用3概念篩出貨真價實成長股

【整理：黃嫈琪】

台股當中雖有好幾家耳熟能詳的好公司，但是投資人往往不敢出手的原因，在於這些好公司的股價居高不下，而當有利空出現、導致大幅度的股價下跌時，又會擔心公司走下坡，依舊不敢買進。

知名財經作家雷浩斯近年專注於研究公司的基本面質化分析，他瞄準具備護城河的成長股，並稱之為「內在價值成長股」，擬定操作策略的其中一項就是趁市場對好公司利空消息反應過度時買進、當股價來到本益比相對高點時獲利了結。例如他波段操作股王大立光（3008）、豐泰（9910），都獲得了30%～40%的波段報酬率。

要怎麼確保所投資的公司是貨真價實的「內在價值成長股」？雷浩斯在最新著作《雷浩斯教你破解巴菲特護城河選股祕密》中應用歸納《從A到A＋》作者柯林斯（Jim Collins）的3個概念來篩選：

1.刺蝟原則，指的是公司經營者對自己業務的深刻理解後，所採取的經營策略，要符合3點：你們對哪些事業充滿熱情？你們在哪方面能達到世界頂尖水準？你們的經濟引擎主要靠什麼來驅動？

雷浩斯以波克夏公司（Berkshire Hathaway）的經營者巴菲特（Warren Buffett）為例說明，巴菲特自11歲買下第1張股票後，就一直保有熱情，甚至在21歲時不斷翻著《標準普爾手冊》（S&P Manuals）和《穆迪手冊》（Moody's Manuals），記下幾百檔股票的財報數據等等；他在投資上的表現成就，在全球是公認的頂尖高手，而有了股神稱號；巴菲特的資產透過投資不斷的增加。20歲剛畢業的時候他手上只有9,804美元，26歲從葛拉漢公司（Graham-Newman Partnership）離職後，手上已經有17萬4,000美元，足足增加了16倍多。

2.「膽大包天的目標」指公司經營者設定了明確具體、一聽就能明白，不用多作解釋的目標。

巴菲特膽大包天的目標是什麼呢？雷浩斯認為，就是白手起家，要做到跟葛拉漢(Benjamin Graham)一樣。巴菲特在26歲開創的合夥事業，仔細模仿葛拉漢的運作細節，包含收費機制和寫年報的習慣；除了不揭露投資組合的內容之外，他做的事情幾乎和葛拉漢相同。「一個26歲的年輕人希望達到當世最頂級投資大師的成就，這可是一種膽大包天的目標啊！」雷浩斯讚許道。

3.「SMaC致勝配方」是指將刺蝟原則的核心精神，轉換成一套具體明確、條理分明而可被模仿複製、高度一致的成功方程式，可以持續數十年，且應用在不同的環境，僅需要藉由持續的實證來微幅修改。

巴菲特在創業之初的「SMaC致勝配方」，就是葛拉漢傳授給他的價值投資法；巴菲特在1956年到1969年的合夥事業時期，精準的運用這種投資法，得到了年化報酬率29.5%的營運成果。

當巴菲特資金變大的時候，進一步地模仿葛拉漢「控制型」投資法——取得公司大量的股權，要求管理階層將資產活化提升，釋放出屬於股東的權益。這無可避免地會和管理階層產生衝突，雖然這做法讓巴菲特賺到了不差的報酬率，但因不僅耗時又費力，還不保證成功。

所以巴菲特開始修改他的SMaC致勝配方。雷浩斯分析指出，在這階段巴菲特從葛拉漢風格，轉向了費雪的內在價值成長股風格，不過巴菲特仍遵守價值投資的核心3要素：「買1張股票如同買一家公司、要有安全邊際、了解市場心理學」。更重要的是，他從此能夠「跳著踢踏舞去上班」，創下舉世難以跨越的驚人成就。