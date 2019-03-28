跟著股神巴菲特 錢進美國銀行股

【撰文：周明欣】

波動時代，該投資什麼？宏利美國銀行機會基金預定經理人鄧盛銘認為，不妨先看看股神的動態。「巴菲特（Warren Buffett）2018年第3季買進相當多美國銀行股，除了加碼美國銀行（Bank of America）近60億美元外，還新增摩根大通（JPMorgan Chase）40億美元持股，單季對銀行股總計買超逾130億美元。」鄧盛銘說。

他進一步解釋，依據巴菲特經營的波克夏公司（Berkshire Hathaway）的申報資料，2018年第3季銀行股持股市值占總持股市值比重逾4成，和標普500指數（S&P 500）銀行類股的權重約14%相比，幾乎是它的3倍。「高於大盤的持股3倍，表示巴菲特看好銀行股。」鄧盛銘強調。

除了跟隨股神尋找投資機會，鄧盛銘認為，銀行因受到金融監管機構監督，營運較其他產業穩健，且截至2018年12月31日止，美國標普綜合1500銀行分類指數（S&P Composite 1500 Banks）的股息率有2.63%，高於標普500指數10年平均股息率2%，表現良好。

而美國寬鬆的市場環境也對銀行股有利。2017年12月，美國通過30多年來最大規模的稅改計畫——《減稅與就業法案》（The tax cuts and jobs act），法案規定美國企業所得稅率將從35%降到21%。受到淨營業收入上漲和較低的實際稅率影響，2018年第3季，美國商業銀行和儲蓄機構淨利潤為620億美元，較2017年增加了140億美元，漲幅達29.2%。

2018年5月，美國總統川普（Donald Trump）簽署《經濟成長、放鬆監管和消費者保護法》（Economic Growth，Regulatory Relief，and Consumer Protection Act），放寬對中小型銀行和地區銀行的經營限制，例如將《陶德——法蘭克法案》（Dodd-Frank Act）中，須接受美國聯準會（Fed）年度壓力測試，或滿足更高資本要求的「系統性重要金融機構（SIFI）」，資產門檻由500億美元上升至2,500億美元。金融監管的放鬆讓中小型銀行資金運用更加彈性，有助提升獲利。

此外，隨著Fed自2015年12月開始提升聯邦基金利率影響，美國銀行業貸款存款比率已由2008年金融海嘯後的70%逐步回升，而美國銀行股的不良貸款率亦逐步降低，2018年第1季為1.7%，已回落至金融海嘯前的水平。隨著不良貸款減少及信用貸款素質改善，使得美國銀行股的盈餘持續穩步增長，預估美國市值前10大地區銀行2019年每股盈餘（EPS）較前一年增長5%～12%。

但美國景氣是否將大幅降溫、影響金融股表現？就2019年1月國際貨幣基金組織（IMF）發布的《世界經濟展望》來看，美國2019年的經濟成長率（GDP）為2.5%，高於歐元區1.6%、德國1.3%、法國1.5%和日本1.1%，仍居於領頭羊地位。加上美國勞動市場維持穩定，未見結構轉折，預估2019年美國企業獲利成長逾8%。

鄧盛銘強調，美國經濟表現良好，有利銀行股未來表現，且根據研究顯示，「過去10年以來，美國銀行股第2季、第3季大多表現強勢，約有4%～5%回報。」若以價值投資的角度來看，「巴菲特是價值投資，他會去投資的話，著眼點就是股價夠低。」鄧盛銘說。

話雖如此，仍有部分投資人憂心，美國多頭市場已走了10年，現在進場恐有追高風險？對此鄧盛銘表示，截至2018年12月，美國銀行股的股價淨值比約為1.5倍，仍較近20年平均折價24%，股價相對便宜。

且道瓊指數在2018年第4季有下修，整個風險資產都出現回檔，2019年上半年應有表現機會。加上美國總統選舉將於2020年舉行，政治紅利影響下，股市走向應不至於太糟，投資人無須過度擔心。