINE來說，就算MAU成長停滯，只要廣告投放技術進化，營收可說還有成長空間。

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

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