親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

員工店內拍露鳥片重創形象 全日本大戶屋停業1天清門戶

美國時尚圈大讚這張臉 為何引爆華人集體憤怒？

投資環境險峻 Smart智富台灣基金獎得主3年績效照樣正報酬

2019-03-05 10:20

【撰文：鄭　杰】

2019年「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」贏家亮相！今年總計將頒出30座獎，其中包括21個主動式基金獎項、7個指數股票型基金（ETF）獎座，以及2個團隊研究獎，由於獎項減少、競爭者眾，競爭極為激烈，能脫穎而出得獎者，可謂鳳毛麟角，難能可貴。

在2019年得獎名單中，最大變化之一是主動式基金獎項，由於組合式基金獎項普遍績效表現不佳因而從缺，使主動式基金獎項由24個降至21個，因此若以3,022檔符合評選標準的共同基金計算，今年的得獎率僅0.69%，較往年0.8%～0.9%的得獎率明顯低了不少，顯見今年競爭狀況更為激烈。但在異常激烈的競爭中，安聯投信睥睨群雄，在主動式基金獎項中堪稱最大贏家，一舉抱回3座獎項。

在指數型股票基金獎項，因為ETF市場的多元發展，今年新增了「債券類」獎項，並在「創新類」也增設一個得獎名額，使指數股票型獎座由5個增至7個，今年表現最為突出的是近幾年積極投入ETF商品研發的國泰投信，一舉贏得3座獎項。團隊研究獎則由實力堅強的復華投信和柏瑞投信蟬聯，雙雙二連霸。

2018年對所有基金經理人都是極為挑戰的一年，以晨星24個基金組別來看，若以新台幣計價，僅2個組別平均能夠繳出正報酬，以原幣計價績效更是全數皆墨，顯見去年市場的險峻。

儘管市場環境極具挑戰，但2019年「Smart智富台灣基金獎」的獲獎基金，依舊能夠不畏波動，在這樣的逆勢中崛起，以新台幣計價，主動式基金的得獎名單中仍有近半數能在去年繳出正報酬，中長期績效更是穩健，放眼3年績效則幾乎全數都能保持正報酬，其中更有7檔基金能夠繳出雙位數正報酬。若以原幣計價，3年績效更是全數正報酬。

今年評審團由台灣大學財務金融系教授邱顯比擔任評審團主席，亦邀集政治大學財務管理系教授李志宏、副教授吳啟銘、淡江大學財務金融系教授林蒼祥，以及證交所副總經理林長慶擔任評審。

評審團主席邱顯比表示，由於2018年的市況嚴峻，只看1年績效，的確會令不少投資人失望，但他提醒，「就是在這樣的市場環境中投資人更應該有耐心」，因為投資基金除了看短期績效，還應該要著重中長期表現是否績優。

事實上，許多在中長期績效有亮眼表現的主動式基金，皆是Smart智富台灣基金獎的常勝軍。以今年得獎名單為例，台灣股票基金的冠軍得主「安聯台灣大壩基金」3年年化報酬率高達17.03%，是所有得獎基金中次高者，在Smart智富台灣基金獎已是4度獲獎。

而以新台幣計價，3年年化報酬率達到11.05%水準的新興歐洲股票型基金冠軍得主——施羅德環球新興歐洲基金，更是6度獲獎，顯見Smart智富台灣基金獎為投資人挑出的得獎基金，多半是長期績效穩健、適合投資人長期持有的基金，而非只憑運氣的曇花一現。

在評選今年的獲獎名單時，評審除了關切中長期績效之外，另一項重點在於各基金的「管理績效」。

以今年全球新興市場股票基金得主「摩根JPM新興市場小型企業基金」來說，其勝出的原因就在於，這檔基金主要投資新興市場中小型股，雖然投資範圍相對侷限，且新興市場中小型股在2018年表現比整體新興市場更低迷，但摩根JPM新興市場小型企業基金仍能繳出不遜於一般新興市場基金的績效。評審委員吳啟銘認為，這代表摩根JPM新興市場小型企業基金的管理績效甚為卓越，才能在相對不利投資的環境中創造優於同組別基金的報酬。

同樣的，在科技股票基金中，今年評審團選擇將獎項頒給「安聯台灣科技基金」，其投資範圍雖只限於台股，但表現也優於投資全球的同組別基金，特別是去年台股基金平均報酬為-11.16%，安聯台灣科技基金表現更顯突出。

另外，今年名單與去年的一大差異在於組合式基金的從缺。因組合式基金獎無論是股票型、債券型或是多元資產型，績效表現皆不如非組合式，多數甚至遜於指標指數，因此評審一致同意組合式基金3個獎項今年皆從缺。

