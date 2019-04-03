保障更廣！3張優質旅遊 綜合險保單出列

【撰文：陳佩儀】

根據交通部觀光局統計，2018年出國旅遊人次已突破1,664萬，創下新高。但當出發旅遊前遇到機師罷工、飛機停飛；搭廉航遇到天候不佳延後航班，機票無法退費怎麼辦？旅遊險或許就是一個出發前須投保的「平安符」。

旅遊險分為壽險公司的旅行平安險（以下簡稱「旅平險」）以及產險公司的旅遊綜合險（以下簡稱「旅綜險」），兩者因公司屬性不同，保障範圍也有所不同。國際認證理財規畫顧問（CFP®）李安昇指出，旅平險保障範圍為人身意外失能或身故、傷害醫療、海外突發疾病、海外緊急救援；旅綜險保障範圍除了旅平險涵蓋的範圍之外，還多了旅遊不便險（以下簡稱「不便險」）及個人責任險，保障範圍相對廣泛。而出國旅遊最怕遇到的風險，幾乎都在不便險的承保範圍內，因此有愈來愈多人出國之前會投保不便險。

但市面上的產品非常多，要如何挑選？《Smart智富》月刊特別與政治大學、逢甲大學、台灣理財規劃產業發展促進會（TFPA）、社團法人台灣理財顧問認證協會（FPAT）、商智資訊等單位合作，舉辦「Smart智富保單評選」活動，從消費者角度出發，並由2位保險資歷逾20年的專家——國際認證理財規畫顧問李安昇、許郁氛就投保重點及理賠眉角，歸納出3張最為推薦投保的優質保單。

在選擇旅綜險時，Smart智富保單評選評審團建議優先考量2大重點：

1.海外突發疾病有無包含急診費用

2.利用海外特定地區係數加成提高醫療費用

對於理賠條件，則要特別注意以下5個問題，以避免「看得到吃不到」的問題：

1.理賠效率佳。有部分產險公司提供了快捷理賠，加快申請作業。例如本次入選的明台產物新旅遊綜合保險，班機延誤啟動理賠的時間點為3小時，只要超過就可以啟動理賠機制，保費也相對便宜。

2.確認行李延誤或損失理賠細節。多數產險公司行李延誤啟動理賠的時間落在4∼6小時，理賠方式分為「定額」跟「實支實付」，前者賠償固定金額，後者則依行李延誤所產生的額外開銷而定，不過不是有開銷就一定理賠，產險公司會逐項審查，必須要舉證買的物品是合理且必要性。

3.海外突發疾病醫療，是否既往症不賠。許郁氛解釋，海外突發疾病的定義是，被保險人出國不是以海外醫療為目的，且這項疾病在契約生效前180天或90天以內（依各家保險公司條款規定），在國內未曾接受治療，比如說盲腸炎、食物中毒等，若是因既有的病症在國外發病就醫，海外突發疾病醫療就無法理賠。

4.若無健保核退證明，理賠金額打7折。出國旅遊有因突發疾病或意外住院，回國申請理賠時，部分產險公司會要求先向健保局申請「自墊醫療費用核退」，不足的費用再向產險公司申請理賠。若未先向健保申請核退，就直接申請理賠，理賠金額會依實際支出費用打7折。但本次入選的華南產物旅行綜合險與南山產物旅行平安綜合保險，因為即使有健保核退，給付也不會打折而獲評審團青睞。

5.理賠文件要拿「保險公司＋1」的份數。在國外出險回國申請理賠時，收據、診斷書張數很重要，因為若是正本理賠的公司，個人險如傷害醫療險等、旅綜險都各需1張，若還需至健保局申請核退，至少要3張收據或診斷書。因此李安昇提醒，在投保旅綜險之前要看清楚理賠需要的文件，建議以「保險公司＋1」份為基礎，以利申請理賠。

歸納投保重點及理賠眉角，本次旅綜險評選最受到推薦的3張保單及推薦理由為：

1.南山產物旅行平安綜合保險：推薦理由(1)海外突發疾病醫療保障範圍包含住院、門診、急診，保障完整；(2)是所有產險公司中唯一回國後還可繼續治療的保單；(3)海外特定地區加成部分，歐洲地區是所有產險公司唯一加成300%的保單，是民眾歐洲旅遊的首選。

2.明台產物新旅遊綜合保險：推薦理由(1)基本保障完備，旅程延誤3小時就啟動理賠，保費也相對便宜；(2)海外特定地區醫療給付沒有加成，但去醫療開銷較低的地區，如東南亞區域，是值得考慮的保單，需注意的是，若未先向健保申請核退，就直接申請理賠，理賠金額會依實際支出費用打7折。

3.華南產物旅行綜合險：推薦理由(1)保障超值，海外特定地區係數有加成、海外突發疾病醫療有包含急診、行李損失常見的物品幾乎都會賠；(2)若未先向健保申請核退，就直接向產險公司申請，理賠也不打折。