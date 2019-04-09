稅改與你何干？

【撰文：廖一聰】

號稱史上第1次全民稅改，在今年申報時適用。此稅改與其說是複雜，倒不如說是優化。先不管刪除45%最高稅率及股利所得選擇28%分離課稅，是否仍在圖利富人，廣大上班族更關心，與他們有什麼關係？

我國所得稅採累進稅率，所得淨額愈低，適用稅率愈低，應繳稅額就愈少，所得淨額＝所得總額－免稅額－扣除額－特別扣除額。節稅有2種方式，一是增加免稅額及扣除額，二是讓收入變成免稅所得。

這次稅改讓全民都能沾上邊的是扣除額部分，標準扣除額由9萬元提高為12萬元（單身者），上班族的薪資所得特別扣除額由12萬8,000元提高為20萬元；若有養育幼兒的納稅人，學前特別扣除額由2萬5,000元大幅提高為每人12萬元；家有身心障礙者的特別扣除額也由12萬8,000元提高為20萬元，扣除額增幅達33%～380%。

但財政部發現4大扣除額調高造成稅基過低，便延遲了長照特別扣除額、學貸特別扣除額、薪資所得核實減除交通費及差旅費等第2波扣除額的改革，因此今年無法適用。

假設沒有其他所得項目，每人月薪約3萬4,000元，加計每人免稅額8萬8,000元之後，單身貴族年薪40萬8,000元，夫妻雙薪81萬6,000元、一家4口養育2名幼兒的雙薪家庭123萬2,000元，均可免納所得稅。據官方統計，全台超過500萬申報戶可得到實質減稅，與去年相較，上班族可少繳5,000元至近2萬元稅款，金額雖不高，但也算是小確幸。

其次，2018年有交易2015年底前取得的不動產，僅房屋獲利須納入課稅，因為實價登錄制度落實，所以賣價（收入）一覽無遺，因此想要合法降低所得，取決於稅捐機關能否查核到當初的實際成交金額或原始取得成本。

一般來說，若購屋時日久遠，無法提出（查核）證明，用「房地比」計算歸屬房屋之收入，再乘以財政部頒定的「所得額標準」來列入財產交易所得，相對有利。

另要注意的是，民眾若投資以外幣計價的商品，利息收益在儲蓄投資特別扣除額27萬元的額度內，可以全數扣減，但外幣換回新台幣時的匯兌獲利，必須計入財產交易所得報稅，金融機構通常不會開立扣繳憑單，納稅人應主動申報以免遭到補稅罰款。

別再想有錢人為何可以省這麼多稅了，還是努力賺錢智慧理財，若財務真正自由，又享有94萬元以下股利所得可全數免稅，稅改才真的與你有關。