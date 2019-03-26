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利用線型「猜頭」 搶賺做空財

2019-03-26 10:19Smart智富月刊

【撰文：林帝佑】

楊燁（化名），一位擁有20多年軍旅生涯的專職投資人，5年多前退伍後，他開始追隨技術分析名師朱家泓學習，從職業軍人蛻變為技術分析行家。2018年年底，楊燁更將當年初所投入的資金翻倍，繳出報酬率100%的成績單！

想要有這樣的好成績並不難，楊燁表示，不論什麼樣的操作方式，其實都不脫「找標的」、「看趨勢」、「想策略」、「設定進場條件」、「設定停損╱停利點」等5個步驟。

楊燁觀察，投資人喜歡「猜頭」、「摸底」，但是股價上漲的過程有如推石頭上山，要很多人、很多資金才能推升，有時候需要等待較長一段時間，恐會影響資金的運用效率；然而，股價下跌有如石頭滾下山，腳輕輕一踢，股價就可以跌落谷底。因此，對一般投資人而言，「猜頭」（等股價跌）會比「摸底」（等股價漲）更為容易。而若能掌握「猜頭」，便可在高檔時做空獲利，他操作的步驟如下：

步驟1》找標的

如何挖掘可「猜頭」做空的標的？就找一直放利多、飆漲中或已經大漲過一段的股票，通常可透過新聞媒體或觀察最近熱門股來發現這類標的。在2018年最明顯的例子有，國巨（2327）、中美晶（5483）等。

步驟2》看趨勢

找到標的後，要先觀察個股的股價趨勢，是多頭、空頭或盤整。由於要「猜頭」，因此個股必定要是多頭趨勢，也就是近期呈現「頭頭高、底底高」的走勢。

步驟3》想策略

找到呈現多頭趨勢的個股後，要定調操作策略，也就是「以技術分析猜頭，準備高檔做空」。雖然一開始找標的就是以此為邏輯在尋找，但是，再次確認「想做的事（What）、怎麼做（How），以及確實做（Do），在投資路上是非常重要的事。」楊燁強調。

步驟4》設定進場條件

何時是個股股價的頭部呢？多頭趨勢的個股一定要呈現頭頭高、底底高的走勢，因此當股價回檔，要再次挑戰前波高點時，是相當關鍵的大事。如果股價再次上攻且突破前波高點，不論是否帶有大量，以K線來看，這檔股票還是呈現多頭趨勢，代表仍有投資人覺得這個價位便宜而願意接手，此時如果隨意做空，很容易被軋到天上去。

但是，假設股價再次上攻，遇到前波高點時即遇壓回檔，想做空的投資人就可以準備進場，因為代表這個價位以上已經沒什麼投資人願意接手。也就是說，可以猜頭做空的標的有以下條件：出現兩個頭部，不論這兩個頭部的價格一樣，或新的頭部比舊的頭部低都可以；將這兩個頭部相連會形成壓力線，表示股價在此會遭遇壓力。

步驟5》設定停損╱停利點

楊燁說明，因為股價上漲會有壓力線當作天花板，所以當K線出現兩個頭部且向下修正，基本上，股價就不容易突破壓力線，通常股價一到壓力線的價位，就會有先前的套牢賣壓想出場。當賣方多於買方，股價就不容易上漲。不過，一旦股價突破壓力線，表示多方願意進場，壓力線就會轉變成為支撐線，此時，如果手上有空單者就應該要認賠回補。因此，投資人可以將停損點設為：兩個頭部的第一個頭部價格。

至於停利點，楊燁表示，有3種方式可以參考：

①直接設定報酬率10%：當股價達到設定的報酬率就空單回補。

②以前一波低點或月線（20日均線）為停利點：因為前波低點為多方力守的價格，而月線是短中期多空方交戰結果。

③趨勢改變時：找「猜頭」的做空標的時，個股首先是呈現多頭趨勢，接著出現兩個頭部，接下來會慢慢轉變為盤整趨勢，最後進入「頭頭低、底底低」的空頭市場。當空頭市場的訊號被破壞，也就是不再出現「頭頭低、底底低」，反而轉為盤整趨勢時就停利。

5個步驟都確認、設定完成後，投資人就可以進場做空了。做空的確切時間為第2個頭部出現時當日的尾盤，或最遲在隔一個交易日。

楊燁補充，由於用現股操作不見得有券可空，因此投資人可以考慮用股票期貨來做空，只要把握上述的條件，並且嚴守紀律，不論用現股或股票期貨都能繳出漂亮的成績單！

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

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