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產品、連結標的更多元 Smart智富台灣基金獎新增債券ETF獎項

2019-03-14 12:46Smart智富月刊

【撰文：鄭 杰】

指數股票型基金（ETF）市場熱度持續延燒，不僅發行檔數更上一層樓，2018年新增發行檔數就達到44檔；更重要的是，ETF在產品多元性上更豐富，連結標的更廣，除了股票、期貨外，更涵蓋債券、特別股，甚至是特定產業股票等，提供投資人更多元的選擇。

在日益蓬勃發展的ETF市場中，2019年「Smart智富台灣基金獎」特別就資產規模、成交值、總費用率、折溢價、追蹤差異等多方面評比綜合考量後，選出7檔ETF頒獎推薦。其中國泰投信是今年的大贏家，共3檔ETF獲獎。

相較往年市場上ETF產品多以連結股票標的為大宗，今年債券類ETF大爆發，發行檔數倍增，在2018年就新增28檔，流入資金更是超過新台幣千億元。因此經評審團討論，一致決議2019年「Smart智富台灣基金獎」指數股票型基金獎特別新增一個獎項——「債券類」ETF。

此外，2018年ETF產品的創新亦是有目共睹，連結標的更多元，新見有特別股、產業型標的，更有運用智選（Smart Beta）概念創造的ETF，為鼓勵創新發展，今年的創新類獎項特別再新增一個得獎名額，使ETF獎座增至7個。

為了競逐這7個獎座，今年共有6家基金公司、28檔ETF報名參加，參加盛況是歷年之最。評審團之一、台灣證交所副總經理林長慶針對ETF獎項增設表示，這是鼓勵業者往多元化商品發展，「將餅做大，讓市場更茁壯」。

在今年的評比中，獲獎的ETF需要在受投資人接受度、追蹤差異、總費用率等方面綜合皆有好表現，才能獲得評審肯定，脫穎而出。

獲得創新類獎項的國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF就因其投資標的符合市場趨勢，提供投資人參與趨勢的機會，再加上總費用率合理，因此在創新類獎項獲得評審的肯定。

操作此檔ETF的經理人游日傑指出，這檔ETF的推出就是為了使台灣投資人能有低成本、高效率，參與全球AI商機的投資工具。在國內原型類ETF獲獎的富邦台灣公司治理100ETF亦因以ESG公司治理創新概念出發而獲評審青睞。富邦投信指出，這檔ETF成分股組成是採質化與量化分析雙軌方式，提供投資人參與ESG表現優異企業的成長機會。

另外，期貨暨期貨槓反類得獎ETF元大標普高盛原油ER單日正向2倍期信ETF雖是2倍槓桿商品，但在控制追蹤差異方面獲得評審高評價，讚許表現不輸1倍槓桿商品。元大投信指出，原油行情波動大、申購贖回頻繁，因此在保證金調度及美元部位曝險控管上是最大挑戰。

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

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