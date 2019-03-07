親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

很多人不知道！這種情形 周六、周日上班沒加班費

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

國際級的在地化研究 復華、柏瑞二連霸

2019-03-07 10:56Smart智富月刊

【撰文：鄭 杰】

2019年「Smart智富台灣基金獎」股票及固定收益型基金團隊研究獎出爐，今年由復華投信及柏瑞投信再度蟬聯獲獎，由今年入圍的6個團隊激烈競爭中勝出，雙雙達成二連霸。

復華投信是股票型基金團隊研究獎的常勝軍，分別在2009年、2015年、2018年以及2019年4度獲獎，今年更是成就二連霸的佳績，可說是國內股票研究團隊的王者。

評審團隊對於復華股票研究團隊整體的完整性，以及為提升研究品質而大量投入資源，印象深刻，認為復華投信是國內少數在人力部署、研究效率上都已經做好準備邁向國際競爭水準的公司。

評審團主席、台灣大學財務金融系教授邱顯比讚許：「復華的股票投研團隊基本上已是非常有組織的大兵團，具有一定規模水準的研究人力和投資流程，特別是非常願意投入預算支持研究，企圖心十足，是逐步邁向具有國際競爭力的公司」。

柏瑞投信2018年初次獲獎，2019年則再度獲得評審團一致青睞。相比復華股票研究團隊的大軍團，柏瑞固定收益研究團隊偏向小而美，但其在台灣的研究人員雖然僅有6人，但是充分運用來自於母集團的全球資源，且再衡量台灣投資人偏好，打造深入在地需求的投資策略與產品。

評審團成員、淡江大學財金系教授林蒼祥形容，「食材雖然是來自於國外，但是柏瑞團隊炒出了在地特色的風味」。

以下為兩家獲獎投信的基本資料、獲獎理由和團隊特色：

復華投信》股票型基金團隊研究獎

◎公司管理資產規模：3,765億元

◎股票型基金規模：570億元

◎股票基金發行檔數：16檔

◎股票研究團隊人數：66人

獲獎原因及特色

1.自行開發具備即時且效率的投研管理資訊系統，從出訪行程、績效、投資資訊至研究報告完整掌握，系統化管理海內外投研團隊，即時掌握研究員推薦績效，並且提供基金經理人投資建議。

2.股票研究團隊人數達66人，團隊規模較前一年增長18%，2018年度投研團隊出訪達258人次，其中股票投研團隊出訪逾200人次，出訪國家累積達41國，投入龐大預算支持深入了解投資標的。

3.透過模組，依客觀指標、系統化判斷股市所處多空循環、特徵以及因應投資策略，長期績效良好，加上操作策略獲政府信賴，成勞退基金最大委託金額之投信公司，代操金額達1,049億元，代操時間達17年以上。

柏瑞投信》固定收益型基金團隊研究獎

◎公司管理資產規模：2,199億元

◎固定收益型基金規模：430億元

◎固定收益基金發行檔數：6檔

◎固定收益研究團隊人數：6人

獲獎原因及特色

1.本土投資團隊充分整合集團國外團隊的豐沛資源，但並不完全複製國外團隊的操作策略，而是在產品、投資策略中加入台灣投資人風險偏好考慮，設計出最適合台灣投資人的策略以及產品。