分享

相關新聞

黃越綏傾畢生之力 照顧弱勢婦幼

2019-02-27 14:30

退休老本將被長照需求花光？

2019-02-26 10:21

進場前別隨便猜測高低點

2019-02-21 10:38

世界新工廠

2019-02-19 10:05

顏炳立：房市將落底 可以看房了！

2019-02-14 10:07

考量機會成本 創造最大財富

2019-02-12 09:54

貿易戰延燒 錢進美元資產避難

2019-02-01 12:39

用多空反轉股操作術 年賺30%

2019-02-01 12:39

顏炳立：選舉是房地產的利多？

2019-01-24 10:23

先提高「財務免疫力」再花錢

2019-01-22 09:51

推動安養信託 讓人安心終老

2019-01-17 10:01

陸客去哪兒？

2019-01-15 10:56

價格下跌 亞高收投資價值浮現

2019-01-10 10:35

2019債券投資該如何布局？

2019-01-08 11:12

未成年保單爭議的真正關鍵

2019-01-03 11:16

精挑定期意外險 用小錢補足風險缺口

2019-01-02 08:50

保險業應引進「逆景氣循環資本監理」

2018-12-27 10:23

開放異業合作 創新外溢保單

2018-12-25 09:44

刷卡送的旅平險保障足夠嗎？

2018-12-20 10:42

疾風知勁草

2018-12-18 11:32

房市將進入價格殺戮戰

2018-12-13 10:55

地牛頻翻身 如何檢視住家抗震力？

2018-12-11 10:52

用主動式基金 布局境外掛牌中概股

2018-12-06 10:14

美元可望走弱 有助新興市場反彈

2018-12-04 10:06

借鏡日本 推動照護機器人

2018-11-27 10:08

急調頭寸 保單借款最高貸9成

2018-11-22 10:51

投保癌症險該如何評估？

2018-11-20 10:11

低自備款＋長寬限期 購屋族真能減壓？

2018-11-15 10:00

勞動部別再拖了！

2018-11-13 10:01

基礎建設基金成波動市場新星

2018-11-08 10:01

投資封閉型基金 賺穩定配息

2018-11-06 10:26

聚焦3重點 篩出高防禦力標的

2018-11-01 10:43

團體保險該正本清源了！

2018-10-25 09:38

趨避風險 轉向邊境市場挖寶

2018-10-23 10:12

因應年改 2招填補退休金缺口

2018-10-18 10:13

跌深就是利多

2018-10-16 10:42

小資族每天為錢煩惱 面對債務時你中了這幾個NG行為嗎？

2018-10-11 12:02

郭子：用房子存錢 讓人生下半場優雅轉身

2018-10-09 11:55

變額萬能壽險得獎贏家大會師

2018-10-04 10:35
看更多

熱門文章

台灣燈會大秀無人機 英特爾重回市值第一的翻身秘方

2019-03-03 10:27

假日翻桌率7次 一甲子忠南飯館養年輕客越活越好

2019-03-03 10:05

鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:01

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:21

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 10:52

財政部祭出三支箭 追得回台商的海外資金嗎？

2019-03-03 08:18

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 14:58

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:14

別光著急赴美面試 也要積極溝通大陸

2019-03-04 09:16

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:27

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:23

戒除要命的「糖癮」

2019-03-04 09:11

台股續航力 看兩大指標

2019-03-03 08:27

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 12:07

挖掘天王藝術家的鷹眼 她連看不見的素描都能賣

2019-03-03 10:18

AI到動漫都想攻 中國最新政策大菜粵港澳大灣區優劣解析

2019-03-03 10:36

貓舌的祕密

2019-03-04 09:11

加碼禁用大陸產品 為資安還是為表態

2019-03-04 10:53

杜莎夫人蠟像館 歷三百年不衰

2019-03-04 09:11

讓過去留在過去 美國鋼鐵城第二人生

2019-03-05 12:14

AI面試官 看穿你的心

2019-03-05 12:13

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 12:15

新聞報導嵌入連結Twitter照片侵害照片著作權？

2019-03-03 08:20

投資環境險峻 Smart智富台灣基金獎得主3年績效照樣正報酬

2019-03-05 10:20

未完待續：美中貿易戰將走向何方？

2019-03-03 08:23

零售業導入AI 省下1個「蘋果」產值

2019-03-05 12:09

金融科技之專利適格性問題初探

2019-03-03 08:23

把敵人變動能 Booking.com進逼Airbnb旅宿共享一哥地位

2019-03-04 19:00

擴大內需 刺激消費

2019-03-03 08:27

2019年 沉浸式體驗再升級！

2019-03-03 08:23

林俐岑營養師：聰明吃醣，吃出美味與健康！

2019-03-03 08:27

金錢的管理

2019-03-04 09:11

群募圈粉找錢 地方創生贏在起跑點

2019-03-05 12:16

如興全球布局再攻一城 促進集團利益再創高峰

2019-03-03 08:27

回家

2019-03-04 09:11

猴子穿上內褲 規矩瞬間產生

2019-03-04 09:07

2018台灣CMO洞察報告

2019-03-05 12:11

紳色溫蘊 雍雅華麗

2019-03-05 10:23

澆灌活力 樂齡自在

2019-03-05 11:50

申請中國專利：專利資助 v.s. 專利費減 申請人適合那一種？

2019-03-03 08:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top