2.具備有特色且能動態調整的避險策略，依據避險成本設定不同的中性避險比率，靈活控制避險比率在10%～60%之間，當避險成本大漲時，可降低對於操作成本的衝擊。

3.產品線相對豐富完善，提供投資人更全面的選擇，且中長期績效穩健，3年期年化報酬多為正報酬。

分享

Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

相關新聞

投資環境險峻 Smart智富台灣基金獎得主3年績效照樣正報酬

2019-03-05 10:20

黃越綏傾畢生之力 照顧弱勢婦幼

2019-02-27 14:30

退休老本將被長照需求花光？

2019-02-26 10:21

進場前別隨便猜測高低點

2019-02-21 10:38

世界新工廠

2019-02-19 10:05

顏炳立：房市將落底 可以看房了！

2019-02-14 10:07

考量機會成本 創造最大財富

2019-02-12 09:54

貿易戰延燒 錢進美元資產避難

2019-02-01 12:39

用多空反轉股操作術 年賺30%

2019-02-01 12:39

顏炳立：選舉是房地產的利多？

2019-01-24 10:23

先提高「財務免疫力」再花錢

2019-01-22 09:51

推動安養信託 讓人安心終老

2019-01-17 10:01

陸客去哪兒？

2019-01-15 10:56

價格下跌 亞高收投資價值浮現

2019-01-10 10:35

2019債券投資該如何布局？

2019-01-08 11:12

未成年保單爭議的真正關鍵

2019-01-03 11:16

精挑定期意外險 用小錢補足風險缺口

2019-01-02 08:50

保險業應引進「逆景氣循環資本監理」

2018-12-27 10:23

開放異業合作 創新外溢保單

2018-12-25 09:44

刷卡送的旅平險保障足夠嗎？

2018-12-20 10:42

疾風知勁草

2018-12-18 11:32

房市將進入價格殺戮戰

2018-12-13 10:55

地牛頻翻身 如何檢視住家抗震力？

2018-12-11 10:52

用主動式基金 布局境外掛牌中概股

2018-12-06 10:14

美元可望走弱 有助新興市場反彈

2018-12-04 10:06

借鏡日本 推動照護機器人

2018-11-27 10:08

急調頭寸 保單借款最高貸9成

2018-11-22 10:51

投保癌症險該如何評估？

2018-11-20 10:11

低自備款＋長寬限期 購屋族真能減壓？

2018-11-15 10:00

勞動部別再拖了！

2018-11-13 10:01

基礎建設基金成波動市場新星

2018-11-08 10:01

投資封閉型基金 賺穩定配息

2018-11-06 10:26

聚焦3重點 篩出高防禦力標的

2018-11-01 10:43

團體保險該正本清源了！

2018-10-25 09:38

趨避風險 轉向邊境市場挖寶

2018-10-23 10:12

因應年改 2招填補退休金缺口

2018-10-18 10:13

跌深就是利多

2018-10-16 10:42

小資族每天為錢煩惱 面對債務時你中了這幾個NG行為嗎？

2018-10-11 12:02

郭子：用房子存錢 讓人生下半場優雅轉身

2018-10-09 11:55
看更多

熱門文章

成大五連霸、北科大奪第三 私立大學拚改革名次翻升

2019-03-06 10:52

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10

蔡康永：自律比選大學重要 討厭的科目也要能All Pass

2019-03-06 10:51

台灣燈會大秀無人機 英特爾重回市值第一的翻身秘方

2019-03-03 10:27

最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 13:11

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:23

假日翻桌率7次 一甲子忠南飯館養年輕客越活越好

2019-03-03 10:05

鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:01

全台最美咖啡館在哪？網友一致公認：在高雄

2019-03-07 09:07

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 10:52

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:21

「貨出人進」政績有點虛 韓國瑜棄市長選總統正當性不足

2019-03-07 09:09

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 14:58

財政部祭出三支箭 追得回台商的海外資金嗎？

2019-03-03 08:18

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:14

別光著急赴美面試 也要積極溝通大陸

2019-03-04 09:16

把偏鄉高中變男籃名門！鐵血教頭帶隊殺進HBL四強 靠「不留遺憾的決心」

2019-03-06 13:04

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 12:15

農地違章工廠為何沒在怕？藍綠黃立委都來挺

2019-03-06 08:53

AI面試官 看穿你的心

2019-03-05 12:13

我的鄰居 是一支超標動輒達百倍的焚化爐

2019-03-06 08:54

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:27

原來川普會拉手風琴？

2019-03-05 15:33

被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

2019-03-06 08:56

吳敦義競而不選想當Kingmaker 朱、王捉對廝殺勝負仍難料

2019-03-07 09:15

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 12:07

春天養肝！傷肝飲食6地雷要避免

2019-03-05 16:44

戒除要命的「糖癮」

2019-03-04 09:11

其實有些人不適合吃蘋果 你不可不知

2019-03-05 16:43

台股續航力 看兩大指標

2019-03-03 08:27

讓過去留在過去 美國鋼鐵城第二人生

2019-03-05 12:14

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:26

貓舌的祕密

2019-03-04 09:11

挖掘天王藝術家的鷹眼 她連看不見的素描都能賣

2019-03-03 10:18

AI到動漫都想攻 中國最新政策大菜粵港澳大灣區優劣解析

2019-03-03 10:36

高薪帶動技職榮景再現 環工、海事招生逆勢成長

2019-03-06 10:51

加碼禁用大陸產品 為資安還是為表態

2019-03-04 10:53

杜莎夫人蠟像館 歷三百年不衰

2019-03-04 09:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top